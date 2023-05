Ngày Thế giới không hút thuốc lá 2023: Mọi người cần thực phẩm, không cần thuốc lá

Thông qua chủ đề này, WHO kêu gọi các nước nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đề cập mối liên hệ giữa thuốc lá và đói nghèo, kêu gọi các nước đưa ra giải pháp thay thế cây thuốc lá bằng cây lương thực.

Theo các số liệu thống kê, số người bị mất an ninh lương thực đã tăng từ 135 triệu người năm 2019 lên 349 triệu người hiện nay. Trong khi đó, hiện có 124 quốc gia trồng cây thuốc lá như một loại cây công nghiệp với tổng diện tích hơn 3 triệu ha. 9 trên 10 quốc gia trồng nhiều thuốc lá nhất là các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Hơn 1 triệu lao động trẻ em đang làm việc tại các nông trại thuốc lá, bỏ lỡ học hành. Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ USD mỗi năm.

124 quốc gia trồng cây thuốc lá như một loại cây công nghiệp với tổng diện tích hơn 3 triệu ha. (Ảnh: NZ Herald)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hối thúc các chính phủ tại Tây Thái Bình Dương ngừng trợ cấp cho hoạt động trồng cây thuốc lá, hỗ trợ trồng các loại cây bền vững. Theo WHO, hơn 1 triệu ha đất tại khu vực này đã được sử dụng để trồng thuốc lá, trong khi hàng triệu người vẫn đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. WHO cho rằng nếu dùng 1 triệu ha đất này để trồng các loại cây lương thực nhiều dinh dưỡng, sẽ đáp ứng được nhu cầu của hàng triệu người.

WHO nhận định, việc trồng thuốc lá là một vấn đề toàn cầu; các chính phủ cần thúc đẩy những chính sách chuyển từ trồng cây thuốc lá sang các loại cây kinh tế khác. WHO hiện đang hỗ trợ nông dân tại nhiều nước, trong đó có Kenya, từ bỏ việc trồng cây thuốc lá để chuyển sang các loại cây trồng khác nhằm góp phần tăng cường an ninh lương thực.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng một triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, với những nỗ lực của Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được những kết quả quan trọng.