Ngày vía Thần Tài 2023, loạt sản phẩm độc lạ nào đang được bày bán?

Ngày vía Thần Tài hàng năm được coi là ngày hội mua vàng lớn nhất trong năm. Vào dịp này, các sản phẩm vàng được tung bán phong phú và đa dạng nhất với rất nhiều mẫu mã, chủng loại. Ngoài mặt hàng vàng miếng hay nhẫn trơn thông thường như mọi ngày, các cơ sở kinh doanh vàng còn rao bán sản phẩm chế tác từ vàng độc đáo để thu hút khách hàng.

Các sản phẩm tượng vàng Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu.

Năm nay, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đưa ra các sản phẩm gồm: vàng Thần tài; linh vật vàng may mắn của năm với tượng vàng thần tài – thịnh vượng, cát tường; tượng vàng phúc lộc thọ; tượng phật bà quan âm; tượng phật di lặc; tượng mèo thần tài chiêu tài hút lộc; tượng linh giáp (12 con giáp); Tượng cây kim tiền; Đĩnh vàng tài lộc...được chế tác từ chất liệu Vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 chất lượng quốc tế.

Những bộ trang sức và bộ linh vật 12 con giáp của Bảo Tín Minh Châu được bán dịp vía Thần Tài đầu năm.

Cùng với đó là các bộ trang sức vàng, đá quý phong thủy. Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết: “ Các sản phẩm vàng và trang sức chủ đề Thần Tài của Bảo Tín Minh Châu năm nay đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và trọng lượng, tương ứng nhiều mức giá để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Vàng, trang sức được chế tác tinh xảo, chất lượng cao, giàu giá trị lịch sử văn hóa, tâm linh may mắn, rất phù hợp để làm đẹp và cầu may cho cả năm may mắn, phát tài ”.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, ngoài những sản phẩm vàng miếng truyền thống hay thẻ vàng Kim Tài Lộc, thẻ vàng Kim Thần Tài, nhẫn kim tiền thì năm nay, thương hiệu này còn mang đến các sản phẩm mới như đồng xu Kim Mão Tài Lộc, tượng Kim Mão Cát Tường, thẻ Kim Mã Chiêu Tài - linh vật của năm 2023 cùng hàng loạt sản phẩm khác như đồng xu Thần tài Thịnh vượng, tượng Thần tài phú quý...

Các sản phẩm vàng thần tài Quý Mão 2023 của Bảo Tín Mạnh Hải.

Cơ sở kinh doanh này cũng đưa ra các combo sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu phong thủy, là biểu tượng cho sự sung túc, đủ đầy, phát tài phát lộc cả năm.

Trong khi đó, Tập đoàn Doji tung ra 450.000 sản phẩm vàng đa dạng với thiết kế sang trọng, tinh tế, giàu ý nghĩa để phục vụ nhu cầu mua vàng của người dân cả nước.

Nổi bật nhất là phiên bản vàng ép vỉ 999.9 độc đáo Kim Mão Chiêu Tài, Kim Mão Phát Lộc mang hình tượng linh vật mèo vàng của năm 2023. Sản phẩm được sản xuất với công nghệ ưu việt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đăng ký sở hữu độc quyền của Tập đoàn DOJI. Sản phẩm được mua/bán theo giá vàng miếng SJC và có thể đổi ngang giá với vàng miếng SJC (không tính công chế tác), trọng lượng đa dạng: 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ…đáp ứng linh hoạt khả năng tài chính của từng khách hàng.

Vàng ép vỉ 999.9 Kim Mão Chiêu Tài, Kim Mão Phát Lộc tại Doji.

Hình tượng kim mão tượng trưng cho sự cát tường giúp đem lại vận may, thu hút vượng khí, chiêu tài đón lộc cho gia chủ. Sản phẩm hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường bởi chất lượng vượt trội, chế tác tinh xảo, nhỏ gọn dễ dàng tích trữ, đầu tư và không lo mất giá.

Một sản phẩm chiến lược cho ngày vía Thần Tài của đơn vị này là vàng ép vỉ Âu vàng Phúc Long, với các lựa chọn từ 1 chỉ đến 10 chỉ.

"Biểu tượng "Âu vàng" sánh đôi cùng biểu tượng "Song Long Chầu Nhật" được thể hiện tinh xảo, sắc nét đến từng chi tiết. Sản phẩm không những mang ý nghĩa về tài lộc, sung túc mà còn giúp chủ sở hữu gia tăng cát khí, thu hút may mắn, tài vận trong năm mới" , đại diện doanh nghiệp cho biết..

Các sản phẩm vàng ép vỉ Âu vàng Phúc Long.

Ngoài ra, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn với sản phẩm đồng vàng 999.9 Thần Tài Thịnh Vượng, Thần Tài Đại Phát tượng trưng cho phú quý, tài lộc dồi dào.

Còn tại PNJ, các trang sức Thần Tài Quý Mão 2023 lấy cảm hứng thiết kế từ linh vật năm Quý Mão, với hình ảnh chú mèo được cách điệu một cách gần gũi nhưng không kém phần sang trọng.

Bộ vàng miếng Quý Mão tại PNJ.

Vàng miếng Quý Mão PNJ cũng có đa dạng lựa chọn với các bộ 3 miếng vàng, 6 miếng vàng và 12 miếng vàng (bản giới hạn). Mỗi chữ trên miếng vàng đều mang một ý nghĩa đặc biệt nhân dịp năm mới.