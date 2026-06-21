Phụ nữ chăm uống 6 loại nước này chẳng bao giờ lo thiếu vitamin E: Da mọng nước, mờ thâm, phục hồi sau cháy nắng

Mùa hè với cái nắng gay gắt và tia cực tím cao độ chính là kẻ thù số một phá hủy làn da phái đẹp. Ánh nắng mặt trời, khói bụi và ô nhiễm môi trường khiến cơ thể tiếp xúc với hàng loạt gốc tự do làm suy yếu tế bào, gây thâm sạm, tàn nhang và mất nước nghiêm trọng. Nhiều chị em chú trọng chống nắng, uống thêm nước hay không tiếc tiền mua mỹ bôi ngoài mà lại dễ bỏ quên "thần dược" dưỡng da từ bên trong: Vitamin E.

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Chuyên gia dinh dưỡng và da liễu Kim Yawitz (Hoa Kỳ) giải thích: "Khói thuốc, tia cực tím và ô nhiễm không khí đều khiến cơ thể tiếp xúc với các phân tử có hại gọi là gốc tự do. Chúng tấn công và làm suy yếu tế bào da của bạn. Vì vitamin E giúp trung hòa các gốc tự do nên nó là chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất để duy trì sức khỏe da và tế bào máu" .

Để giải cứu làn da toàn diện, việc bổ sung vitamin E qua một số loại đồ uống sẽ vừa cấp nước cho da mọng, vừa đánh bay vết thâm lại vừa sửa chữa các tổn thương do cháy nắng. Đặc biệt là với 6 loại nước chứa cả "vựa" vitamin E dưới đây:

1. Sữa hạnh nhân

Hạnh nhân là một trong những loại hạt có hàm lượng vitamin E tự nhiên cao hàng đầu, đạt tới 26mg trên 100g hạt. Khi được chế biến thành sữa, thức uống này mang lại hiệu quả làm đẹp đa năng mà chị em không nên bỏ qua.

Hàm lượng vitamin E đậm đặc trong sữa hạnh nhân hoạt động như một chất làm dịu tự nhiên, ngay lập tức giảm tình trạng bỏng rát và chữa lành các tổn thương của làn da sau khi tiếp xúc với ánh nắng gắt. Song song với quá trình phục hồi cháy nắng, các axit béo lành mạnh trong hạt hạnh nhân sẽ thiết lập màng khóa ẩm, giúp tế bào da ngậm nước và trở nên mọng mướt hơn. Đặc biệt, vitamin E liều cao trong thức uống này còn ức chế sự hình thành hắc sắc tố, thúc đẩy chu trình tái tạo tế bào mới để làm mờ các vết thâm sạm cũ trên bề mặt da.

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2. Sữa mè đen

Mè đen là nguồn cung cấp vitamin E bình dân nhưng vô cùng dồi dào với 22,7mg trên 100g mè. Thức uống từ mè đen từ lâu đã nổi tiếng với công dụng thanh lọc và nuôi dưỡng huyết mạch.

Lượng vitamin E trong sữa mè đen kết hợp với các dưỡng chất chống oxy hóa giúp đào thải độc tố trong lòng mạch, tăng cường nuôi dưỡng cấu trúc da dẻo dai và giúp da luôn giữ được độ ẩm, mọng nước tự nhiên. Với khả năng chống viêm mạnh mẽ, sữa mè đen giúp ngăn ngừa các phản ứng tăng sắc tố sau viêm, từ đó xóa mờ các vết thâm mụn và vết thâm do bắt nắng.

Ngoài ra, việc duy trì uống sữa mè đen đều đặn còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để tái tạo các tế bào da bị tổn thương do tia cực tím, giúp làn da bị cháy nắng hồi sinh khỏe mạnh.

3. Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang là thức uống giải nhiệt hằng ngày rất tốt cho sức khỏe tổng thể và làn da của phụ nữ. Đánh giá về giá trị của loại hạt này, chuyên gia dinh dưỡng Amy Gorin khẳng định: "Mỗi cốc đậu đen chứa khoảng 3 miligam vitamin E, cũng như nhiều protein và chất xơ, khiến chúng trở thành một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể" .

Khi được uống đều đặn hằng ngày, nước đậu đen rang giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giải độc gan mật, ngăn ngừa tình trạng tích tụ độc tố gây sạm da. Hàm lượng vitamin E trong đậu đen giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu do ánh nắng mặt trời, làm dịu làn da bị cháy nắng một cách dịu nhẹ.

