“Ngày phán xử” của chú rể sáng tạo content độc đáo khiến khách mời “cười không nhặt được răng”

Trong 1 tòa lâu đài nọ có Công chúa xinh đẹp dịu dàng sống trọn đời hạnh phúc bên Hoàng tử tuấn tú. Đấy là chuyện của ngày xửa ngày xưa, còn cổ tích ngày nảy ngày nay được chính tay “Hoàng tử” miêu tả thế này: “Lấy vợ kể cũng hay, được làm chủ hơn, như là: làm chủ kỹ năng rửa bát, làm chủ kỹ năng quét nhà, làm chủ thời gian đưa vợ đi chơi nếu không sẽ bị ăn đánh, đặc biệt tự chủ trong việc đưa tiền cho vợ không phải đau đầu nghĩ đến việc chi tiêu nữa...”. Quả là nghe qua thôi đã có vô số đàn ông độc thân muốn lao mình đi lấy vợ.

Nam chính trong 1 bài đăng hút like MXH hôm nay là chú rể Uông Thanh Đình (Giám đốc marketing 1 công ty về làm đẹp). Anh đã biến sự kiện trọng đại của đời mình thành 1 câu chuyện hài hước đáng yêu và rất được lòng chị em phụ nữ.

Rung động ngay từ lần gặp đầu tiên

Uông Đình lần đầu nói chuyện với Ngọc Ánh trong vai anh là khách hàng còn cô là sale chứng khoán.

“Thấy cô gái này rất cá tính và mạnh mẽ quyết đoán nên mình trêu và có đầu tư bên bạn ấy. Thực ra muốn đầu tư là phụ, thấy xinh gái nói năng khéo léo mình muốn gặp là chính. Thế rồi mình mời được bạn ấy đi ăn và 2 đứa có cảm tình với nhau luôn trong lần gặp đầu tiên. Và 1 tháng sau nhận lời yêu”, Đình kể.

Đọc content đám cưới cũng đủ biết chủ rể này rất duyên dáng và hài hước. Có lẽ đó là lý do cặp đôi ít khi giận nhau được lâu dù Đình thừa nhận họ đã “trải qua vô vàn sóng gió”.

Sở thích của anh chàng này là trêu “nóc nhà”. Ánh cũng giống tâm lý con gái nói chung, luôn hỏi những câu như: “Anh không yêu em nữa đúng không?”, “Anh chả quan tâm em”, “Anh có người khác rồi đúng không?”… Và cô nhận được lời đáp rất “nhây” nhưng không thể giận nổi: “Anh yêu em mà, yêu em này em kia nữa… ngao tây tạng dịu hiền của anh… làm gì có ai đanh đá được như em mà anh có người khác…”.

Với Đình, sự hài hước cũng là gia vị khá quan trọng trong tình yêu, và chắc chắn hôn nhân cũng sẽ cần đến. Làm vợ cười tất nhiên sẽ có thêm nhiều quyền lợi hơn làm vợ rơi nước mắt rồi.

Chú rể mới trải lòng: “Muốn thì sẽ tìm cách ở lại bên nhau, không muốn thì sẽ xa nhau nhanh lắm. Nên là các bạn hãy xác định tư tưởng ngay từ đầu giống mình. Mình nghĩ đã hy sinh và chịu thiệt rồi thì mình sẽ nhường nhịn trong mối quan hệ (nói cao cả vậy chứ thực ra là hy sinh thân mình để giữ ‘sư tử Hà Đông’ này lại chứ thả ra đường để thì lại có người ‘hy sinh’ mất).

Đếm ngược ngày “đeo gông”

Do cũng bận rộn công việc nên chú rể biên “vài dòng gan ruột” gửi đến người thân bạn bè với nội dung như sau: “Thương mến mời các anh chị, các bạn về tham gia bữa cơm thân mật và dự lễ cưới. Sự hiện diện của mọi người là niềm vui lớn lao với vợ chồng em cùng gia đình. Nhất là em còn được sự chứng kiến của mọi người để lỡ may cuộc sống bế tắc còn có người mà than vãn tỉ tê”.

Dù chưa bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng những gì chú rể Uông Đình lường trước thật khiến ai cũng phải cười nghiêng ngả.

Anh gọi cô dâu của mình là sư tử Hà Đông vì Ngọc Ánh thuộc cung hoàng đạo Sư tử và sinh sống ở Hà Đông. Anh cũng xin được mạnh mẽ khẳng định: “Hội sợ vợ có thêm 1 thành viên cốt cán. Không những tôi sợ vợ tôi mà cả hàng xóm láng giềng bà con khối phố đều sợ vợ tôi. Nên tôi vẫn vỗ ngực tự tin: sợ gì mà không sợ vợ”.

Chú rể cho biết: Nền tảng hạnh phúc chính là... "sợ vợ"

Uông Đình cho biết dù thiệp mời online thiết kế tỉ mỉ thế nhưng “Toàn bộ đám cưới thì chỉ có những khoảnh khắc để mình pha trò cho không khí gia đình vui thôi chứ bảo đặc biệt thì không. Có đặc biệt ở chỗ toàn thấy mọi người ‘Chúc mừng vợ em nhé’".

Chú rể này còn kỳ công chèn thêm link web để khách mời đi ăn cưới. Trên thiệp online cũng để rõ mã QR code để khách mời tiện “tặng quà”. Đúng là quá hiện đại và tiện lợi.

"Những bức hình mang tên sos"của ông chồng sợ gì mà không sợ vợ

Nói về dự đoán cuộc sống hôn nhân sau khi lấy vợ anh chàng cũng cho biết quan điểm sợ vợ chỉ là 1 kiểu tôn trọng vợ. Vợ anh không dữ dằn nhưng anh cũng tình nguyện sợ trước để nhà cửa yên ấm.

Uông Đình gửi lời nhắn nhủ đến các anh đã, đang hoặc sắp “được lấy vợ”: “Nói chung tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình không thể coi thường được. Mình cũng chuẩn bị tinh thần, sức khỏe, tâm hồn đẹp để hưởng thụ rồi. Thay vì than vãn bị vợ quản lý, phải đeo gông vào cổ thì các ông hãy học cách trưởng thành. Có khi ở nhà với mẹ 3 chục năm không phải làm gì mà lấy vợ cái lại được học bao nhiêu kỹ năng sống, lại còn học được cả cách nhẫn nại, chịu đựng, sau này cuộc đời có xô đẩy kiểu gì cũng hiên ngang đứng vững”.