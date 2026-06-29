Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam lần 7 tại Hà Nội: Khuyến khích lối sống lành mạnh

Mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng gia tăng các bệnh không lây nhiễm, trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng này đã được các chuyên gia nhấn mạnh tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, diễn ra sáng 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đã dẫn chứng báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động cao nhất thế giới. Có tới hơn 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, trong đó tỷ lệ đáng báo động là 91% ở nữ và 82% ở nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tình trạng lười vận động đặc biệt phổ biến trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, gây ảnh hưởng lớn đến sức bền và thể lực chung. Đi đôi với đó là thói quen tiêu thụ thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều đường, muối và chất béo bão hòa đang âm thầm tạo ra một thế hệ đối diện sớm với các bệnh lý mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì.

Không dừng lại ở đó, Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức chương trình cũng chỉ ra một thực trạng nhức nhối khác: Nhiều người trẻ hiện nay đang bị cuốn vào vòng xoáy của tin giả và các trào lưu "chữa lành" phản khoa học trên mạng xã hội. Việc áp dụng các hướng dẫn ăn kiêng cực đoan, các liệu trình thanh lọc cơ thể vô lý hoặc tin theo các bài thuốc truyền miệng đã khiến nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt cơ thể, tổn thương chức năng gan, thận.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng: Đưa vận động và dinh dưỡng khoa học đến gần hơn với người dân

Hàng nghìn người dân và các bạn trẻ Thủ đô được thăm khám, tư vấn chỉ số cơ thể và hướng dẫn nhận diện dinh dưỡng khoa học từ các chuyên gia đầu ngành tại sự kiện.

Hàng nghìn người dân và các bạn trẻ Thủ đô được thăm khám, tư vấn chỉ số cơ thể và hướng dẫn nhận diện dinh dưỡng khoa học từ các chuyên gia đầu ngành tại sự kiện.

Trước những thách thức ngày càng lớn từ các bệnh không lây nhiễm đối với sức khỏe cộng đồng và chất lượng nguồn nhân lực, Herbalife Việt Nam đã đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt 7 mùa liên tiếp, góp phần lan tỏa lối sống năng động và dinh dưỡng hợp lý.

Thay vì truyền tải kiến thức theo cách truyền thống, Herbalife Việt Nam đã đồng hành cùng Ban Tổ chức xây dựng Ngày Dinh dưỡng cộng đồng thành không gian trải nghiệm, nơi người tham gia được trực tiếp thực hành các hoạt động dinh dưỡng và vận động. Cách tiếp cận này giúp kiến thức y học dự phòng trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ áp dụng, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống năng động trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Đông đảo người dân hào hứng tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động tương tác, lan tỏa lối sống năng động tại khu vực booth trải nghiệm của Herbalife Việt Nam.

Song song với các hoạt động thể chất, tinh thần thực hành dinh dưỡng khoa học cũng được củng cố vững chắc tại 10 gian tư vấn sức khỏe miễn phí do các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Viện Dinh dưỡng Quốc gia trực tiếp phụ trách .

Tại đây, hàng nghìn người trẻ và các gia đình đã được đo các chỉ số BMI, WHR, nhận những lời khuyên khoa học về cá nhân hóa dinh dưỡng, hiểu rõ cách bổ sung dinh dưỡng đúng cách để cải thiện sức khoẻ, chủ động phòng bệnh. Chuỗi 7 chương trình qua các năm đã giúp gần 12.000 người dân tiếp cận nguồn kiến thức chính thống, chuẩn xác, từ đó giúp họ chủ động nhận diện và phòng tránh trước các thông tin sai lệch về sức khỏe trên không gian mạng .

Sức hút mãnh liệt của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 được chứng minh qua hai phần thi: Vận động và Kiến thức dinh dưỡng của 20 đội chơi bùng nổ trên sân khấu. Thế nhưng, vượt lên trên quy mô của một cuộc tranh tài về giải thưởng, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng hàng ngàn khán giả chính là nguồn năng lượng, tinh thần sống khỏe mà các đội chơi lan toả.

