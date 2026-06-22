Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai hoạt động cùng chất lượng chuyên môn, cùng văn hóa phục vụ và cùng tiêu chuẩn quản trị - Ảnh: VGP

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị để đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động chính thức từ ngày 26/6 tới, đã được triển khai toàn diện, bài bản, khoa học và với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Trong hơn một năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị. 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở Ninh Bình.

Về cơ sở vật chất, cơ sở ở Ninh Bình là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, hiện đại; các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Về trang thiết bị, cơ sở Ninh Bình được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ với cơ sở Hà Nội, cho phép triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các trung tâm y khoa lớn trong khu vực.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng phục vụ người dân - Ảnh: VGP/Thế Anh

Hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai chung một hệ thống chuyên môn, quy trình chất lượng

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, điều đặc biệt quan trọng là ngay từ khi vận hành, hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình sẽ được quản trị thống nhất trên cùng một nền tảng số, cùng một hệ thống chuyên môn, cùng một quy trình chất lượng. "Chúng ta không có hai Bệnh viện Bạch Mai khác nhau, mà chỉ có một Bệnh viện Bạch Mai thống nhất, hoạt động trên hai cơ sở với cùng chất lượng chuyên môn, cùng văn hóa phục vụ và cùng tiêu chuẩn quản trị", PGS Đào Xuân Cơ cho biết.

Ngay từ giai đoạn đầu, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai đồng bộ các chuyên ngành mũi nhọn, thế mạnh truyền thống của Bệnh viện như: cấp cứu và hồi sức tích cực; tim mạch; đột quỵ; ung bướu; thần kinh; hô hấp; nội tiết; tiêu hóa; chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm; phẫu thuật chuyên sâu và nhiều chuyên ngành khác.

"Lộ trình phát triển không chỉ dừng ở việc xây dựng một bệnh viện hiện đại, mà hướng tới xây dựng một trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, từng bước trở thành trung tâm y học chuyên sâu có uy tín trong khu vực và quốc tế", PGS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Hiện nay, hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã mở và nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân. Số lượng đăng ký đang tăng từng ngày. Điều đó, cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn của nhân dân đối với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

"Chúng tôi cam kết sẽ đáp lại niềm tin đó bằng chất lượng chuyên môn, bằng thái độ phục vụ tận tâm và bằng những kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Mọi người bệnh đến với cơ sở Ninh Bình sẽ được thụ hưởng cùng một chất lượng chuyên môn, cùng một đội ngũ chuyên gia, cùng một hệ thống quản trị và cùng một văn hóa phục vụ như tại cơ sở Hà Nội", người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai đồng bộ các chuyên ngành mũi nhọn như: cấp cứu và hồi sức tích cực; tim mạch; đột quỵ; ung bướu...Ảnh: VGP/Thế Anh

Cũng theo PGS Đào Xuân Cơ, đến nay, toàn bộ hệ thống Bệnh viện Bạch Mai đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần khẩn trương nhưng tuyệt đối không chủ quan. Bệnh viện đã hoàn thành công tác rà soát nhân lực, trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất, công nghệ thông tin, hậu cần và các phương án vận hành. Tất cả các quy trình chuyên môn, quy trình cấp cứu, quy trình an toàn người bệnh đều đã được diễn tập, kiểm tra và hiệu chỉnh nhiều lần.

Đặc biệt, ngay từ ngày đầu vận hành, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Chúng tôi cũng xác định rõ rằng, cơ sở Ninh Bình không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là môi trường để triển khai các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Vì vậy, Bệnh viện đang tích cực chuẩn bị để từng bước áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trong đó có chuẩn JCI.

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là người dân khi đến khám chữa bệnh tại Ninh Bình sẽ cảm nhận được chất lượng dịch vụ, chất lượng chuyên môn và sự an toàn không thua kém bất kỳ cơ sở y tế tiên tiến nào.

Hiện nay, hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã mở và nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân - Ảnh: VGP/Thế Anh

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đăng ký làm việc tại cơ sở Ninh Bình

Một quyết định quản lý với trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm trước nhân dân cao nhất, PGS Đào Xuân Cơ đã đăng ký làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

"Tôi sẽ trực tiếp làm việc định kỳ tại cơ sở Ninh Bình ít nhất 3 ngày mỗi tuần để cùng cán bộ, nhân viên triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, quản trị và phát triển Bệnh viện.

Tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng tới toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai rằng, người đứng đầu phải đi đầu. Khi lãnh đạo trực tiếp có mặt tại cơ sở mới, cùng làm việc, cùng chia sẻ khó khăn, cùng chịu trách nhiệm thì sẽ tạo động lực và niềm tin để đội ngũ chuyên môn yên tâm công tác", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng nhấn mạnh, Bệnh viện sẽ không chuyển người bệnh về Ninh Bình để giảm tải đơn thuần cho Hà Nội. Chúng tôi sẽ đưa những giá trị tốt nhất của Bệnh viện Bạch Mai đến gần người dân hơn thông qua đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

"Tôi xin khẳng định, chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình ít nhất sẽ bằng cơ sở Hà Nội và trong nhiều lĩnh vực có thể vượt lên nhờ điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ hơn. Bạch Mai chỉ có một. Hai cơ sở nhưng một đội ngũ, một hệ thống quản trị, một chất lượng chuyên môn, một văn hóa phục vụ và một sứ mệnh cao cả là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân", PGS Đào Xuân Cơ cho biết.

Quy mô đầu tư của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là 1.000 giường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ - Ảnh: VGP

Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua, sau khi lắng nghe các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được thực hiện theo chủ trương phê duyệt tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại TPHCM", với mục tiêu đầu tư xây dựng các cơ sở bệnh viện tuyến Trung ương đạt tiêu chuẩn hiện đại, đồng bộ với cơ chế quản lý điều hành tiên tiến; trình độ khám chữa bệnh ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; có khả năng cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao; có chuyển giao công nghệ khám chữa bệnh và tham gia đào tạo nguồn nhân lực; góp phần giảm quá tải cho các BV tuyến Trung ương và tình trạng người dân phải đi ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Quy mô đầu tư mỗi Bệnh viện là 1.000 giường. Trong đó, Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có tổng mức đầu tư là 4.990 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước là 4.500 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 490 tỷ đồng), tổng diện tích đất 20,07 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 118.941m².