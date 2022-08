Ngày đoàn tụ đẫm nước mắt của chàng trai 10 năm lưu lạc sang Trung Quốc

Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình đưa Liểu lên xe khách về quê nhà - Ảnh: LỘC THÁI

Cuộc đoàn tụ tuy ngắn ngủi nhưng đẫm nước mắt của chàng trai dân tộc Thái với gia đình ở trụ sở Công an huyện Tương Dương, Nghệ An diễn ra sáng 4-8.



Liểu (20 tuổi, quê xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) là nam thanh niên được Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giúp tìm về quê hương.

Khoảng 11h30 ngày 3-8, Công an huyện Mai Châu tiếp nhận một nam thanh niên chừng 20 tuổi. Anh này chỉ nhớ họ tên mình là Vi Văn Liểu, sinh ngày 26-7-2002, là người dân tộc Thái, nhà ở bản Lở nhưng không nhớ tên xã, huyện, tỉnh nơi gia đình sinh sống.

Liểu không nói được tiếng phổ thông, chỉ biết một chút tiếng dân tộc Thái.

Qua thăm hỏi, các chiến sĩ công an ghi nhận Liểu thất lạc gia đình từ năm 10 tuổi sang Trung Quốc. Gia đình anh khi đó chỉ còn mẹ, bố mất sớm. Sau thời gian dài lưu lạc bên Trung Quốc, anh đã trốn về được Việt Nam nhưng không nhớ nhà mình ở đâu.

Thượng tá Đinh Văn Thới - trưởng Công an huyện Mai Châu - đã chỉ đạo, giao Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thu thập thông tin, báo cáo Công an tỉnh và trao đổi với công an các tỉnh, huyện lân cận để rà soát thông tin có liên quan đến nam thanh niên này.

Thông báo tìm người thân cho Liểu được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người là bạn bè, người thân xem hình ảnh, đọc thông tin này xác nhận với Công an huyện Mai Châu rằng gia đình anh ở bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Lúc này, anh Liểu mới nhớ thêm được thông tin là có bà tên là Lương. Liên hệ với người trong bản Lở, công an đã liên lạc được với bà.

Đầu giờ chiều 3-8, qua trao đổi, bà Lương xác nhận có người cháu trai tên là Liểu, bị thất lạc từ năm 10 tuổi.

"Bố cháu mất từ sớm, mẹ cháu bây giờ đã đi lấy chồng khác", bà nói.

Sau khi được gia đình xác nhận, Công an huyện Mai Châu đã kết nối để bà Lương và Liểu nói chuyện. Qua điện thoại, hai bà cháu nhận ra nhau.

Vượt chặng đường hơn 200km, rạng sáng 4-8, chiếc xe đưa Liểu từ Hòa Bình về quê nhà. Gặp lại người bà sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, hai bà cháu ôm nhau khóc vì mừng tủi.

Liểu và người bà ôm nhau khóc phút giây đoàn tụ sau 10 năm lưu lạc sang xứ người - Ảnh: NGUYỄN HẬU

Ôm chặt đứa cháu trai trong vòng tay, bà Lộc Thị Lương (60 tuổi) xúc động cho biết:

"Gia đình bị thất lạc cháu hơn 10 năm trước, nhiều lần đi tìm kiếm ở nhiều nơi khác nhau nhưng không thấy nên rất lo lắng và tuyệt vọng. Gia đình rất biết ơn các cán bộ công an đã tìm, đưa cháu về đoàn tụ với quê nhà".