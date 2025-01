Việc chọn ngày đẹp xuất hành đầu năm là một tục lệ văn hóa lâu đời của người Việt Nam, thể hiện mong ước về một năm mới an lành, may mắn và thành công. Việc chọn ngày đẹp để xuất hành không còn quá bí ẩn khi thời nay rất nhiều công cụ hỗ trợ mỗi người có thể tự chọn cho mình ngày để xuất hành như ý.

Chẳng hạn, ứng dụng công nghệ vào việc chọn ngày. Thay vì xem lịch giấy truyền thống, người dân ngày càng có xu hướng sử dụng các ứng dụng, website tra cứu lịch âm dương, ngày tốt xấu trên điện thoại thông minh hoặc máy tính. Các ứng dụng này thường cung cấp thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành, sao tốt sao xấu, giúp việc lựa chọn ngày giờ xuất hành trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, xu hướng cá nhân hóa là vấn đề quan trọng khi chọn ngày giờ xuất hành đầu năm. Thay vì chỉ chọn ngày tốt chung chung, người dân có xu hướng chọn ngày xuất hành dựa trên mục đích cụ thể của chuyến đi, ví dụ như: Ngày tốt để đi lễ chùa cầu an, ngày tốt để đi chúc Tết, ngày tốt để đi du lịch, ngày tốt để bắt đầu công việc kinh doanh... Việc chọn ngày đẹp xuất hành không chỉ dựa trên ngày giờ hoàng đạo mà còn kết hợp với các yếu tố khác như tuổi, mệnh của người xuất hành, hướng nhà, hướng đi... để tăng thêm sự an tâm.

Mặc dù có nhiều thay đổi, nhưng các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nguyên đán vẫn sẽ là những ngày được nhiều người lựa chọn để xuất hành, đặc biệt là đi lễ chùa cầu an. Tục lệ chọn ngày xuất hành sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Dưới đây là gợi ý về ngày đẹp xuất hành cho 12 con giáp trong dịp Tết Nguyên đán 2025 (năm Ất Tỵ), với mong muốn mang lại dồi dào tài lộc và vận khí hanh thông.

Tuổi Tý: Mùng 2 Tết

Trong dân gian truyền thống, ngày tốt cầu phúc có mối liên hệ mật thiết với con giáp, các con giáp khác nhau cầu phúc cùng một ngày, hiệu quả có thể khác nhau. Người tuổi Tý, ngày 30 tháng 1 năm 2025 (mùng 2 Tết), đúng vào “ngày Khai”, dương khí bừng nở, tuổi Tý gặp ngày này, ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, có lợi cho học hành sự nghiệp, người đi học có thể được Văn Xương tinh chiếu, tư duy nhanh nhạy, thi cử thuận lợi. Người làm kinh doanh có thể gặp quý nhân, mở rộng cơ hội kinh doanh, tài lộc dồi dào. Nếu người lớn tuổi trong nhà tuổi Tý, cầu phúc vào ngày này, sức khỏe tốt ít bệnh tật, phúc lộc.

Tuổi Sửu: 12 tháng Giêng

Với những người tuổi Sửu, ngày 9/2 (ngày 12 tháng Giêng) là một lựa chọn tốt để khai xuân, khởi sự việc lớn. Những người làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc được kỳ vọng sẽ được thăng chức, tăng lương, các dự án sẽ tiến triển thuận lợi; doanh nhân có thể nhận được sự hỗ trợ về chính sách và mở ra những triển vọng mới. Hơn nữa, ngày này còn có lợi cho việc tìm kiếm người thừa kế hoặc những cặp vợ chồng mới cưới hoặc những người đã chuẩn bị mang thai từ lâu có thể thành tâm cầu nguyện cho sự ra đời của một cuộc sống mới và một gia đình thịnh vượng.

Tuổi Dần: Mùng 3 Tết

Mùng 3 Tết (31/1/2025) như một luồng gió mới thổi vào vận mệnh của người tuổi Dần. Khi gặp gỡ Dương khí thăng thiên, những tia nắng ấm áp sẽ xua tan đi bóng tối, mang đến niềm tin và hy vọng. Đây là thời điểm tuyệt vời để tuổi Dần cầu phúc, đón nhận những điều may mắn. Với những tâm hồn nghệ sĩ, nguồn cảm hứng sẽ tuôn trào, tạo nên những tác phẩm lay động lòng người. Con đường sự nghiệp của người làm công chức cũng sẽ hanh thông, được quý nhân phù trợ. Xuất hành vào ngày này, tuổi Dần sẽ được tận hưởng một chuyến đi trọn vẹn, an toàn và đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ.

