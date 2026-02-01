53 tuổi vẫn rạng rỡ, trẻ trung bất ngờ: Bí quyết giữ dáng, đẹp da của minh tinh Trịnh Tú Văn phong phú tới nỗi nhiều phụ nữ muốn học hỏi

Ở tuổi ngoài 50 - giai đoạn mà nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với lão hóa, thay đổi vóc dáng và sức khỏe - nữ minh tinh Hong Kong Trịnh Tú Văn lại khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Trong thời gian quảng bá phim mới dịp Tết, cô thu hút sự chú ý nhờ làn da sáng khỏe, vóc dáng săn chắc cùng thần thái rạng rỡ.



Điều đặc biệt là vẻ ngoài hiện tại của cô không đến từ việc ép cân hay theo đuổi hình thể gầy gò như trước đây. Ngược lại, nữ nghệ sĩ lựa chọn lối sống cân bằng, chú trọng sức khỏe tổng thể, từ ăn uống, tập luyện đến chăm sóc hệ tiêu hóa - những yếu tố được xem là nền tảng giúp cơ thể trẻ lâu và bền bỉ.

Không còn ám ảnh phải thật gầy, thay vào đó là cơ thể khỏe mạnh và đầy năng lượng

Trong nhiều năm, nữ nghệ sĩ từng theo đuổi chuẩn mực thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi trung niên, cô nhận ra việc duy trì cân nặng quá thấp khiến cơ thể dễ mệt mỏi, thiếu sức sống và khó giữ được vẻ tươi trẻ lâu dài.

Từ năm gần đây, cô chủ động tăng cân theo hướng lành mạnh, tập trung phát triển cơ bắp và cải thiện thể lực. Sự thay đổi này không chỉ giúp vóc dáng trở nên cân đối hơn mà còn khiến gương mặt cô đầy đặn, tươi tắn và tràn sức sống hơn trước.

Theo nữ minh tinh, việc tập luyện và ăn uống khoa học không phải để ép cơ thể theo chuẩn mực ngoại hình, mà là cách thể hiện sự tôn trọng và chăm sóc bản thân.

Chăm sóc da bằng thiết bị hỗ trợ đưa dưỡng chất sâu vào da

Cô cho biết làn da của mình khá nhạy cảm, dễ khô và xỉn màu khi thời tiết lạnh. Vì vậy, ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, cô thường kết hợp thiết bị hỗ trợ đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn vào da.

Bên cạnh đó, cô duy trì thói quen massage nâng cơ mặt theo hướng từ dưới lên. Phương pháp này giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giúp gương mặt trông tươi sáng và săn chắc hơn.

Áp dụng chế độ ăn gián đoạn 16:8

Nữ nghệ sĩ duy trì phương pháp ăn gián đoạn – chỉ ăn trong khoảng 8 giờ mỗi ngày và nhịn ăn 16 giờ còn lại. Thông thường, cô ăn từ khoảng 11 giờ sáng đến 7 giờ tối, còn lại chỉ uống nước hoặc đồ uống không chứa calo.

Phương pháp này giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là nhịn ăn để giảm cân mà để cơ thể hoạt động hiệu quả và ổn định hơn.

Ưu tiên protein để duy trì cơ bắp và làn da

Protein là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn của nữ nghệ sĩ. Cô tiết lộ thường ăn trứng luộc trước bữa chính nhằm bổ sung protein giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ phục hồi thể lực.

Ngoài trứng, cô cũng tăng cường hải sản và rau xanh trong thực đơn hàng ngày. Việc bổ sung protein đầy đủ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần duy trì độ đàn hồi và sức sống của làn da.

Tập luyện theo tỷ lệ 30% cardio - 70% tập sức mạnh

Khác với trước đây khi thường tập cardio cường độ cao, hiện cô ưu tiên tập luyện theo hướng cân bằng hơn. Cô duy trì tỷ lệ khoảng 30% cardio và 70% bài tập tăng sức mạnh cơ bắp.

Ngoài chạy bộ, cô thường tập gym, đi bộ nhanh và thực hiện các bài tập thể lực giúp tăng sức bền. Đặc biệt, cô luôn dành ít nhất hai ngày mỗi tuần để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi, tránh tình trạng tập luyện quá sức.

Uống nước kefir để chăm sóc đường ruột

Một trong những thói quen được nữ minh tinh đặc biệt duy trì là uống nước kefir - loại thức uống lên men tự nhiên chứa nhiều lợi khuẩn.

Theo cô, việc chăm sóc hệ tiêu hóa giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, hệ vi sinh đường ruột ổn định cũng được cho là góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Quan điểm sống giúp phụ nữ trung niên giữ được vẻ trẻ trung

Trịnh Tú Văn cho rằng khi bước sang tuổi trung niên, phụ nữ không nên chỉ chú trọng vào việc giảm cân hay chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Thay vào đó, việc chăm sóc sức khỏe tổng thể, duy trì cơ bắp, hệ tiêu hóa và tinh thần tích cực mới là yếu tố giúp cơ thể trẻ lâu.

Cô tin rằng một cơ thể khỏe mạnh sẽ tự nhiên phản ánh qua làn da, vóc dáng và thần thái. Chính sự thay đổi trong quan điểm sống đã giúp nữ nghệ sĩ duy trì hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng dù đã bước sang tuổi 53.