Một chuyên gia tình dục người Anh khẳng định "yêu" vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích.

Theo tờ The Sun (Anh) ngày 10/2, bà Agnieszka Kozlowska, chuyên gia tình dục và CEO của thương hiệu sản phẩm sức khỏe tình dục "Miracle Leaf Wellness", cho biết: "Làm 'chuyện ấy' vào ngày Valentine là điều tuyệt vời, đặc biệt là buổi sáng".

Ảnh minh họa

Bà giải thích: "Khoảng 7h30 sáng, hormone sinh dục estrogen và testosterone đạt mức cao nhất, làm tăng ham muốn tình dục. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu ngày mới bằng 'chuyện ấy'".

Bà cũng nói thêm rằng: "Quan hệ tình dục giúp giải phóng endorphin, từ đó giảm căng thẳng và giúp bạn khởi đầu ngày mới với tâm trạng vui vẻ".

CEO Kozlowska cũng đưa ra lời khuyên: "Không nên làm việc này sau khi ăn quá no vào buổi tối. Ăn nhiều hoặc ăn muộn sẽ khiến cơ thể nặng nề, tiêu hao năng lượng cho việc tiêu hóa, khiến bạn khó tập trung". Về vấn đề uống rượu, bà Kozlowska cho biết: "Uống một chút rượu có thể giúp thư giãn, nhưng uống quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề như rối loạn cương dương".

Ảnh minh họa

Trên thực tế, khoảng thời gian từ rạng sáng đến sáng sớm là lúc nồng độ testosterone ở nam giới và estrogen ở nữ giới cao nhất. Trên trang thông tin sức khỏe The Healthy (Mỹ), một chuyên gia hormone người Mỹ cho biết: "Từ rạng sáng đến sáng sớm, nồng độ testosterone tăng cao khiến cả nam và nữ đều có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, nam giới sẽ dễ dàng đạt được "phong độ" hơn so với buổi tối". Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Y học Anh (British Medical Journal) thậm chí còn chỉ ra 5h48 sáng là thời điểm lý tưởng nhất cho "chuyện ấy".

Việc "yêu" sau khi ăn quá no vào buổi tối có thể gặp khó khăn

Khi ăn quá no, lượng máu dồn về dạ dày sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc lượng máu đến các bộ phận này sẽ giảm đi, dẫn đến giảm khả năng cương cứng. Cả nam và nữ đều cần máu tập trung ở vùng kín để có đời sống tình dục viên mãn. Tuy nhiên, nếu ăn quá no, máu sẽ tập trung vào dạ dày và các cơ quan tiêu hóa, làm giảm lượng máu đến cơ quan này, gây suy giảm chức năng tình dục. Tình trạng này đặc biệt rõ rệt ở người trung niên.

Ngoài ra, một phần vùng não điều khiển ham muốn tình dục và vùng não điều khiển sự thèm ăn bị chồng chéo lên nhau. Do đó, khi ăn quá no, cảm giác no có thể lấn át ham muốn tình dục.

Cuối cùng, việc ăn quá nhiều khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng cho việc tiêu hóa, dẫn đến mệt mỏi, uể oải và làm giảm ham muốn tình dục một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa

Uống quá nhiều rượu có thể gây khó khăn cho "chuyện ấy"

Khi nam giới nhận được kích thích vật lý hoặc thị giác, não sẽ gửi tín hiệu đến hệ thần kinh tự chủ. Hệ thần kinh phó giao cảm sau đó sẽ làm giãn nở các động mạch cung cấp máu cho dương vật, dẫn đến cương cứng.

Tuy nhiên, việc uống quá nhiều rượu sẽ ức chế chức năng của hệ thần kinh tự chủ, gây cản trở quá trình cương cứng.

Một nghiên cứu khác cho thấy việc quan hệ tình dục bằng miệng sau khi uống rượu có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HIV. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California (Mỹ) phát hiện ra rằng các tế bào trong khoang miệng khi tiếp xúc với dung dịch ethanol 4% trong 10 phút sẽ dễ bị nhiễm HIV gấp 3-6 lần. Nồng độ ethanol 4% tương đương với nồng độ cồn trong bia.