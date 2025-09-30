Theo thông tin từ báo Phụ nữ, chiều 30/9, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của 2 cha con nghi do ngạt khí máy phát điện.

Theo đó, khoảng 11g trưa 30/9, không thấy anh P.M.H. (34 tuổi, trú khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò) cùng con trai là P.H.D. (7 tuổi) ra khỏi nhà, người thân mở cửa phòng ngủ ra kiểm tra thì phát hiện cả 2 đều đã tử vong.





Ảnh minh họa

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong có thể do hai cha con ông H. ngạt khí độc do để máy chạy phát điện trong phòng khách. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ ông H. cùng 2 con đầu đang ở nhà ngoại.

Liên quan đến sự việc, báo Dân Việt cũng cho biết, cơn bão số 10 khiến hệ thống hạ tầng ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bị tàn phá nặng nề. Hiện, phường Cửa Lò nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung đang mất điện trên diện rộng. Nhiều gia đình sử dụng máy phát điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Tuy nhiên, khi sử dụng máy phát điện để trong khu vực kín có thể xảy ra tình trạng ngạt khí. Đã không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mới đây nhất, vào cuối tháng 8, tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ ngộ độc khí khi gia đình sử dụng máy phát điện lúc ngủ khiến 2 vợ chồng tử vong, 2 con nhỏ nhập viện.