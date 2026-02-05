Ngay lúc này, trong penthouse tầng 36 của "phú bà" Hannah Olala: Cành đào nở rộ như pháo hoa, góc nào cũng ngập vibe Tết

Căn penthouse của gia đình CEO Hannah Olala nổi tiếng sở hữu vị trí đắc địa với tầm view hướng thẳng ra Landmark 81, vừa sang trọng vừa thoáng đãng. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian sống đẳng cấp, tổ ấm này còn được Hannah Olala chăm chút rất kỹ lưỡng, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ Tết.

Năm nào cũng vậy, căn nhà đều được trang hoàng chỉn chu, đẹp mắt và dễ dàng ghi điểm với cộng đồng mạng. Tết Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ, khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là năm mới gõ cửa, không gian sống của gia đình đã sớm được Hannah Olala làm mới, khoác lên diện mạo xinh xắn và lung linh với hàng loạt bình hoa đào đẹp rực rỡ.

Trong đoạn clip mới đăng tải trên TikTok, Hannah Olala hé lộ không gian phòng khách đã được cô trang trí ngập tràn sắc đào. Đây cũng là phong cách quen thuộc của nữ CEO mỗi dịp Tết, khi cô ưu ái trưng nhiều bình hoa đào để không gian sống thêm rực rỡ, lung linh và đậm không khí xuân.

Tại phòng khách, Hannah Olala đặt hai bình đào, một bình trên bàn trà và một bình trên kệ ghế. Dù kích thước không quá lớn, nhưng các bình hoa lại có mật độ cành và nụ dày, hoa đang vào độ nở rộ nên tổng thể nhìn rất bắt mắt, tạo điểm nhấn rõ ràng cho không gian sinh hoạt chung.

Không chỉ khu vực tiếp khách, phòng ăn và phòng trà trong nhà Hannah Olala cũng được nữ CEO khéo léo điểm xuyết không khí Tết bằng những bình đào nở rộ, tạo sự liền mạch trong cách trang trí và khiến toàn bộ không gian đều ngập tràn sắc xuân.

Bên cạnh việc khéo khoe những góc decor Tết ấn tượng, Hannah Olala còn lia máy qua nhiều khu vực khác trong nhà. Từ phòng ngủ, phòng thay đồ cho đến phòng tắm, không gian nào cũng toát lên vẻ sang xịn, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, đẹp miễn chê.

TikTok @hannaholala