Theo đó, căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị tất cả người dân di chuyển trên chuyến bay VN 1264 khởi hành lúc 12h30 ngày 01/7/2021 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân Bay Vinh lúc 13h30p.

Tài xế xe Taxi chở 03 hành khách xuất phát khoảng 13h30p từ Sân Bay Vinh đến Xóm 12, Diễn Thịnh, Diễn Châu, (Nghệ An) lúc 15h30p ngày 01/7/2021.

Liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; 1900.9095 (Bộ Y tế); 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh); Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Nghệ An thông báo khẩn chuyến bay liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ truy vết, tổ COVID Cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.



Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai Thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn. Tổ chức giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 121 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: TP Vinh: 81 ca, Diễn Châu: 17 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 05 ca.