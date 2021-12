Nghệ An: Thầy giáo lẻn vào ký túc xá trường tiểu học, dâm ô 4 nữ sinh lớp 5

Chiều 8/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Vừ Bá Phia (32 tuổi, trú bản Trung Tâm, xã Mường Lống) về tội: "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Ảnh minh hoạ.

Phia là giáo viên trường Tiểu học Mường Lống 1 (xã Mường Lống), đã có vợ con.

Trước đó vào ngày 4/12, Phia bị cơ quan chức năng tạm giữ liên quan đến nghi án dâm ô hàng loạt nữ sinh xảy ra tại trường tiểu học Mường Lống, nơi Phia công tác.

Kết quả điều tra ban đầu, đêm 24/11/2021, Phia rời khỏi nhà đi đến khu ký túc xá trường tiểu học đang công tác để kiểm tra. Tại đây, nam giáo viên vào phòng của 4 học sinh lớp 5 là L.Y.D; G.Y.R; L.Y.P; L.T.M (cùng SN: 2011) rồi có hành vi dâm ô đối với nhóm nữ sinh này.

Gia đình các nạn nhân ngay sau đó có đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.