Nên cắt móng tay hình tròn hay hình vuông? Nhiều người thường mắc sai lầm ở 3 chi tiết này

Người không chịu nổi khi móng vượt quá đầu ngón tay, phải cắt cụt sát; người thích tỉa cong mềm như hạnh nhân cho đẹp tay; thậm chí có người tranh thủ giờ làm để “chăm sóc móng” ngay tại văn phòng.

Thế nhưng, xét dưới góc độ y khoa, nhiều cách trong số đó lại tiềm ẩn rủi ro.

Sai lầm thứ nhất là cắt quá ngắn, sát vào phần thịt . Đầu ngón tay vốn có nhiều mạch máu và dây thần kinh, khá nhạy cảm. Móng tay tồn tại như một lớp “khiên bảo vệ” tự nhiên. Khi cắt quá sâu, phần mô mềm bên dưới bị lộ ra, dễ tổn thương khi va chạm.

Về lâu dài, mép móng có thể tụt dần, khiến bản móng ngày càng ngắn lại. Nguy hiểm hơn là tình trạng móng chọc thịt, còn gọi là móng quặp. Khi mép móng sắc và ngắn, trong quá trình đi lại hay vận động, phần móng mới mọc dễ đâm vào da.

Sai lầm thứ hai là cắt móng thành hình tròn ôm sát đầu ngón . Nhiều người nghĩ cách này giúp tay trông thanh thoát hơn và tránh bị cấn. Tuy nhiên, khi hai góc móng bị tỉa quá sâu, phần thịt hai bên mất lực “đối trọng” sẽ lấn vào giữa.

Móng mọc lại không còn lối đi thẳng, buộc phải chọc vào da, gây móng quặp. Khi da bị tổn thương, vi khuẩn thường trú trên da như tụ cầu vàng hoặc liên cầu khuẩn có thể xâm nhập, gây viêm quanh móng. Tình trạng này khiến vùng da quanh móng sưng đỏ, đau nhức, có thể chảy mủ và tái phát dai dẳng. Vì đầu ngón tay và chân tập trung nhiều dây thần kinh, cơn đau thường dữ dội, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt.

Sai lầm thứ ba là giũa móng qua lại nhiều lần hoặc làm sạch lớp da cứng quanh móng quá mức . Việc giũa mạnh tay, đổi chiều liên tục có thể làm móng yếu, dễ tách lớp. Trong khi đó, lớp biểu bì và da cứng quanh móng không chỉ giúp giảm nguy cơ móng chọc thịt mà còn giữ ẩm. Nếu loại bỏ quá nhiều, vùng da quanh móng dễ khô, nứt và xuất hiện xước măng rô.

Ngoài ra, thói quen cắt móng ở nơi công cộng, đặc biệt trong văn phòng, cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu dụng cụ không được khử trùng. Vi khuẩn có thể theo vết xước nhỏ xâm nhập vào cơ thể. Chưa kể, móng văng tứ tung còn gây mất vệ sinh chung.

Vậy cắt móng thế nào mới đúng?

Trước hết, nên vệ sinh dụng cụ bằng cồn khoảng 90 độ và để khô trước khi dùng. Tốt nhất nên cắt móng sau khi tắm hoặc ngâm tay chân, khi móng đã mềm, đặc biệt với móng chân vốn dày và cứng hơn.

Khi cắt, nên cắt ngang theo đường thẳng, bắt đầu từ giữa, không cắt một lần quá nhiều. Phần móng trắng nên để lại một viền mỏng khoảng 1 milimet để bảo vệ đầu ngón. Hai bên chỉ tỉa nhẹ, nếu còn sắc có thể giũa theo một chiều duy nhất cho bo tròn vừa phải.

Hình dáng lý tưởng là móng ngang, các góc không quá nhọn nhưng cũng không khoét sâu. Sau khi cắt có thể thoa kem dưỡng tay để giữ ẩm vùng da quanh móng.

Một thay đổi nhỏ trong thói quen có thể giúp tránh được viêm quanh móng và những cơn đau kéo dài. Móng tay tuy nhỏ nhưng nếu chăm sóc đúng cách sẽ góp phần giữ cho đôi tay khỏe mạnh và thẩm mỹ lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu