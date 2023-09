Nghệ An: 1.600 nhà dân bị ngập, 830 ngôi nhà bị cô lập do mưa lũ

1.600 nhà dân bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An. Mưa lớn, nước dâng nhanh đã khiến khiến 1.600 nhà dân ở các huyện gồm: Quế Phong, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa bị ngập. 830 nhà bị cô lập.

Mưa lớn nước dâng nhanh khiến 1.600 căn nhà ở Nghệ An bị ngập.

1.503ha lúa bị nhấn chìm, 3.050ha hoa màu chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời một diện tích lớn cây ăn quả, cây lâm nghiệp cây công nghiệp… chịu ảnh hưởng. Hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 660ha ao hồ bị ngập. Trong khi đó, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập, sạt lở.

Toàn tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ. Trong đó có 959 hồ do địa phương quản lý, hiện tại đã có 293 hồ đầy nước. 102 hồ đập do doanh nghiệp thủy lợi quản lý, trong đó đã có 31 hồ đầy nước.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó có 8 hồ chứa gồm: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc, Châu Thắng đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Rạng sáng 27/9, một khối lượng đất đá tràn xuống khiến ngôi nhà của ông Hà Văn Kiên (80 tuổi, trú xã Hạnh Dịch) bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều tài sản trong nhà ông Kiên bị đất đá vùi lấp, may mắn thời điểm xảy ra vụ việc ông Kiên đã kịp sơ tán lên nhà người thân ở nên thoát nạn.

Nước dâng nhanh khiến nhiều nơi bị ngập, giao thông chia cắt. Tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An một số vùng trũng bị ngập. Trong đó có khu vực trại nuôi lươn ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Học sinh ở thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu dỡ mái nhà trọ thoát ra ngoài khi nước dâng cao.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm xã Ngọc Sơn đã huy động mọi lực lượng, bà con hàng xóm cũng đã chung tay giúp gia đình chị Phương di dời khẩn cấp 6 tấn lươn từ trại ở vùng đồng về gửi ở nhà dân. Người dân cũng tạo bể, sục khí để lươn không bị chết.

Các tổ chức đoàn thể cũng đang chung tay hỗ trợ, kết nối với thương lái, tiêu thụ giúp 6 tấn lươn cho gia đình chị Phương.