Tuổi Mão: Rằm tháng Giêng

Bên cạnh những ngày xuất hành tốt chung cho dịp Tết Nguyên đán, người tuổi Mão đặc biệt được hưởng vận khí tốt lành vào ngày Rằm tháng Giêng (12/02/2025 Dương lịch). Ngày trăng tròn viên mãn này mang đến nguồn năng lượng dồi dào, tượng trưng cho sự hội ngộ và những khởi đầu tốt đẹp.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Mão mở rộng các mối quan hệ. Những cuộc gặp gỡ trong dịp này có thể mang đến những quý nhân phù trợ, những người bạn tâm giao, hoặc những đối tác tiềm năng trong công việc. Mạng lưới quan hệ xã hội được củng cố sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Đối với những người còn độc thân, Rằm tháng Giêng mang đến cơ hội gặp gỡ định mệnh, mở ra những mối tình lãng mạn và đầy hứa hẹn. Hãy tự tin thể hiện bản thân và đón nhận những điều tốt đẹp. Nếu gia đình có con cái tuổi Mão, đây là thời điểm tốt để cầu mong cho con cái học hành tấn tới, ngoan ngoãn, vâng lời và có mối quan hệ hòa thuận với cha mẹ. Nguồn năng lượng tích cực của ngày Rằm sẽ hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của con trẻ.

Như vậy, ngoài những ngày xuất hành chung, người tuổi Mão nên đặc biệt lưu tâm đến ngày Rằm tháng Giêng để tận dụng tối đa vận may và đón nhận những điều tốt lành trong năm mới Ất Tỵ 2025.

Tuổi Thìn: Mùng 6 Tết

Với người tuổi Thìn, ngày mùng 6 Tết (tức ngày 3/2/2025 Dương lịch) được xem là ngày đại cát, cát khí vượng thịnh, đặc biệt thích hợp cho những khởi sự mới. Đây là thời điểm "Thần Long nghênh phúc", được thần linh che chở, phù hộ, mang đến vận may và tài lộc dồi dào.

Ngày mùng 6 là lựa chọn lý tưởng để khai trương, mở hàng, cầu tài lộc. Năng lượng của ngày này hứa hẹn mang đến lượng khách hàng dồi dào, buôn may bán đắt, công việc kinh doanh phát triển thuận lợi, vươn tầm quốc tế. Việc thay đổi và cải tiến trong công việc cũng sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ, tạo đà cho sự bứt phá. Nếu có dự định khởi động dự án, công trình quan trọng, mùng 6 Tết chính là thời điểm vàng để thực hiện. Cầu nguyện vào ngày này sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, gặt hái thành công như mong đợi. Bên cạnh công việc và tài lộc, mùng 6 Tết cũng là ngày tốt để cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình. Những lời cầu nguyện chân thành sẽ giúp gia đạo an yên, thịnh vượng trong suốt cả năm.

Tuổi Tỵ: 14 tháng Giêng

Ngày 14 tháng Giêng (tức ngày 11/2/2025 Dương lịch) được xem là một ngày đặc biệt tốt lành cho người tuổi Tỵ. Sự hòa hợp của ngũ hành trong ngày này hứa hẹn mang đến những điều may mắn trên nhiều phương diện. Về tài lộc, đây là thời điểm thuận lợi để những người có ý định đầu tư nắm bắt cơ hội, bởi khả năng thu được lợi nhuận là rất cao. Về sức khỏe, những ai đang gặp vấn đề sức khỏe nếu thành tâm cầu nguyện và kiên trì điều trị thì sẽ sớm hồi phục và tràn đầy năng lượng. Không chỉ vậy, ngày này còn góp phần củng cố sự hòa thuận trong gia đạo, vun đắp tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng và hóa giải những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.

Tuổi Ngọ: 16 tháng Giêng

Tuổi Ngọ khởi hành một chuyến đi xa vào ngày ngày 16 tháng Giêng âm lịch (13/2 Dương lịch) sẽ đón nhận nguồn năng lượng dồi dào từ vũ trụ. Ngày này, sự hòa hợp giữa Mặt Trời, Hỏa và Đất tạo nên một luồng khí vận vô cùng thuận lợi cho những chuyến đi. Đặc biệt, với những người tuổi Ngọ có dự định xuất hành xa, đi công tác hoặc tham gia các hoạt động thi đấu, đây chính là thời điểm lý tưởng để cầu mong sự bình an, hanh thông trên đường đi. Không chỉ vậy, năng lượng của ngày còn hỗ trợ mạnh mẽ cho sự thành công, giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, gặt hái vinh quang về cho đất nước và làm rạng danh bản thân.

