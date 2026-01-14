Đó là Huyền Baby (tên thật là Đặng Ngọc Huyền, SN 1989, tại Hà Nội)!

Xuất phát điểm từ thế hệ hot girl đời đầu, Huyền Baby nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích nhờ visual xinh đẹp, cuốn hút. Cũng chính vì vậy, mỹ nhân này hoạt động năng nổ trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều vai trò: ca hát, diễn xuất và làm mẫu ảnh.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Huyền Baby bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng doanh nhân Quang Huy vào năm 2013. Thời điểm đó Huyền Baby tròn 24 tuổi, quyết định rút lui khỏi showbiz để tập trung vào gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Đến năm 2023, Huyền Baby mới quay lại hoạt động nghệ thuật sau 10 năm kết hôn. Hiện tại, vợ chồng Huyền Baby có hai con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Huyền Baby

Song dù tạm dừng hay quay lại showbiz, tên tuổi của Huyền Baby vẫn luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện. Nhiều người ví mỹ nhân sinh năm 1989 chẳng khác gì một "phú bà" đích thực khi có cuộc sống sang chảnh, sở hữu nhà sang, xế hộp xịn, đồ hiệu và loạt tài sản giá trị. Không những vậy, cô còn được chồng cưng chiều hết mực khiến ai nhìn vào cũng phải “xin vía”.

Dù hiếm khi cho chồng “lên sóng” nhưng với Huyền Baby, chồng chính là chỗ dựa vững vàng cho cô trong cả công việc lẫn đời sống thường ngày. Cô thường được doanh nhân Quang Huy “tháp tùng” trong những chuyến du lịch, chiều chuộng bằng việc đưa đi mua sắm hay chăm sóc sắc đẹp.

Chồng đại gia còn quan tâm Huyền Baby từ những điều nhỏ nhất. Cô từng tự hào chia sẻ: "Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mang, cũng là anh ấy ủi cho tôi".

Huyền Baby được chồng cưng chiều như "em bé"

Sự chiều chuộng mà doanh nhân Quang Huy dành cho vợ không chỉ thể hiện trong cách cư xử hàng ngày, mà còn được chứng minh bằng những món quà có giá trị “khủng”, trong số đó nổi bật nhất là căn biệt thự 100 tỷ đồng tráng lệ tọa lạc ngay giữa trung tâm TPHCM. Đây là quà mà doanh nhân Quang Huy tặng Huyền Baby vào dịp Valentine năm 2020.

Biệt thự có diện tích khoảng 1000m2 với 3 mặt tiền hiếm có. Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa. Phòng khách rộng lớn với trần cao, đèn chùm pha lê, hệ thống rèm cửa cao cấp, khu bếp và phòng ăn rộng rãi, hiện đại.

Ngoài biệt thự xa hoa, Huyền Baby từng tiết lộ khi cô thấy buồn chán, ông xã đại gia đã lập tức chuyển 24 tỷ đồng để vợ “giải khuây bằng cách mua sắm”. Điều này khẳng định mức độ hào phóng và chiều vợ hết mực của chồng Huyền Baby.

Căn biệt thự ở TP.HCM của vợ chồng Huyền Baby gây choáng

Phòng thay đồ của mỹ nhân sinh năm 1989 cực sang xịn mịn

Không chỉ có chồng đồng hành, các mối quan hệ bạn bè của Huyền Baby cũng được nhận xét là cực chất lượng. Cô có nhóm bạn thân thiết đã chơi chung hàng chục năm, luôn ủng hộ và hỗ trợ mỗi khi cần.

Đáng chú ý trong đó, Huyền Baby và doanh nhân Trà My Phạm đã có 20 năm tình bạn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, cả hai còn cùng nhau xây dựng biệt thự dưỡng già để sống chung sau này. Được biết, đây là mong ước từ thời còn đi học của đôi bạn thân. Và ở thời điểm hiện tại, khi cả hai đều đã yên bề gia thất, có điều kiện kinh tế tốt nên đã cùng nhau thực hiện điều này.

Trên trang cá nhân của mình, Huyền Baby tiết lộ căn biệt thự toạ lạc tại Đà Lạt, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Diện tích của căn nhà này cũng khiến netizen choáng ngợp vì quá rộng, sở hữu một khoảng sân vườn lớn, có nhiều không gian thoáng đãng. Dù chưa cập nhật chi tiết về những góc bên trong nhà nhưng qua một số hình ảnh, ai cũng phải nể vì độ chịu chi, chịu đầu tư của “phú bà” Huyền Baby và bạn thân.

Có thể nói ở tuổi 36, Huyền Baby gần như có tất cả. Từ sự nghiệp đến cuộc sống hôn nhân, những mối quan hệ thân thiết và cả sự yêu mến của công chúng, Huyền Baby có đủ! Không ít người cho rằng, sở dĩ cô có được như ngày hôm nay cũng là do tính cách thân thiện, thoải mái, luôn hết mình với những điều mình làm. Ngoài ra, sự dịu dàng, khéo léo của Huyền Baby cũng là điều mà cộng đồng mạng mong muốn học hỏi.

Căn biệt thự tại Đà Lạt là nơi dưỡng già của Huyền Baby và bạn thân

Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 của Huyền Baby

