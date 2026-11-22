Phạm Hương tên đầy đủ là Phạm Thị Hương, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô tốt nghiệp Đại học Thương mại, chuyên ngành Quản trị Marketing. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, người đẹp vào TP.HCM và công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, đảm nhận công việc giảng dạy ngành Marketing thời trang.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2016, Phạm Hương từng kể lại kỷ niệm lần đầu đứng lớp. Cô cho biết bản thân cảm thấy run, thậm chí còn hồi hộp hơn cả sinh viên. Dù vậy, trải nghiệm ấy để lại trong cô nhiều cảm xúc và khiến cô trân trọng công việc giảng dạy.

Khi đó, song song với công việc tại trường, Phạm Hương đã sớm thử sức trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2010, cô tham gia Vietnam's Next Top Model. Một năm sau, người đẹp giành giải nhất cuộc thi Thần tượng thời trang F-idol 2011. Năm 2012, cô tiếp tục góp mặt tại Ngôi sao người mẫu tương lai và giành một giải thưởng phụ.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Phạm Hương vào TP.HCM và công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Không dừng lại ở đó, Phạm Hương liên tục thử sức tại những sân chơi nhan sắc. Năm 2013, cô tham gia Nữ hoàng Trang sức Việt Nam và lọt vào top 5, đồng thời góp mặt tại Hoa hậu Đông Nam Á. Đến năm 2014, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thể thao Thế giới tổ chức tại Nga và giành danh hiệu Á hậu 1. Cùng năm, cô tiếp tục dự thi Hoa hậu Việt Nam, lọt vào top 10 chung cuộc.

Sau nhiều lần thử sức, dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Phạm Hương đến vào năm 2015. Tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra ngày 3/10/2015 ở Nha Trang, cô vượt qua hơn 40 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này giúp tên tuổi người đẹp sinh năm 1991 được chú ý rộng rãi, đồng thời đưa cô trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015 tại Mỹ.

Dù không lọt vào nhóm thí sinh được gọi tên trong đêm chung kết quốc tế, Phạm Hương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong nước. Hình ảnh tự tin, phong thái trình diễn cùng những hoạt động bên lề cuộc thi giúp cô trở thành một trong những đại diện Việt Nam được nhắc đến nhiều tại đấu trường này.

Tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra ngày 3/10/2015 ở Nha Trang, cô vượt qua hơn 40 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất

Sau khi trở về nước, Phạm Hương trở thành gương mặt được săn đón trong lĩnh vực giải trí, thời trang và quảng cáo. Năm 2016, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại mùa đầu tiên của chương trình The Face Vietnam, cùng hai huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê. Sự xuất hiện của Phạm Hương trên ghế nóng một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu tiếp tục giúp hình ảnh của cô đến gần hơn với khán giả.

Dù lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn, Phạm Hương vẫn dành sự quan tâm cho ngôi trường từng công tác. Chỉ ít ngày sau khi đăng quang, cô đã trở về Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn để gặp gỡ thầy cô, đồng nghiệp và sinh viên.

Tháng 11/2015, người đẹp tham dự lễ khai giảng tại trường và trao tặng 3.000 cuốn sách về kỹ năng sống, khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu cho sinh viên. Đến tháng 10/2016, cô trở lại trường nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, đồng thời trao tặng 100 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng dành cho sinh viên.

Năm 2018, Phạm Hương sang Mỹ và dần rút khỏi các hoạt động giải trí tại Việt Nam

Tháng 6/2017, người đẹp tiếp tục tham gia giảng dạy một số môn về kỹ năng và tâm lý tại John Robert Powers (JRP) - nơi từng đào tạo cô trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Thời điểm đó, cô cũng cho biết vẫn giữ liên hệ với trường cao đẳng cũ và có thể nhận lịch dạy theo giờ khi sắp xếp được thời gian.

Năm 2018, Phạm Hương sang Mỹ và dần rút khỏi các hoạt động giải trí tại Việt Nam. Thời gian đầu ở nước ngoài, cô ký hợp đồng với một số công ty quản lý, tiếp tục tham gia chụp ảnh và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Tuy nhiên, sau đó người đẹp lựa chọn cuộc sống riêng tư hơn, tập trung cho gia đình và các công việc kinh doanh.

Hiện nay, người đẹp lựa chọn cuộc sống riêng tư hơn, tập trung cho gia đình và các công việc kinh doanh

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