Ngày Quốc tế Ung thư trẻ em 15/2: Nhận thức đúng - Phát hiện sớm - Điều trị kịp thời

Ung thư trẻ em là bệnh lý nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên thế giới. Tuy nhiên, với phát hiện sớm và điều trị kịp thời, 70-80% trẻ mắc ung thư có thể được chữa khỏi, mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Infographic dưới đây cung cấp những thông tin cơ bản về ung thư trẻ em, giúp nhận biết sớm các dấu hiệu, hiểu đúng về bệnh và góp phần thúc đẩy hành động vì một tương lai khỏe mạnh cho trẻ em.