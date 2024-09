Nghe loạt bí quyết làm món đỉnh từ các chủ quán, hiểu ngay lý do vì sao team Tá Lả nhất quyết muốn ghé thăm!

Ẩm thực Việt Nam tròn đầy với đủ món ngon từ KHỎI LỬA nướng xì xèo, đến NƯỚC LÈO xì xụp, hay cuốn - trộn hòa quyện TÁ LẢ nguyên liệu, cùng BÁNH Mì trứ danh giòn rụm, tất cả tạo nên bản đồ ẩm thực với nhiều quán đỉnh khắp ba miền. Để khám phá những món ngon ấy cùng các câu chuyện hay đằng sau mỗi quán ăn, Here We Go cùng Coca-Cola Foodmarks sản xuất chương trình Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks, nơi các thực thần sẽ cùng trải nghiệm các quán đỉnh của 4 team: Khói Lửa, Tá Lả, Bánh Mì và Nước Lèo.

Tập thứ hai của Du Hí Quán Đỉnh Foodmarks cùng Team Tá Lả phát sóng lúc 20h00 ngày 20/09 trên YouTube Kenh14 Special, mời bạn cùng tham gia chuyến du hí đẹp mắt, căng bụng này nhé!