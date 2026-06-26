Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đưa dịch vụ y tế tuyến cuối đến gần người dân

Theo Bộ Y tế, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung ương, đồng thời giúp người dân khu vực tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn, thay vì phải di chuyển xa lên Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền. Sau thời gian dài tháo gỡ các khó khăn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quy trình vận hành và nhân lực, bệnh viện nay đã chính thức khai trương hoạt động.

Một trong những điểm nhấn của cơ sở này là mô hình vận hành theo nguyên tắc “Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng”. Theo đó, hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh tại Ninh Bình sẽ được tổ chức thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Điều này đồng nghĩa người bệnh điều trị tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành, cùng quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chuyên môn như tại cơ sở chính. Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cũng sẽ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai hơn 11.000 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với khoảng 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa, phát triển các lĩnh vực thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc, tim mạch, đột quỵ - thần kinh, hô hấp, tiêu hóa - gan mật, thận - lọc máu, nội tiết - đái tháo đường, huyết học - truyền máu, ung bướu - y học hạt nhân, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Đáng chú ý, cơ sở này được đầu tư đồng bộ nhiều thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và hướng tới y học cá thể hóa.

Trong đó, cấp cứu - hồi sức được xác định là một trong những mũi nhọn của bệnh viện. Hệ thống cấp cứu tại cơ sở Ninh Bình được tổ chức theo mô hình liên hoàn, từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu đến chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp chuyên sâu và điều trị hồi sức tích cực. Bệnh viện có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục, thở máy chuyên sâu, hồi sức đa cơ quan… phục vụ điều trị các trường hợp nguy kịch như đột quỵ, bệnh tim mạch nặng, suy hô hấp, nhiễm khuẩn nặng hay suy đa tạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế, không chỉ ở quy mô đầu tư mà còn ở mục tiêu bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giúp người dân ở các địa phương có cơ hội tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại khu vực sinh sống.

Theo Bộ trưởng, bệnh viện được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, đồng thời là hạt nhân trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến, góp phần nâng cao năng lực cho hệ thống y tế địa phương.

Ở góc độ chuyên môn, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai. Theo ông, mục tiêu là mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và truyền thống hơn một thế kỷ của bệnh viện đến gần hơn với người dân khu vực, để người bệnh ở bất cứ đâu cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn.

Mang chất lượng tuyến cuối đến gần hơn với người dân

Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động được đánh giá sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận, đặc biệt với người cao tuổi, bệnh nhân mạn tính, người bệnh cấp cứu hoặc những trường hợp cần điều trị dài ngày. Thay vì phải chuyển tuyến lên Hà Nội, người bệnh có thể tiếp cận sớm hơn với dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại khu vực, từ đó rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội can thiệp kịp thời.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, bệnh viện cũng được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế địa phương và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương.