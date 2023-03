Nghệ An: 2 trẻ tử vong nghi do bệnh dại

Hình minh họa.

Cuối tháng 2/2023, bé L.B.T. (40 tháng tuổi, trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xuất hiện nôn nhiều, nôn tự nhiên kèm co giật. Gia đình lo lắng cho bé tới Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Sau đó, trẻ nhanh chóng được chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, xuất tiết nhiều đờm dãi, sợ gió, sợ nước.



Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp nghi ngờ bệnh dại. Qua khai thác tiền sử, bé thường xuyên tiếp xúc với chó mèo và cách nhập viện 1 tháng, gia đình có 1 con chó chết không rõ nguyên nhân. Sau khi vào bệnh viện, dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng bé không qua khỏi.

Sau đó không lâu, ngày 10/3, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bé V.Q.H. (9 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) nhập viện với chẩn đoán bị bệnh dại. Và cũng tương tự như bé L.B.T. trước đó, bé H. đã không được tiêm phòng vaccine dại sau khi tiếp xúc động vật bị bệnh. Rất đau lòng khi bệnh dại đã lên cơn, bé không còn cơ hội cứu chữa.

Theo TS.BSNT Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Cấp cứu, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - viêm não tủy cấp tính do virus, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết thương, vết liếm ở da bị tổn thương của động vật mắc bệnh (thường là chó, mèo). Việc gia đình nuôi con vật trong nhà (nhất là vật khi chưa được tiêm phòng) và để trẻ thường xuyên tiếp xúc với chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Do thời gian ủ bệnh dại khá dài ( từ 2 - 8 tuần, có thể kéo dài đến 1 năm) nên nhiều cha mẹ thường không để ý đến những tổn thương trên cơ thể trẻ. Thời kỳ ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết thương, vị trí vết thương và lượng virus dại được truyền sang người.

Dại khi đã lên cơn thì tỉ lệ tử vong là gần 100%. Cho tới nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị chó, mèo cắn, cào cần sơ cứu vết thương đúng cách. Tiêm vaccine phòng dại vẫn là biện pháp duy nhất và hiệu quả để phòng ngừa bệnh dại cho người bị chó cắn.