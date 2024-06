Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Phụ huynh dậy từ 5h sáng thắp hương, nhiều người lo lắng đứng chờ ở cổng trường

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay giữ ổn định như năm ngoái; phù hợp với mục tiêu của kỳ thi. Đồng thời, đề thi cũng đảm bảo độ phân hóa cao hơn, đặc biệt là các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao.

Cụ thể, cấu trúc đề thi giữ nguyên hai phần gồm: Đọc hiểu (3 điểm), làm văn (7 điểm). Trong phần làm văn sẽ gồm có một câu nghị luận xã hội (2 điểm) và một câu nghị luận văn học (5 điểm). Ma trận đề đi từ nhận biết đến vận dụng cao, với số lượng câu phân bố phù hợp.

Tại Hà Nội, thời tiết buổi sáng trời có mưa nhưng khi thí sinh đến phòng thi thì đã tạnh. Ghi nhận tại các điểm thi THPT Khương Đình, THCS Khương Đình, THPT Trần Phú, THPT Việt Đức, học sinh đến trường thi với tâm trạng thoải mái, nhiều em được bố mẹ trao cho những cái ôm thật chặt.

Các sĩ tử cùng bố mẹ đến điểm thi THPT Việt Đức:

Tại điểm thi THPT Trần Phú:

Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Phú

Tai điểm thi THPT Khương Đình:

Điểm thi THPT Khương Đình

7h kém, một số thí sinh tại điểm thi THCS Khương Đình bước vội vào trường thi.

Ghi nhận tại các điểm thi, nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến trường thi chưa vội về luôn mà đứng nán lại, đề phòng có sự cố bất ngờ thì có thể hỗ trợ con kịp thời.

Phụ huynh Đinh Văn Tuân (Lê Văn Lương) đưa con là em Đinh Thị Quỳnh Anh (THPT Khoa học Tự nhiên) đi thi từ 6h sáng tại điểm thi THCS Khương Đình. Lần thứ 2 đưa con đi thi tốt nghiệp nhưng chú Tuân vẫn rất hồi hộp. Được biết, Quỳnh Anh có học lực tốt, giỏi đều các môn, đã được tuyển thẳng vào một số trường như Học viện Ngoại giao, Đại học Thương mại,…

"Con học tốt nhưng tôi vẫn lo lắng, mong con không gặp phải sự cố gì trong phòng thi", phụ huynh này cho hay.

Phụ huynh Đinh Văn Tuân (Lê Văn Lương) đưa con là em Đinh Thị Quỳnh Anh (THPT Khoa học Tự nhiên) đi thi từ 6h sáng.

Ghi nhận tại điểm thi THCS Khương Đình, phụ huynh Đào Thị Thuý Quỳnh đưa con là em Trần Mạnh Tuấn Kiệt, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đi thi. Dù nhà ở rất gần điểm thi (đường Vũ Tông Phan) nhưng cô Quỳnh vẫn dậy từ rất sớm để đưa con đến trường thi.

"Cô dậy từ 5h, thắp hương khấn gia tiên rồi cho con ăn sáng. Lần đầu đưa con đi thi nên cô lo lắng, phải chờ đến khi trống đánh chính thức làm bài thì mới yên tâm về được". Được biết, bạn Tuấn Kiệt có học lực khá, nguyện vọng vào các trường Đại học Điện lực và Đại học Thuỷ Lợi.

Phụ huynh Đào Thị Thuý Quỳnh đưa con là em Trần Mạnh Tuấn Kiệt, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đi thi.

Một số hình ảnh phụ huynh đứng chờ tiếng trống làm bài môn thi Ngữ Văn tại các điểm thi:

Phụ huynh tại điểm thi THPT Việt Đức nán lại chờ con.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.



Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội có 109.078 thí sinh; TP.HCM có 88.196 thí sinh; Thanh Hóa có 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Kon Tum với 5.052 thí sinh; Lai Châu với 4.211 thí sinh; Bắc Kạn với 3.180 thí sinh.