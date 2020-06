Ngày nào cũng ngồi lì "dán mắt" vào màn hình xem phim hay điện thoại lướt web, 20 năm sau thân hình chúng ta sẽ gớm ghiếc như này

Rõ ràng, dành nhiều thời gian để theo dõi màn hình máy tính, tivi, điện thoại thông minh... không phải là việc được khuyến khích. Công nghệ mang đến cho chúng ta nhiều tiện ích, nhưng nó cũng là một trong những tác nhân khiến bạn lười vận động. Điều này không chỉ có hại cho sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn có thể làm thay đổi cả ngoại hình của chúng ta trong tương lai, thậm chí khiến chúng ta trông thật... gớm ghiếc.

Theo tin đưa trên trang Mirror, các nhà nghiên cứu của onlinegamble.com đã tổng hợp tất cả những tác hại lên cơ thể của việc dành nhiều thời gian theo dõi màn hình máy tính, TV, smartphone và xây dựng nên 2 mô hình người nhằm mô tả xem cơ thể của chúng ta sẽ bị thay đổi như thế nào sau 20 năm.

Hai mô hình có tên Eric và Hannah (Ảnh: iTech Media)



Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ onlinegamble.com đã tạo ra hai mô hình đáng sợ có tên Eric và Hannah để mô tả hình ảnh của những người nghiện Netflix ở thời điểm 20 năm sau.

Nhóm nghiên cứu giải thích trên tờ Mirror như sau: Mắc bệnh béo phì, tổn thương tư thế, lão hóa sớm và đôi mắt đỏ ngầu... chỉ là một số ảnh hưởng khó chịu mà họ thu thập được qua nghiên cứu của mình.



Ngay cả khuôn mặt của Eric và Hannah trông cũng không được "bình thường" lắm. Khuôn mặt họ bạnh ra do thói quen cắn của họ khi "dán" mắt trên màn hình.

Eric và Hannah có làn da nhợt nhạt và những mảng hói do thiếu ánh sáng mặt trời. Hannah có đôi mắt đỏ ngầu và nếp nhăn sớm cũng như một mảng hói (Ảnh: iTech)

Cả hai đều béo phì do ngồi trước màn hình, và tư thế của họ thật tồi tệ.

Lối sống không hoạt động của họ đã khiến họ bị giãn tĩnh mạch, cơ chân bị biến dạng và cái gọi là "hội chứng mông chết".

Các nhà nghiên cứu giải thích: "Ngồi quá lâu sẽ gây áp lực lâu dài lên vùng xương chậu, gây tổn thương cho các vết thương - gây đau lưng và đau ở vùng hông và mắt cá chân".

Nhưng thiệt hại không dừng lại ở cơ thể họ. Eric và Hannah cũng có mức độ trầm cảm và lo lắng cao hơn bình thường vì "say mê trên màn hình thường có nghĩa là bạn ngủ ít hơn".

Các mô hình đáng sợ này đã vẽ ra một tương lai không hề sáng sủa cho những người nghiện xem phim hay "dán mắt vào màn hình". Nó như một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng trong khi TV và phim ảnh có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái nhưng nó cũng dễ khiến bạn bị "nghiện" để rồi đưa đến những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.

Mặc dù nguy cơ chúng ta biến thành Eric và Hannah không cao nhưng cũng đã có người được chẩn đoán là "nghiện Netflix" trong quá khứ.

Năm 2018, một người đàn ông ở Ấn Độ được chẩn đoán mắc chứng nghiện Netflix đầu tiên trên thế giới khi dành 8 giờ/ngày trong 6 tháng ròng để xem các chương trình trên đó. Giáo sư tâm lý học Manoj Kumar Sharma nói rằng người đàn ông 26 tuổi này đã dành ít nhất 8 giờ mỗi ngày để xem Netflix vì điều đó khiến anh ta "cảm thấy tốt". Theo truyền thông địa phương, anh ta đắm chìm trong các hoạt động trên màn hình trước mặt mà sống rất xa rời thực tế.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn phải từ bỏ mọi thứ, theo các nhà nghiên cứu, cái gì cũng cần có chừng mực, kể cả việc xem tivi, làm việc với máy tính hay là lướt điện thoại. Điều quan trọng vẫn là phải vận động chứ không phải ngồi lì một chỗ.

Trước Eric và Hannah, nhóm nghiên cứu đến từ OnlineCasino.ca đã phác thảo hình ảnh một "game thủ nghiện game" sẽ trông như thế nào sau 20 năm nữa.

Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu từ các tổ chức uy tín như NHS, National Geograph, WHO và UKIE, nhóm nghiên cứu đã đưa ra mô hình game thủ có tên gọi là Michael.

Mô hình game thủ có tên gọi là Michael

Hình dạng của Micheal khiến không ít người xem hoảng sợ với đôi mắt với đầy tơ máu, đồng tử đen mở to hơn bình thường. Lý giải về hình dạng này, các nhà nghiên cứu nói rằng, do ở trong phòng kín không có ánh sáng trong thời gian dài nên làm cho da của game thủ này thiếu đi Vitamin D và B12, từ đó khiến da trở nên trắng bệch thiếu sức sống, đầu cũng hói dần đi. Do không vận động nhiều nên bụng to của game thủ cũng to bất thường vì tích mỡ, mặc dù thân hình không hề mập mạp.

Ngoài ra, do phải bấm bàn phím và chuột nhiều mà da đầu ngón tay bị chai, xương ngón tay biến dạng. Do ngồi nhiều và không để ý tư thế ngồi mà phần lưng, vai của Micheal bị gù đi. Cũng vì phải ngồi thường xuyên nên máu ở chân không được lưu thông gây ra phù nề, và còn có thêm phần sưng to ở mắt cá chân.

Bên cạnh đó, do game thủ này thường đeo tai nghe nên sau 20 năm thì phần đầu của anh ta cũng biến dạng trầm trọng.

Hình ảnh của Micheal cũng ít nhiều cảnh tỉnh cho những ai có ý định ngồi lì chơi game nhiều giờ mỗi ngày.

Trong Phân loại Thống kê Quốc tế về Bệnh tật và Các vấn đề Sức khỏe liên quan (ICD 11), cập nhật vào tháng 5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp nghiện game vào nhóm các rối loạn tâm thần, đặc trưng bởi hành vi chơi dai dẳng, tái diễn, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến.

Theo Mirror, DailyStar