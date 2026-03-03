“Ở người lớn tuổi, điều đáng lo không chỉ là mỡ động vật, mà là thói quen ăn uống lặp đi lặp lại gây rối loạn chuyển hóa”, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - chuyên gia dinh dưỡng - từng chia sẻ trong một hội thảo về bệnh mạn tính. Theo bà, nhiều bệnh nhân cao tuổi rất kiêng thịt mỡ nhưng lại vô tình tiêu thụ quá nhiều đường lỏng, tinh bột tinh chế, thực phẩm mặn chế biến sẵn và rượu bia. Chính những yếu tố này mới âm thầm làm tăng nguy cơ tiểu đường, mỡ máu cao, tăng huyết áp và gan nhiễm mỡ.

Không nên kiêng tuyệt đối nhưng phải điều độ, kết hợp dầu thực vật.

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, cơ thể thay đổi đáng kể. Khối lượng cơ bắp giảm dần, tốc độ chuyển hóa chậm lại, khả năng dung nạp glucose kém hơn. Lúc này, nhiều người xem “béo” là kẻ thù số một và cố gắng loại bỏ hoàn toàn thịt mỡ khỏi thực đơn. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.

Thực tế tại phòng khám cho thấy, không ít người khẳng định họ ăn rất thanh đạm, hầu như không đụng đến mỡ động vật, nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy đường huyết dao động, triglyceride tăng cao hoặc men gan bất thường. Khi khai thác kỹ, bác sĩ thường phát hiện bốn “thủ phạm” quen thuộc xuất hiện mỗi ngày.

Tiêu thụ nhiều đường làm tăng mức mỡ máu (triglyceride) và huyết áp, dẫn đến nguy cơ cao về đột quỵ

Thứ nhất: Đồ uống có đường và “đường dạng lỏng”

Trà sữa, nước ngọt, cà phê pha siro, sữa chua uống ngọt… đều mang lại cảm giác dễ chịu tức thì. Tuy nhiên, đường ở dạng lỏng hấp thu rất nhanh vì không cần nhai và hầu như không tạo cảm giác no. Sau khi uống, đường huyết tăng vọt, insulin phải hoạt động mạnh để kéo xuống. Hệ quả là cảm giác đói quay lại nhanh chóng, khiến người uống tiếp tục ăn thêm.

Đáng lo hơn, nhiều loại đồ uống chứa nhiều fructose – thành phần buộc gan phải xử lý. Khi quá tải, gan dễ tích tụ mỡ, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu. Không ít trường hợp “gan nhiễm mỡ nhẹ” ở người cao tuổi không phải do ăn nhiều thịt, mà do thói quen uống đồ ngọt mỗi ngày.

Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết cao, tương đương với việc ăn đường tinh luyện

Thứ hai: Tinh bột tinh chế và thực phẩm “quá trắng, quá mềm”

Cháo trắng, bánh mì trắng, mì sợi tinh chế, cơm trắng… thường được xem là “nhẹ bụng”, dễ tiêu, phù hợp với người lớn tuổi. Nhưng vì đã qua tinh chế, chúng mất đi phần lớn chất xơ và vi chất, khiến tốc độ hấp thu đường rất nhanh.

Ở người trẻ, cơ bắp còn dồi dào có thể dự trữ phần nào lượng glucose dư thừa. Nhưng ở người lớn tuổi, “kho dự trữ” này thu hẹp lại. Hệ quả là đường trong máu tăng cao hơn và kéo dài hơn sau mỗi bữa ăn. Lâu dần, điều này góp phần hình thành kháng insulin và rối loạn lipid máu.

Giải pháp không phải là loại bỏ hoàn toàn cơm hay bún, mà là giảm tốc độ hấp thu: trộn thêm đậu, dùng gạo lứt xen kẽ, bổ sung trứng, đậu phụ hoặc rau xanh vào bữa ăn để cân bằng.

Người già nên hạn chế tối đa các loại thịt này để bảo vệ sức khỏe tim mạch và xương khớp

Thứ ba: Thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối

Xúc xích, giăm bông, thịt nguội, dưa muối, đồ hộp… rất tiện lợi, đặc biệt với người sống một mình hoặc ngại nấu nướng. Tuy nhiên, hàm lượng muối cao khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp. Ở người lớn tuổi, thành mạch máu đã kém đàn hồi, việc tiêu thụ muối nhiều giống như tăng áp lực trong một đường ống cũ kỹ.

Không chỉ vậy, các chất bảo quản như nitrit trong thịt chế biến sẵn còn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch. Sự kết hợp giữa muối và chất béo bão hòa càng làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

Rượu bia làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, Alzheimer và trầm cảm/lo âu ở người già.

Thứ tư: Rượu bia - đặc biệt là “một chút cho dễ ngủ”

Nhiều người tin rằng một ly rượu vang buổi tối giúp ngủ ngon hơn. Thực tế, rượu có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh, nhưng lại làm giấc ngủ nông và dễ thức giấc giữa đêm. Đồng thời, gan sẽ ưu tiên chuyển hóa rượu, tạm gác lại quá trình xử lý chất béo, khiến triglyceride dễ tăng cao.

Rượu còn làm tăng axit uric, dễ khởi phát cơn gout ở người cao tuổi. Sự kết hợp giữa bia và thực phẩm giàu đạm càng khiến nguy cơ tăng vọt.

Vậy thịt mỡ có “vô tội”? Không hẳn. Dầu mỡ vẫn là nguồn năng lượng đậm đặc, ăn quá nhiều chắc chắn gây bất lợi. Nhưng điểm khác biệt là thịt mỡ thường gây ngán nhanh, khó ăn với số lượng lớn mỗi ngày. Trong khi đó, bốn nhóm thực phẩm kể trên lại quá dễ dùng, quá tiện lợi và dễ lặp lại liên tục.

Nên duy trì khoảng 50g - 100g thịt mỗi ngày, ưu tiên phần thịt nạc

Một vài miếng thịt mỡ trong bữa ăn gia đình, đi kèm nhiều rau xanh và vận động hợp lý, có thể không nguy hiểm bằng việc mỗi ngày uống một ly trà sữa, ăn cháo trắng đơn thuần, dùng dưa muối mặn và nhâm nhi rượu trước khi ngủ.

Khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe giống như một chiếc xe cũ: điều đáng sợ không phải là một lần “tăng tốc”, mà là thói quen tăng - giảm thất thường, khiến hệ thống hao mòn dần. Thay vì chỉ chăm chăm loại bỏ thịt mỡ, người lớn tuổi nên nhìn lại toàn bộ mô hình ăn uống hằng ngày.

Giảm đồ uống ngọt, tăng thực phẩm nguyên hạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và kiểm soát rượu bia mới là chiến lược dài hạn. Quan trọng hơn cả, hãy nhận diện những “cái bẫy quen thuộc” – những món tưởng vô hại nhưng đang âm thầm làm thay đổi các chỉ số trên bảng xét nghiệm mỗi năm.