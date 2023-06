Nghệ An: Bé trai mắc kẹt trong thang máy do mất điện

Ngày 3/6, theo tin từ Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An, đơn vị vừa giải cứu thành công bé trai mắc kẹt trong thang máy do mất điện.

Lực lượng cứu nạn nỗ lực giải cứu bé trai mắc kẹt trong thang máy

Trước đó, khoảng 9h ngày 3/6, Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH Công an Nghệ An nhận được tin báo có 1 bé trai bị mắc kẹt trong thang máy tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động 1 xe chuyên dụng và 6 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Bé trai được giải cứu thành công

Sau 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé ra khỏi thang máy. Sức khỏe của cháu vẫn ổn định.

Nạn nhân là N.T.B.K (SN 2012), trú tại TP Vinh. Sau khi nghỉ hè, gia đình cho cháu về nhà cô ruột chơi, khi bé trai đang ở trong thang máy thì mất điện đột ngột nên bị mắc kẹt.