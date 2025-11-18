Nghe lén được mẹ chồng xui chồng tôi đi xét nghiệm ADN đứa con thứ 2 mà tôi như sét đánh ngang tai

Tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹn lại khi vô tình nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi thập thò bảo chồng tôi đưa đứa con thứ 2 đi xét nghiệm ADN vì bà thấy nó không giống chồng tôi lắm. Tôi đứng chết lặng, cảm giác rát bỏng cả mặt, tay run rẩy.

Tôi không ngờ mẹ chồng lại có ý đó, tôi cố nghe xem chồng tôi đáp lại thế nào. Anh thản nhiên bảo để khi nào rảnh anh đưa con đi, giờ thì bà đừng nói gì lộ ra mà tôi lại sinh sự.

Trời ơi, tôi chưa từng tưởng tượng được chuyện này. Tôi hết lòng vì gia đình chồng, sinh đẻ 2 đứa con liền khiến công việc của tôi đình trệ, cũng chỉ vì mẹ chồng mong có cháu bế. Vậy mà giờ phũ phàng chưa, cả nhà họ nghi ngờ tôi ngoại tình, sinh ra đứa nhỏ không phải con của chồng tôi. Tôi giận và đau lòng đến mức không buồn chất vấn, không muốn hỏi thêm câu nào. Tôi cố tình đá cánh cửa để mẹ chồng và chồng tôi biết rằng tôi đã nghe thấy hết.

Tôi bế con, thu mấy bộ quần áo của hai mẹ con bỏ vào túi, quyết định về nhà mẹ đẻ cho khuất mắt. Nhưng vừa bước xuống sân thì mẹ chồng đã đứng chắn ngay cửa, giọng đều đều như thể đang nói chuyện thời tiết: “Con đi đâu mà làm ầm lên thế? Chuyện có vậy thôi mà cũng giận. Nếu đúng là con cháu trong nhà thì việc gì con phải phản ứng thái quá như vậy. Người ta chỉ kiểm tra cho chắc ăn, ai tật mới giật mình”.

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong mà cảm giác như từng câu từng chữ đang dồn ép mình vào góc tường. Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ từng sinh con, từng chăm cháu lại có thể nói ra những lời khiến người khác đau lòng đến vậy. Tôi hỏi mẹ chồng: “Ngay từ khi mẹ muốn xét nghiệm ADN kiểm tra huyết thống là con biết có nói gì thì mẹ cũng chẳng tin con, nên con không giải thích nữa. Mẹ đã nghĩ con phản bội chồng thì con còn ở đây làm gì?”. Bà chỉ nhếch môi: “Mẹ đâu có nói thế. Nhưng giờ đời nó lắm chuyện oái oăm, cứ chắc chắn vẫn hơn.”

Chồng tôi đứng đó, im lặng, không bênh tôi, cũng chẳng phản đối mẹ mình. Chính sự im lặng ấy mới làm tôi thấy mình bị tổn thương hơn.

Tôi vẫn nhất quyết đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Nằm ôm con mà nước mắt tôi cứ chảy mãi, không phải vì lo sợ hay xấu hổ vì tôi không làm gì sai. Mà vì cảm giác bị nghi ngờ trong chính gia đình mà mình đã cố gắng xây dựng từng chút một. Tôi giận chồng, vì anh thừa biết tôi thế nào mà vẫn nghe lời mẹ. Tôi giận mẹ chồng, vì bà áp đặt suy nghĩ xấu lên tôi mà chẳng cần một bằng chứng nào.

Tôi quyết định rồi, tôi vẫn sẽ để cho chồng xét nghiệm cả hai con, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ ly hôn anh. Tôi muốn anh biết chúng đều là con đẻ của anh, nhưng vì anh đã không tin tưởng vợ nên tôi không muốn làm vợ anh nữa. Tôi làm thế có được không mọi người, vì sĩ diện và tự trọng mà đánh đổi cuộc sống bình yên của các con thì có đáng không?