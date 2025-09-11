Nghệ An: Phụ huynh phản đối sáp nhập điểm trường, hơn 140 học sinh nghỉ học

Sáng 11/9, ghi nhận tại Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An), vẫn còn hơn 140 học sinh không đến lớp. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp nhiều phụ huynh cho con nghỉ học nhằm phản đối việc sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1 (điểm trường chính) của nhà trường.

Phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An)

Trước đó, Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 có hai điểm trường, trong đó phân hiệu 1 được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, các phòng chức năng đầy đủ. Tháng 8/2025, Ban giám hiệu đã có tờ trình và được chính quyền địa phương đồng ý cho chuyển toàn bộ học sinh từ phân hiệu 2 về điểm chính. Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản ứng mạnh từ nhiều phụ huynh.

Ông N.C.H (trú xã Thiên Nhẫn), có 2 cháu đang theo học, cho biết gia đình không đồng ý vì cho rằng điểm trường cũ vẫn còn khang trang. Ngoài ra, việc phải đưa đón xa hơn, đặc biệt là qua ngã tư giao quốc lộ có nhiều xe tải lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến phụ huynh lo lắng. “Đây là điểm đen tai nạn, chúng tôi không yên tâm khi để con đi học qua đoạn đường này”, ông H. bức xúc nói.

Một phụ huynh khác, bà P.T.Q (trú xóm Đông Xuân), chia sẻ: “Sau lễ khai giảng, chúng tôi đã cho con nghỉ học vì không đồng tình với sáp nhập. Chúng tôi muốn con được học ở trường gần để đảm bảo an toàn”.

Điểm trường chính Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học

Theo cô Lê Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, năm học 2025 – 2026, trường có 19 lớp với 670 học sinh. Lễ khai giảng 5/9, toàn bộ học sinh (kể cả phân hiệu 2) đã tham dự tại điểm chính. Tuy nhiên, từ những ngày học sau đó, hàng trăm em vắng mặt. Tính đến ngày 11/9, vẫn còn 143 học sinh nghỉ học. “Nhà trường đã trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động, thuyết phục nhưng nhiều phụ huynh vẫn không cho con đi học”, cô Lan cho hay.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn khẳng định, chủ trương sáp nhập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tận dụng cơ sở vật chất hiện đại. Để giải quyết lo ngại về an toàn giao thông, xã đã bố trí lực lượng chức năng chốt trực tại ngã tư vào giờ cao điểm, đồng thời kiến nghị lắp đèn tín hiệu, gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo lãnh đạo xã, ban đầu chỉ có một số ít phụ huynh phản đối, nhưng sau đó do bị một số người lôi kéo nên số lượng phụ huynh không cho con đi học tăng lên. Chính quyền và nhà trường đang tiếp tục vận động để phụ huynh sớm cho con em trở lại trường, ổn định việc học tập.