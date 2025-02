Ngày mùng 10 Âm lịch hàng tháng được xem như là ngày cúng vía thần Tài. Trong đó, ngày vía thần Tài vào tháng Giêng được coi trọng nhất trong năm; vì thế nếu nói đến ngày vía thần Tài là nói về ngày mùng 10 tháng Giêng. Đây là ngày mà những người kinh doanh, buôn bán thắp hương, dâng lễ cúng thần Tài để cầu một năm làm ăn phát đạt.

Ngày vía thần Tài 2025 là ngày nào Dương lịch?

Tháng Giêng, tháng đầu tiên của năm, là thời điểm đánh dấu một khởi đầu mới. Theo quan niệm của người Việt từ xa xưa, đầu xuôi thì đuôi mới lọt, khởi đầu thuận lợi sẽ mang đến kết quả tốt, thuận buồm xuôi gió, vì thế ngày vía thần Tài của tháng đầu năm được coi là quan trọng nhất. Lễ cúng thần Tài mùng 10 tháng Giêng vì thế là một nghi lễ mà những gia đình buôn bán thường không bỏ qua.

Nhiều người không kinh doanh cũng coi mùng 10 tháng Giêng là cơ hội để cầu thần Tài ban lộc.

Năm Ất Tỵ 2025, ngày vía thần Tài rơi vào thứ Sáu, ngày 7/2 Dương lịch.

Ngày vía thần Tài 2025 là ngày nào?

Theo một sự tích dân gian, thần Tài vốn là vị thần chịu trách nhiệm cai quản tiền bạc, của cải ở thiên đình, vì một sự cố mà lưu lạc dưới trần gian một số năm, và mùng 10 tháng Giêng là ngày ngài bay về trời. Trong ngày này, người dân thực hiện các nghi lễ cúng bái để cầu xin sự phù trợ, trở nên giàu có, buôn may bán đắt.

Lễ vật cúng thần Tài gồm:

- Bộ tam sên với 3 món: 300gr thịt heo (có thể luộc hoặc quay), 3 quả trứng luộc (trứng gà hoặc trứng vịt) và 3 con tôm hoặc cua luộc.

- Cá lóc nướng: Đây là lễ vật cúng thần Tài đặc trưng ở miền Nam. Cá lóc phải để nguyên con, đem đi nướng trui. Việc để nguyên như vậy là để người miền Nam tưởng nhớ ông cha trong buổi đầu khai hoang còn rất thiếu thốn, không nề hà chuyện để cá nguyên vảy, cả con.

- Mâm ngũ quả: Có thể chọn các quả như cam, xoài, thanh long, táo, dưa hấu...

- Hoa tươi có màu sắc rực rỡ (hoa cúc, hoa ly...)

- Vàng mã, gạo, muối hột.

Một điều đặc biệt trong việc thờ cúng thần Tài là bàn thờ thường được đặt ở vị trí thấp, gần mặt đất, thay vì đặt trên cao, ở nơi tôn nghiêm như bàn thờ gia tiên và các vị thần linh khác.

Vì sao có tục mua vàng ngày vía Thần Tài?

Theo niềm tin dân gian, thần Tài mang lại sự may mắn về tiền tài, giúp kinh doanh phát đạt. Nhiều người tin rằng việc thờ thần Tài có thể giúp cải thiện vận may và tăng cường sự giàu có, mua vàng vào ngày vía thần Tài là cách lấy may, giúp "gom" tài lộc cho bản thân trong cả năm.

Vàng từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự vĩnh cửu và phú quý. Mua vàng trong ngày vía thần Tài cũng là cách nhiều người gửi gắm niềm tin vào sự bảo trợ của vị thần này, đem lại một năm thuận lợi và thịnh vượng.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng ngày vía thần Tài cũng liên quan tới việc đầu tư cá nhân. Vàng luôn được coi là một tài sản an toàn, giữ vững giá trị qua thời gian, mua vàng cũng là cách bảo vệ tài sản trước sự biến động của các loại tiền tệ. Người Việt từ xa xưa đã thích tích cóp bằng cách mua vàng.