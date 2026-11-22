Với khán giả truyền hình, BTV Nguyễn Hữu Việt Khuê là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Anh từng dẫn dắt Đường Lên Đỉnh Olympia hơn 6 năm, đồng thời là biên tập viên, bình luận viên thể thao được nhiều người hâm mộ yêu mến. Ít ai biết, nam MC sinh năm 1984 lại lớn lên trong một gia đình có truyền thống Toán học, với người bố là một tên tuổi lớn của ngành.

Theo đó, BTV Việt Khuê là con trai của GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng. Nhắc đến bố, anh không giấu sự ngưỡng mộ. "Là con trai của GS.TSKH. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng là một niềm tự hào lớn lao song hành với áp lực nặng nề không kém", anh chia sẻ.

Theo nam MC, bố anh có quan niệm rất rõ ràng về chuyện học Toán của các con. Với ông, nghiên cứu Toán là con đường rất vất vả, nên con trai cần theo đuổi, còn con gái thì nên tránh. Cũng vì thế, hai anh em BTV Việt Khuê được bố định hướng theo hai con đường hoàn toàn khác nhau.

BTV Việt Khuê và bố, GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng (Ảnh: NVCC)

Riêng với con trai, vị giáo sư đặt ra một kỳ vọng rất cao. Ông từng trải qua những năm tháng học tập trong hoàn cảnh khó khăn, nên mong con mình phải đi xa hơn thế.

"Riêng với tôi, ông luôn nói rằng thời bố, đất nước còn nghèo, vừa học vừa đi sơ tán, mà bố còn làm được GS. TSKH. NGND thì với tôi, không hơn được ông coi như thất bại. Mà ông lại là một cây đại thụ của Toán học Việt Nam", anh nhớ lại.

Lớn lên với kỳ vọng ấy, BTV Việt Khuê sớm theo đuổi Toán học một cách nghiêm túc. Anh học chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2002. Sau đó, anh theo học hệ Cử nhân Khoa học Tài năng ngành Toán tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội và tốt nghiệp năm 2006 với điểm trung bình 9,45/10, là "thủ khoa trong thủ khoa" năm ấy.

Với nền tảng ấy, con đường nghiên cứu và giảng dạy Toán tưởng như đã rộng mở. Thế nhưng Việt Khuê lại rẽ sang truyền hình, và đến nay đã gắn bó với VTV khoảng 20 năm.

Từng có thành tích Toán học nổi bật, BTV Việt Khuê lại chọn rẽ sang con đường truyền hình (Ảnh: FBNV)

Dù vậy, anh chưa bao giờ thực sự rời xa Toán học. Theo BTV Việt Khuê, đam mê với môn học này "như đã ăn vào máu thịt". Anh vẫn thường giúp con của bạn bè, đồng nghiệp giải những bài Toán khó. Gần đây, nam MC còn quyết định trở lại với nghề dạy Toán, chủ yếu qua hình thức trực tuyến và được nhiều người gọi thân mật là "thầy Khuê".

Không đi đúng con đường bố định hướng ban đầu, nhưng BTV Việt Khuê vẫn tin vào những gì mình đã chọn.

"Tôi tin rằng ông có thể vui vẻ về những gì tôi đã làm, đang làm và sẽ làm", anh bày tỏ.