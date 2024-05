Vào ngày 29/5, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về mức án tù của 2 sao nam nước này. Đó là nam idol Choi Woo Young (nhóm TST) và diễn viên kiêm vũ công Lee Sun Tae.

Choi Woo Young (TST)

Cơ quan công tố đã đề nghị mức án 3 năm tù giam cho nam idol họ Choi vì vi phạm Đạo luật trừng phạt bạo lực tình dục. Ngày thi hành án được ấn định là 26/6. Cụ thể, Choi Woo Young thừa nhận hành vi quay lén bạn gái cũ B khi cả 2 đang quan hệ tình dục. Nam idol đã thực hiện hành vi này khoảng 20 lần trong suốt 10 tháng 2 người yêu nhau, từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2023.

Choi Woo Young còn phải đối mặt với cáo buộc quay lén và theo dõi 2 người phụ nữ khác. Theo đó, nam idol bị tố quay video trái phép 1 cô gái C khi người này chỉ mặc đồ lót nằm trên giường. 1 nạn nhân khác tố nam ca sĩ theo dõi, đồng thời cho biết thêm: "Anh ta đến gặp tôi hồi tháng 1 vừa qua".

Choi Woo Young bị kết án 3 năm tù giam

Tại Tòa án quận phía Tây Seoul, các công tố viên đề nghị: "Xin hãy xem xét bản chất tội ác của bị cáo, các nạn nhân đang yêu cầu hình phạt nghiêm khắc". Đáp lại, luật sư của Choi Woo Young cho biết nam idol đang ăn năn và bày tỏ sự hối lỗi: "Qua sự việc này, tôi thấy mình thật thảm hại và đã làm điều không nên làm. Trên tất cả, tôi chân thành xin lỗi các nạn nhân". Tuy nhiên các nạn nhân kêu gọi trừng trị Choi Woo Young nghiêm khắc: "Choi không đưa ra lời xin lỗi chân thành. Tất cả những gì anh ta làm là liên hệ với tôi để thỏa thuận, sau khi anh bị trường đại học đuổi học tháng trước".

Choi Woo Young sinh năm 1996, ra mắt với vai trò rapper của nhóm TST năm 2017. Năm 2019, nam idol này tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe và lặng lẽ rời làng giải trí. Nhóm nhạc của Choi Woo Young khá tai tiếng khi vào năm 2019, thành viên Lee Kyeongha nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Choi Woo Young quay lén nạn nhân 20 lần và không chân thành xin lỗi

Lee Sun Tae

Lee Sun Tae là vũ công nổi tiếng từng tham gia chương trình Dancing 9 của đài Mnet. Ngoài ra ngôi sao này còn diễn xuất trong 1 số bộ phim. Vào ngày 29/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Lee Sun Tae bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam gì Đạo luật Kiểm soát Ma túy. Lee Sun Tae bị kết án từ tháng 12 năm ngoái nhưng đã nộp đơn kháng cáo. Phiên tòa mới sẽ bắt đầu vào ngày 19/6 tới đây.

Theo kết quả điều tra, Lee Sun Tae đã nhận 400 gram ma túy đá từ 1 người quốc tịch Mỹ tại 1 khách sạn. Sau đó, nam vũ công kiêm diễn viên này phân phối ma túy qua Telegram, giao chúng cho những kẻ buôn bán ma túy khác hoặc "ship" cho khách ở những địa điểm bí mật. Lee Sun Tae còn bị cáo buộc sử dụng ma túy đá trong xe ô tô ở Cheonan, tỉnh Nam Chungcheon và hút cần sa ở quận Eunpyeong, Seoul.

Lee Sun Tae bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam

Lee Sun Tae gây chú ý với công chúng sau khi xuất hiện trên chương trình Dancing 9 của đài Mnet năm 2013 và 2015. Sau đó, vũ công này nhận được Giải thưởng Kim Baek Bong tại Lễ trao giải Hiệp hội khiêu vũ Hàn Quốc 2017. Đến năm 2018, Lee Sun Tae được báo Kookmin Ilbo bình chọn là "Ngôi sao văn hóa". Lee Sun Tae còn tham gia diễn xuất trong loạt phim The Revenge Of The Scarecrow, Bland But Good Day, Twelve Nights...

Lee Sun Tae nổi danh từ chương trình Dancing 9

Nguồn: Allkpop