Ngày làm việc 8 tiếng giữa mùa dịch, cứ bật điều hoà trên 25 độ C là bạn sẽ an toàn trước COVID-19?

Các điều kiện lây truyền của virus Covid-19 không khắc nghiệt nhưng rất dễ lây lan. Virus có thời gian tồn tại khác nhau trong không khí ở nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Đặc biệt, nhiệt độ càng cao thì virus càng khó tồn tại. Virus Covid-19 sẽ nhanh chóng mất khả năng lây nhiễm ở nhiệt độ phòng từ 25 độ C trở lên.

Chính vì lý do này mà không ít người, đặc biệt là dân công sở cho rằng, khi làm việc ở văn phòng, chúng ta chỉ cần bật điều hòa trên 25 độ C là virus sẽ chết và mọi người được an toàn.

Dân công sở làm việc tại những tòa nhà đông người, tiếp xúc với nhiều người nên cần phải trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức phòng dịch. (Ảnh minh hoạ)

Song thực tế, suy luận này không hoàn toàn đúng bởi cơ thể của con người lúc nào cũng duy trì ở nhiệt độ 37 độ C hoặc hơn. Ở nhiệt độ này, virus vẫn có thể sống tốt trong cơ thể vật chủ và thậm chí còn có thể nhân lên.

Bởi vậy, dù có ở trong môi trường 25 độ C thì chúng ta cũng không nên chủ quan và đừng quên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa Covid-19 được tổ chức Y tế thế giới WHO và Bộ Y tế khuyến cáo như: Đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, tăng sức đề kháng cho cơ thể...

Ngoài ra, cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở), trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.



Dân công sở cũng có thể tăng cường sức khỏe cho bản thân bằng cách duy trì các thói quen tốt như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng.

Khi đi tháng máy, chúng ta nên đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, dùng nắm đấm bàn tay để nhấn nút thay vì ngón tay.

Bên cạnh đó, dân công sở khi làm việc tại văn phòng ở các tòa nhà cao tầng cũng thường xuyên phải tiếp xúc với thang máy - nơi không khí không lưu thông, chúng ta cũng cần phải nhớ những lưu ý để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh (bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) đưa ra lời khuyên: "Ở không gian đông người, đứng sát, không khí không lưu thông (thang máy, nhà ga, toa tàu...) nên đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc, nói chuyện.

Nếu có thể, chúng ta nên giữ khoảng cách ít nhất 0.5-1m với người khác. Nếu muốn nhấn nút thang máy, chúng ta nên sử dụng nắm đấm bàn tay thay vì dùng đầu ngón tay".

Cùng với những lưu ý nêu trên, bản thân mỗi chúng ta cũng nên trang bị thật đầy đủ kiến thức về dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cả cộng đồng bằng cách tải app Lotus và làm trọn vẹn 11 bộ câu hỏi do các chuyên gia y tế hàng đầu tư vấn nhé!