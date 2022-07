Ngày hội thể thao của học sinh Trung học tại ngôi trường quốc tế ở quận Nam Từ Liêm: Mệt bơ phờ mà cũng vui tới bến!

Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) là một trong những trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường Quốc tế Cambridge với mã số VN235 (năm 2013). Năm 2019, VAS Hanoi tiếp tục được công nhận là Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, trường tự hào vì học sinh của mình được học trong môi trường quốc tế nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

"Cô nhìn con xem, mồ hôi tong tong luôn này. Thi đấu mệt bở hơi tai... Nhưng mà vui cô ạ, nay con được mấy cái huy chương luôn" - Cậu học sinh lớp 6 của trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa hớn hở chia sẻ. Nói dứt lời, cậu nhóc lại vội vàng chạy về hàng của đội mình...

Chúng tôi đến thăm trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội vào một buổi chiều tháng 7, cũng chính là ngày diễn ra Ngày hội Thể thao - Sports Day. Buổi sáng, các em học sinh khối Trung học (6, 7, 8, 9) đã thi đấu bóng đá, buổi chiều tham gia các môn Kickball, Kéo co, Chuyền nước, Chạy ghép đôi.

Tiết trời mùa hạ thật oi ả, nóng nực, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng thi đấu thể thao phơi phới của các bạn nhỏ. Trên sân, trước giờ thi đấu chính thức buổi chiều, tiếng cười nói râm ran không ngớt.

Có cô bạn nhỏ quay sang bảo nam sinh đứng cạnh: "Tí nữa kéo co, cậu nhớ kéo mạnh tay vào nhé, phải cầm chặt dây vào, chân dậm xuống đất ấy". Hay một cậu nhóc lớp 7 ngồi thụp xuống sân, kiểm tra lại dây giày mấy lần cho chắc. Trông ai cũng hào hứng, hăng hái vô cùng.

"THẮNG THÌ VUI, THUA KHÔNG GHEN TỨC"

Đúng 2h chiều, thầy giáo phụ trách người nước ngoài thổi còi tập hợp học sinh lại thành 4 đội chơi: Lion (Sư tử), Tiger (Hổ), Eagle (Đại bàng) và Dragon (Rồng). Sau câu hỏi: "Do you understand the rule?" ("Các em đã hiểu luật chơi chưa?") là tiếng hô "Yes" vang dội của 4 đoàn "vận động viên nhí".

"Chuyền nước" là môn thi đấu đầu tiên. Luật chơi không khó, các em sẽ xếp hàng để chạy tiếp sức, chuyền nước từ chiếc xô ở đầu sân đến chiếc xô ở giữa sân. Kết thúc thời gian thi đấu, xô của đội nào đầy nước hơn thì đội đó chiến thắng.

Nghe thì đơn giản nhưng đến lúc chơi thật mới thấy "oái oăm" ra trò. Lúc vận chuyển nước, các "vận động viên nhí" phải làm sao vừa chạy thật nhanh, vừa giữ thăng bằng chiếc thìa để nước không đổ hết ra ngoài. Có cậu bạn vì hấp tấp chạy về với đồng đội mà làm đổ hết nước, chỉ còn chiếc thìa không.

Cả đội nhìn cảnh đó vừa tiếc vừa buồn cười, nhưng cũng không quên động viên bạn: "Không sao, lát bọn tớ lấy đầy nước là được!".

Sports Day trường Liên cấp Việt Úc Hà Nội

Tiếng hô "Cố lên! Cố lên" của đồng đội cũng tiếp sức mạnh tinh thần không nhỏ cho những bạn đang chạy. Có em nữ sinh lớp 8, trông đã thấm mệt nhưng ngay khi nghe tiếng hò hét cổ vũ thì bừng bừng tinh thần chiến đấu, hùng hục chạy về giữa sân.

Kết thúc trò chơi, đội Eagle (Đại bàng) giành chiến thắng. Ngay khi thầy giáo thông báo kết quả, các đội khác tuy tiếc nuối nhưng cũng hớn hở vỗ tay chúc mừng đội bạn. Một "vận động viên nhí" đang học lớp 6 lém lỉnh bảo:

- Chơi vui là chính ạ! Thắng thì mình vui, thua thì trò sau mình cố gắng hơn.

Thế mới thấy, các "vận động viên nhí" của trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội fairplay như nào! Tinh thần fairplay đó kéo dài xuyên suốt các môn đấu tiếp theo là Kickball, Chạy ghép đôi, Kéo co.

Trong số 4 môn thi đấu buổi chiều, môn được các em học sinh mong chờ nhất, yêu thích nhất chính là Kéo co. Hỏi 10 bạn thì tới 7, 8 bạn giơ ngón tay bảo: "Con thích kéo co nhất!". Có lẽ là bởi môn thể thao này đòi hỏi cả sức khỏe tốt lẫn sự phối hợp thật ăn ý giữa các thành viên. Mà kết quả thi đấu lại có nhanh nữa.

Ngay khi chuẩn bị đến phần thi Kéo co, 4 đoàn "vận động viên nhí" đã nhỏ to rủ rỉ chiến thuật: "Tay cậu to, cậu phải đứng lên đầu để cầm dây", "Cậu khỏe nhất, cậu phải đứng cuối để "chốt hạ" nhé", "Không, lúc kéo mình phải kéo lùi lại chứ",... Trông các "vận động viên nhí" của trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội nghiêm túc, căng thẳng hệt như đang tham dự một giải đấu mang tầm cỡ châu lục chứ chẳng đùa.

Có đội thảo luận chiến thuật căng thẳng và lâu lắm. Ấy thế mà khi vừa cầm vào sợi dây, chưa được 2 phút thì đã tuột nhào rồi. Rõ khổ, người tính không bằng... "đội bạn tính"! Bởi đội đối thủ có một "siêu sao", khỏe vô cùng. Đội ta chiến lược đến mấy cũng không thua về sức người.

Nhưng thua thì thua, các bạn nhỏ vẫn vui vẻ lắm nhé. Thua thì mình ngồi nghỉ ngơi, ngồi xem đối thủ thi đấu, dự đoán bên nào thắng. Chẳng có gì buồn bã, thất vọng cả, vì các "vận động viên nhí" của chúng ta đã vui chơi, nỗ lực hết mình rồi.

5h chiều, các môn thi đấu kết thúc. Thầy giáo tổng kết lại thành tích của 4 đội và trao giải thưởng, huy chương cho các đội và cá nhân xuất sắc.

"Vận động viên nhí" lớp 6 kể trên không giành được huy chương cá nhân nào nhưng đứng vỗ tay to lắm. Tuy bơ phờ sau một ngày "giãn gân cốt" nhưng cậu nhóc vẫn hăng hái phát biểu cảm nghĩ: "Phải nói là rất vui!".

Một nhóm các bạn nữ khác cũng tíu tít kể: "Nay tụi con học được nhiều thứ lắm nhé. Tinh thần đồng đội này, cách phối hợp với nhau này,... Thua thì chẳng sao, quan trọng là sự vui vẻ. À nhưng được Huy chương cũng thích ạ...".

Nắng chiều đã tắt, học sinh dần được bố mẹ đón về nhà. Ngày hội Sports Day khép lại nhưng những kỷ niệm vui, những bài học cuộc sống sẽ theo chân các em đến mãi sau này...





https://afamily.vn/ngay-hoi-the-thao-cua-hoc-sinh-trung-hoc-tai-ngoi-truong-quoc-te-o-quan-nam-tu-liem-met-bo-pho-ma-cung-vui-toi-ben-20220725182207273.chn