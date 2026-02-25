Ngày vía Thần Tài hằng năm được nhiều người xem là dịp quan trọng để cầu tài lộc, buôn may bán đắt. Trong ngày này, việc mua vàng lấy vía đã trở thành thói quen quen thuộc, bên cạnh đó nhiều người còn sắm thêm các vật phẩm phong thủy, đồ mạ vàng, bạc hoặc lễ vật mang ý nghĩa may mắn để mong một năm hanh thông, tiền bạc đủ đầy.

Với người miền Tây, ngoài vàng, ngày vía Thần Tài còn là dịp chuẩn bị thêm nhiều món đồ và lễ vật quen thuộc như cá lóc nướng, heo quay, trái cây hay heo đất… vừa để dâng cúng, vừa gửi gắm ước mong tài lộc kéo về, công việc thuận lợi và gia đình sung túc cả năm.

1. Cá lóc nướng - Rước lộc vào nhà

Trong ngày vía Thần Tài, cá lóc nướng trui gần như là món quen thuộc trên mâm cúng của người miền Tây. Cá lóc được để nguyên con, không cạo vảy, không cắt vây vì quan niệm giữ trọn hình dáng sẽ giữ được tài lộc, tránh hao hụt. Món cá lóc nướng tượng trưng cho sự đủ đầy, may mắn, cầu mong việc làm ăn hanh thông, tiền bạc vào nhà đều đặn.

2. Heo quay - cầu phát đạt, thịnh vượng

Ngoài cá lóc nướng, nhiều gia đình miền Tây còn chuẩn bị thêm heo quay để bày trên mâm cúng Thần Tài, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán. Heo quay nguyên con với lớp da vàng óng, thịt đầy đặn tượng trưng cho sự sung túc, phát tài phát lộc, mong việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, tiền bạc vào nhà đều đặn.

Với những gia đình chưa có điều kiện sắm nguyên con, nhiều người chọn một miếng heo quay vừa phải để dâng cúng, miễn là thịt còn nóng, da giòn, bày biện gọn gàng, trang nghiêm. Theo quan niệm dân gian, lễ vật không cần quá lớn, quan trọng là sự thành tâm và chỉn chu, gửi gắm mong ước một năm làm ăn thuận lợi, tiền bạc đủ đầy, gia đình ấm no.

3. Trái cây tài lộc - gửi gắm ước mong đầu năm

Mâm ngũ quả thường có các loại trái cây mang tên gọi đẹp như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, bưởi hay chuối vàng. Người miền Tây quan niệm đây là những loại trái cây tượng trưng cho mong ước đủ đầy, tiền bạc dồi dào, phúc lộc tròn đầy. Tùy điều kiện, mỗi nhà chọn loại trái cây tươi ngon, bày biện gọn gàng để dâng Thần Tài.

4. Bánh bao, bánh tiêu, bánh ít - mong trọn vẹn, sung túc

Những loại bánh có hình tròn hoặc đầy đặn được xem là biểu tượng của sự viên mãn. Vì thế, vào ngày vía Thần Tài, người miền Tây thường mua bánh bao, bánh tiêu, bánh ít để cúng. Màu vàng của bánh tiêu còn gợi liên tưởng đến vàng bạc, phú quý. Các tiệm bánh ở miền Tây dịp này thường tấp nập khách từ sáng sớm.

5. Heo đất - giữ lộc, tích tài

Ngoài vàng, một số gia đình miền Tây còn mua heo đất trong ngày vía Thần Tài với ý nghĩa tích lũy tiền của, giữ lộc trong nhà. Con heo đất nhỏ đặt trên bàn thờ hoặc góc trang trọng được xem như lời nhắc về việc chăm chỉ làm ăn, chi tiêu hợp lý để của cải sinh sôi. Nhiều người còn bỏ vào heo đất những tờ tiền mang con số may mắn như 68.000 đồng, 88.000 đồng, 168.000 đồng, 268.000 đồng… tượng trưng cho lộc phát, phát đạt, cầu mong một năm tài chính hanh thông.

Tổng hợp