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Đồng thời, chất xơ hòa tan và các axit amin trong thức uống này thúc đẩy trao đổi chất, giúp da giữ nước tốt hơn để luôn mọng mướt và hỗ trợ làm mờ các vết thâm nội tiết hay thâm sạm do thời tiết oi bức.

4. Sinh tố bơ

Bơ được vinh danh là một loại siêu thực phẩm vô cùng giàu vitamin E với 2.1mg trên 100g bơ tươi, đi kèm hợp chất chống oxy hóa quyền lực glutathione.

Khi thưởng thức một ly sinh tố bơ, lượng dầu béo tự nhiên lành mạnh sẽ đóng vai trò như một dung môi bôi trơn, tối ưu hóa khả năng hấp thụ vitamin E của cơ thể để cấp ẩm chuyên sâu, giúp da mọng nước tức thì từ bên trong. Đối với những vùng da bị tổn thương hoặc bong tróc do cháy nắng, chất glutathione kết hợp với vitamin E trong bơ sẽ kích thích cơ chế tự sửa chữa của tế bào, phục hồi nhanh chóng lớp thượng bì bị bỏng rát. Thêm vào đó, sinh tố bơ còn giúp cải thiện sắc tố da tổng thể, ngăn ngừa sự tích tụ melanin để đánh bay các đốm thâm sạm do thời tiết ngày hè.

5. Nước ép rau bina kết hợp xoài

Rau bina chứa 2mg vitamin E trên 100g và rất giàu vitamin C lẫn sắt. Trong khi đó, quả xoài cũng chứa khoảng 1,48mg vitamin E và 60mg vitamin C. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này tạo nên một ly nước ép có sức mạnh cộng hưởng làm đẹp vượt bậc.

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Các nghiên cứu đã chỉ ra vitamin C và vitamin E hoạt động tương hỗ cực tốt để nhân đôi hiệu quả chống oxy hóa. Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ vitamin E và sắt tối đa để kích thích sản sinh collagen, nhanh chóng phục hồi và sửa chữa các tế bào da bị cháy nắng, bỏng rát.

Lượng nước dồi dào cùng các vitamin trong ly nước ép này sẽ cấp cứu kịp thời cho làn da khô cằn, giúp da mọng nước ngay lập tức. Quan trọng hơn, sự kết hợp này có khả năng tấn công trực tiếp vào các gốc tự do, giảm sản sinh hắc sắc tố để làm mờ hẳn các vết thâm sạm, mang lại làn da trắng mịn đều màu.

6. Nước ép kiwi

Kiwi là loại trái cây thanh mát, rất dễ mua và dễ chế biến thành nước ép giải khát tại nhà chỉ trong vài phút. Loại quả này đứng hàng top trong danh sách trái cây giàu vitamin E với tỷ lệ 1,7mg trên 100g, đồng thời sở hữu hàm lượng vitamin C cực kỳ đậm đặc giúp kích hoạt tối đa khả năng hấp thụ vitamin E của cơ thể.

Lượng vitamin E dồi dào trong nước ép kiwi hoạt động như một chất chống viêm mạnh mẽ, nhanh chóng sửa chữa các tế bào da bị tổn thương và làm dịu vùng da bỏng rát, phục hồi tình trạng đỏ ửng sau khi cháy nắng. Thức uống này còn bổ sung lượng nước và chất dồi dào, giúp tái tạo màng ẩm tự nhiên để làn da luôn mọng mướt, căng tràn sức sống suốt ngày hè. Thêm vào đó, sự cộng hưởng tuyệt vời giữa vitamin E và vitamin C trong kiwi giúp chặn đứng sự hình thành của các gốc tự do, đánh tan các hắc sắc tố melanin tích tụ dưới da, từ đó xóa mờ các vết thâm sạm, tàn nhang hiệu quả để trả lại làn da sáng mịn đều màu.

Lưu ý quan trọng từ chuyên gia Dù vitamin E cực kỳ tốt cho làn da nhưng bạn cần tiêu thụ ở mức độ vừa phải để tránh gây gánh nặng cho cơ thể. Nghiên cứu y học cho thấy vitamin E có thể cản trở sự hấp thụ sắt, đồng thời cản trở hoạt động của vitamin K gây ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Những người bị thiếu máu, thiếu sắt hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi muốn bổ sung lượng lớn vitamin E vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Elle, Goodmood, Top Beauty