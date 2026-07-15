Ngày 15/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, chiều 14/7, đơn vị tiếp nhận 6 trẻ nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, một số trường hợp có biểu hiện sốt.

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Các cháu từ 30 tháng đến 13 tuổi. Trong đó, 4 cháu là chị em họ, từ xã Quảng Châu về chơi tại nhà bà ngoại ở xã Diễn Châu; 2 cháu còn lại sinh sống trên địa bàn. Được biết, trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, 3 cháu có ăn bánh mì tại xã Diễn Châu, trong khi một số cháu khác ăn rau, củ, quả.

Sau khi được bác sĩ thăm khám, xử trí ban đầu, gia đình đề nghị chuyển cả 6 cháu lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, lấy mẫu thực phẩm và xác minh các yếu tố liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước đó, hơn 10 người ở Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt...

Ngay khi nhập viện, các trường hợp này được bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.