Nghệ An xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi, khẩn cấp di dời dân

Sáng 21-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết huyện đã di dời khẩn cấp 281 hộ dân ở các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Một điểm sạt lở lớn trên tuyến đường vào xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các xã Mường Típ, Bảo Nam, Mường Ai, tuyến đường và xã Na Ngoi xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi, gây ách tắc giao thông, đe dọa đến sự an toàn của nhà dân. Huyện Kỳ Sơn đã di dời khẩn cấp 281 hộ dân thuộc các xã Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam, Chiêu Lưu đến nơi an toàn. Trong đó, các xã di dời nhiều nhất gồm: Xã Mường Típ sơ tán 64 hộ, 346 nhân khẩu; xã Mường Ải 75 hộ, 403 nhân khẩu; xã Bảo Nam 35 hộ, 150 nhân khẩu.

Tại huyện Tương Dương, Nghệ An, do mưa lớn, nguy cơ sạt xảy ra cao nên chính quyền xã Tam Quang đã phối hợp với bộ đội biên phòng di dời khẩn 20 hộ gia đình của hai bản Tùng Hương và Tân Hương đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Quế Phong, Nghệ An, do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày khiến tuyến đường vào xã Nậm Giải bị sạt lở tại km 2 đến km 3. Tuyến đường từ xã Châu Thôn đi bản Mường Lống của xã Tri Lễ bị ách tắc nhiều ngày do sạt lở, đá lớn sạt từ vách núi xuống chắn ngang đường. Phát hiện sự cố trên, huyện Quế Phong đang cử lực lượng trực gác, không cho các phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Còn tại huyện Hưng Nguyên, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nước sông Lam dâng cao nên từ ngày 19 đến ngày 21-10, nhiều nhà dân ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, ngập sâu trong nước từ 0,5 đến 1 m.