Hai bệnh nhân đột quỵ được cứu trong "thời gian vàng"

Chỉ trong những ngày đầu đi vào hoạt động, các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp cấp cứu thành công hai bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng các kỹ thuật tái thông mạch hiện đại. Việc triển khai điều trị ngay trong "thời gian vàng" giúp người bệnh cải thiện rõ rệt chức năng thần kinh, mở ra cơ hội phục hồi và giảm nguy cơ tàn phế.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân 72 tuổi, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình. Người bệnh đột ngột xuất hiện nói khó, liệt nửa người và được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ngay khi tiếp nhận, BS Vương Xuân Trung, bác sĩ trực Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cùng ê-kíp nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đột quỵ, đánh giá lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa trái.

Nhận định đây là trường hợp cần tái thông mạch khẩn cấp, BS Vương Xuân Trung cùng ê-kíp điều trị lập tức chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, thuốc đã được sử dụng. Đồng thời, Trung tâm Đột quỵ phối hợp với Trung tâm Điện quang can thiệp tiến hành lấy huyết khối cơ học, với thời gian từ khi vào viện đến khi chọc động mạch đùi chỉ 40 phút.

Sau can thiệp, người bệnh cải thiện rõ rệt về thần kinh, giảm liệt và giảm tình trạng thất ngôn so với thời điểm nhập viện.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Liêm Hà, Ninh Bình. Sau khi ngủ dậy, người bệnh xuất hiện nói khó và yếu nửa người. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Tiếp nhận người bệnh, BS Vương Xuân Trung nhận định đây là một trường hợp đột quỵ khi thức giấc - tình huống thường gặp nhiều khó khăn trong việc xác định thời điểm khởi phát.

Để đánh giá khả năng điều trị tái tưới máu, ê-kíp đã chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não và áp dụng tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR trên phim cộng hưởng từ. Kết quả xác định bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải và vẫn còn chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, người bệnh được truyền thuốc tiêu sợi huyết. Sau điều trị, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ, khả năng vận động và ngôn ngữ tiến triển tích cực.

Chia sẻ về hai ca bệnh, BS Vương Xuân Trung cho biết điểm chung của cả hai trường hợp là đều được người nhà đưa đến bệnh viện rất sớm sau khi xuất hiện triệu chứng.

"Trong điều trị đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có hàng triệu tế bào não bị tổn thương. Việc người bệnh được đưa đến bệnh viện sớm giúp chúng tôi có đủ thời gian để đánh giá, chỉ định đúng phương pháp điều trị và triển khai tái thông mạch trong 'thời gian vàng'. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng hồi phục của người bệnh", bác sĩ Trung chia sẻ.

Theo GS.TS. Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, kết quả điều trị của hai bệnh nhân cho thấy quy trình cấp cứu đột quỵ tại cơ sở Ninh Bình đã được triển khai đồng bộ theo tiêu chuẩn của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai.

"Não bộ mất hàng triệu tế bào thần kinh sau mỗi phút mạch máu não bị tắc. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất là rút ngắn tối đa thời gian từ khi người bệnh đến bệnh viện đến khi được tái thông mạch. Việc truyền thuốc tiêu sợi huyết trong 25 phút và chọc mạch lấy huyết khối sau 40 phút là những mốc thời gian rất tích cực, phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp và hồi sức", GS.TS. Mai Duy Tôn nhận định.

Ông cho biết thêm, trường hợp đột quỵ khi thức giấc trước đây thường bỏ lỡ cơ hội điều trị. Tuy nhiên, với việc ứng dụng cộng hưởng từ và tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR, các bác sĩ có thể lựa chọn đúng người bệnh còn vùng não có khả năng cứu được để chỉ định tái tưới máu, mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân.

Ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu người đàn ông nguy cơ liệt hai chân

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên, cứu người đàn ông bị chấn thương cột sống nặng, có nguy cơ liệt hai chân sau tai nạn ngã từ độ cao khoảng 2m.

22h30 ngày 26/6, phòng mổ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sáng đèn. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện tại cơ sở mới, đánh dấu cột mốc đặc biệt ngay trong ngày đầu bệnh viện tiếp nhận người bệnh.

Bệnh nhân là anh C.M.Q (51 tuổi, trú tại phường Nam Định). Theo người nhà, khoảng 16h cùng ngày, trong lúc lao động, anh Q. không may ngã từ thang cao khoảng 2m xuống đất. Sau tai nạn, bệnh nhân đau dữ dội vùng thắt lưng, đau vùng mông, tê bì và yếu cả hai chân nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Bệnh nhân nhập viện chỉ khoảng một giờ sau tai nạn. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xác định người bệnh bị vỡ thân đốt sống thắt lưng L3 mất vững, chèn ép thần kinh, gây liệt hai chi dưới - một tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng liệt vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, ê-kíp điều trị đã giải thích đầy đủ tình trạng bệnh, tiên lượng và phương án điều trị cho gia đình người bệnh. Ngay khi nhận được sự đồng thuận, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Khoảng 5 giờ sau khi nhập viện, người bệnh được chuyển vào phòng mổ. Phẫu thuật viên chính là BSCKII. Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. Tham gia ê-kíp còn có các bác sĩ Trịnh Bá Thắng và Phạm Tiến Khoa. Công tác gây mê hồi sức do TS.BS. Nguyễn Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức phụ trách cùng bác sĩ Đào Mạnh Hùng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ giữa đêm với mục tiêu giải ép thần kinh, nắn chỉnh và cố định cột sống, tạo điều kiện tối đa cho việc phục hồi chức năng vận động của người bệnh.

Thành công của ca mổ không chỉ mở ra cơ hội phục hồi cho người bệnh mà còn khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện ngay từ ngày đầu hoạt động.

Theo BSCKII. Nguyễn Đức Hoàng, yếu tố quyết định thành công của ca mổ là người bệnh được đưa đến bệnh viện rất sớm sau tai nạn và được phẫu thuật ngay trong "thời gian vàng".

"Đây là ca mổ đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối an toàn người bệnh từ trước ngày khai trương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, ngoại khoa đến gây mê hồi sức đã giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả như mong đợi", TS.BS. Nguyễn Hồng Thủy - bác si đảm nhiệm công tác gây mê cho ca phẫu thuật đầu tiên chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, đã cử động được cả hai chân và được chuyển về Khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Các bác sĩ đánh giá diễn biến sau mổ của bệnh nhân đang theo chiều hướng tích cực. Nếu quá trình hồi phục và phục hồi chức năng thuận lợi, người bệnh có nhiều hy vọng lấy lại khả năng vận động và trở lại cuộc sống bình thường.

Chia sẻ về dấu mốc này, PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện thành công ngay trong đêm đầu vận hành là minh chứng cho năng lực chuyên môn và khả năng vận hành đồng bộ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc triển khai thành công ca phẫu thuật đầu tiên không chỉ là dấu mốc chuyên môn của cơ sở Ninh Bình mà còn khẳng định hiệu quả của chủ trương đưa kỹ thuật y tế tuyến cuối đến gần người dân. Khi những dịch vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương, người bệnh sẽ được can thiệp trong "thời gian vàng", nâng cao cơ hội điều trị thành công, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Đánh giá về những ca cấp cứu đầu tiên tại cơ sở mới, PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng đây không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn khẳng định năng lực vận hành đồng bộ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay từ những ngày đầu hoạt động.