Tuổi Mùi: Mùng 2 Tết

Với người tuổi Mùi, mùng 2 Tết Ất Tỵ (tức ngày 30/01/2025 Dương lịch) là thời điểm lý tưởng để xuất hành, khai vận, đón nhận những điều tốt lành cho cả năm. Ngày này, năng lượng thổ vượng, đặc biệt tốt cho những ai mang mệnh Thổ hoặc có liên quan đến các hoạt động liên quan đến đất đai, nông nghiệp.

Xuất hành vào mùng 2, người tuổi Mùi cầu mong gia đình an khang, người lớn tuổi sức khỏe dồi dào, con cháu hiếu thảo, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Đối với người làm công ăn lương, mùng 2 là ngày tốt để cầu mong công việc suôn sẻ, giảm bớt áp lực, đồng nghiệp hòa hợp, hợp tác ăn ý, tạo tiền đề cho những thành công mới trong năm. Người làm nông nghiệp, chăn nuôi xuất hành vào ngày này để cầu mong mưa thuận gió hòa, vật nuôi khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, sung túc.

Ngoài ra, nếu không phải tuổi Mùi nhưng xuất hành vào ngày này cũng sẽ được hưởng lợi từ năng lượng thổ vượng, giúp mọi việc thêm phần thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Thân: Mùng 9 Tết

Với người tuổi Thân, ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Ất Tỵ (tức ngày 6/2/2025 Dương lịch) mang đến một nguồn năng lượng đặc biệt, thúc đẩy trí tuệ và sự phát triển. Đây là thời điểm lý tưởng để khởi hành, cầu mong một năm học hành tấn tới, sự nghiệp thăng hoa và tài lộc dồi dào.

Ngày mùng 9, với sự hòa của thiên thời, địa lợi, chiếu rọi ánh sáng tri thức và sự minh mẫn. Học sinh, sinh viên tuổi Thân sẽ cảm nhận được sự tập trung cao độ, khả năng tiếp thu nhanh chóng và đạt được những thành tích đáng tự hào trong học tập. Những người làm trong lĩnh vực thủ công, kỹ thuật sẽ có những sáng tạo đột phá, nâng cao tay nghề và tạo ra những sản phẩm tinh xảo, được công nhận rộng rãi. Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm vàng để chủ động tư duy, nắm bắt những cơ hội tiềm năng, mở rộng quy mô và gặt hái thành công. Vận khí hanh thông sẽ giúp sự nghiệp của họ khởi sắc, tài lộc vượng tiến.

Tuổi Dậu: Mùng 6 Tết

Mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025 mang đến vận may đặc biệt cho người tuổi Dậu. Trong công việc, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, họ sẽ gặt hái được thành công vang dội, nhận được sự công nhận và yêu mến từ công chúng. Với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng quy mô, ký kết hợp đồng và thu về lợi nhuận cao. Các mối quan hệ xã giao cũng được cải thiện đáng kể, mang đến nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình trong ngày này sẽ vô cùng ý nghĩa, giúp tình cảm thêm gắn bó và thắm thiết.

Tuổi Hợi: Mùng 2 Tết

Với người tuổi Hợi, mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025 (tức ngày 30/01/2025 Dương lịch) là thời điểm lý tưởng để xuất hành, đón nhận nguồn năng lượng hòa hợp giữa Mặt Trời, Nước và Mộc, hứa hẹn một năm dồi dào tài lộc và tình duyên. Ngày này mang đến vận khí hanh thông, đặc biệt thuận lợi cho việc quản lý tài chính và đầu tư. Các kế hoạch tài chính được dự đoán sẽ diễn ra suôn sẻ, mang lại thu nhập ổn định và những cơ hội phát triển tiềm năng.

Về phương diện tình cảm, mùng 2 Tết mở ra cánh cửa cho những mối lương duyên tốt đẹp. Người độc thân có thể gặp gỡ những người tâm đầu ý hợp, mở ra một chương mới trong chuyện tình cảm. Đây là thời điểm "hoa đào nở rộ", báo hiệu những mối quan hệ bền vững và những dự định tương lai tươi sáng. Không chỉ vậy, mùng 2 Tết còn mang đến sự ấm áp và hòa thuận cho gia đạo. Các thành viên trong gia đình sẽ thêm gắn kết, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, cùng nhau đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Xuất hành vào ngày này, người tuổi Hợi sẽ cảm nhận được sự hài hòa, may mắn và những điều tốt đẹp sẽ đến trong suốt cả năm.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)