Họ hoàn toàn không phải là những vũ công hay nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, mà là những sinh viên, nhân viên văn phòng, những bà nội trợ bước ra từ các câu lạc bộ thể thao phong trào và nhóm cộng đồng . Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, họ đều tự tin tỏa sáng bằng chính câu chuyện và thói quen rèn luyện thể chất hằng ngày của mình . Sân chơi là nơi tôn vinh sự tự tin, niềm vui sống khỏe và là không gian lý tưởng để những người có cùng chung ý tưởng về lối sống lành mạnh được gặp gỡ, giao lưu và truyền cảm hứng cho nhau .

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia trao giải Nhì cho các đội chơi, vinh danh tinh thần đồng đội và nỗ lực bứt phá của những hạt nhân sống khỏe.

Các đội chơi trẻ với những màn biểu diễn bùng nổ trên sân khấu Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, chứng minh vận động là một hoạt động gần gũi, vui vẻ và tràn đầy cảm hứng sống khỏe.

Các đội chơi trẻ cổ vũ nhiệt tình tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, chứng minh vận động là một hoạt động gần gũi, vui vẻ và tràn đầy cảm hứng sống khỏe.

Cam kết dài hạn vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh

Sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong việc chung tay giải quyết bài toán lười vận động, góp phần nâng cao thể chất cộng đồng đã nhận được sự đánh giá rất cao từ Bộ Y tế . Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định, chương trình đã tạo ra một không gian kết nối vô cùng hấp dẫn, đưa các kiến thức y học dự phòng tiếp cận người dân một cách trực quan, chuẩn xác, dễ hiểu, đồng thời cộng hưởng mạnh mẽ với chủ trương khám sàng lọc miễn phí của ngành y tế .

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng mong muốn thôi là chưa đủ, để đẩy lùi tình trạng lười vận động và thói quen dinh dưỡng sai lệch ở giới trẻ, cần phải tạo ra những hành động thực tế và bền bỉ mỗi ngày. Việc Herbalife Việt Nam kiên trì đồng hành qua 7 mùa giải chính là nhằm xây dựng và duy trì các không gian lành mạnh, nơi mọi người dân có thể tìm thấy những người đồng hành, cùng nhau rèn luyện thể chất và tiếp cận dinh dưỡng khoa học. Đây là cam kết chiến lược dài hạn của Herbalife nhằm chung tay cùng ngành y tế xây dựng một thế hệ tương lai Việt Nam khỏe mạnh, năng động và tràn đầy sức sống".

Khép lại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7, thông điệp về sự điều độ trong nếp sống, ăn uống và sinh hoạt khoa học theo triết lý y học dự phòng hiện đại tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Với sự tiếp sức bền bỉ của Herbalife Việt Nam, làn sóng sống xanh, sống khỏe và tích cực vận động chắc chắn sẽ không dừng lại ở một ngày hội, mà sẽ trở thành kim chỉ nam trong lối sống hằng ngày của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia phát biểu, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của thương hiệu trong việc kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh từ gốc rễ.

Khép lại ngày hội, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra những cái tên xuất sắc nhất để vinh danh, ghi dấu ấn đậm nét của sức trẻ và tinh thần đồng đội . Các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ dinh dưỡng này chính là những hạt nhân kết nối trong mô hình lan tỏa phong trào mà Herbalife Việt Nam luôn hướng tới. Như Ban Tổ chức đã chia sẻ, giải thưởng dù ở cung bậc nào thì tất cả các đội chơi đều là người chiến thắng. Họ chiến thắng khi đã bước ra khỏi giới hạn của bản thân, cùng nhau hòa mình vào không khí tràn đầy sức sống, cháy hết mình để mang lối sống khoa học, lành mạnh đến gần hơn với đông đảo mọi người.