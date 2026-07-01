Ngày càng nhiều người trung niên sẵn sàng chi tiền để mua lại thời gian: 5 khoản từng bị coi là lãng phí giờ lại đáng giá nhất

Ở tuổi 25, một người có thể dành cả buổi tối để săn mã giảm giá, tự lắp chiếc tủ mới mua hay đi vòng thêm vài cây số để tiết kiệm tiền vận chuyển. Nhưng sau tuổi 40, bài toán chi tiêu thường thay đổi.

Nhiều người không còn chỉ hỏi: "Món này có rẻ không?", mà bắt đầu cân nhắc: "Nó giúp mình tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, công sức và căng thẳng?".

Đây không hẳn là dấu hiệu của việc tiêu tiền dễ dãi. Ngược lại, đó có thể là một hình thức tiêu dùng thực tế hơn: dùng tiền để giảm những công việc lặp lại, giải phóng thời gian cho gia đình, sức khỏe hoặc nghỉ ngơi.

1. Thuê người dọn nhà định kỳ

Trong suy nghĩ của nhiều gia đình trước đây, thuê người dọn nhà là khoản chi chỉ dành cho người có điều kiện. Không ít người dù bận rộn vẫn cố tự lau dọn, giặt giũ, vệ sinh bếp và phòng tắm vào cuối tuần.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, việc dành gần trọn một ngày nghỉ để làm việc nhà có thể khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi. Người vừa trải qua một tuần làm việc căng thẳng lại tiếp tục bước vào "ca làm thứ hai" tại nhà.

Vì thế, một số gia đình lựa chọn thuê người dọn theo giờ một hoặc hai lần mỗi tháng, tập trung vào những khu vực tốn sức như nhà vệ sinh, cửa kính, bếp hoặc sàn nhà. Họ vẫn tự duy trì sự gọn gàng hằng ngày nhưng không còn ôm toàn bộ việc nặng.

Khoản tiền bỏ ra không chỉ để mua sự sạch sẽ, mà còn để đổi lấy một buổi cuối tuần được nghỉ ngơi thực sự.

2. Mua thực phẩm sơ chế sẵn hoặc dịch vụ giao đồ ăn

Tự đi chợ, nhặt rau, chia thịt, sơ chế và nấu từng bữa được xem là cách tiết kiệm quen thuộc. Nhưng với người trung niên vừa đi làm, vừa chăm con, vừa lo cha mẹ lớn tuổi, mỗi bữa cơm có thể tiêu tốn hàng giờ.

Ngày càng nhiều người chấp nhận mua rau đã rửa sạch, thịt chia sẵn theo khẩu phần, thực phẩm cấp đông hoặc đặt những món khó chế biến. Chi phí mỗi bữa có thể cao hơn một chút, nhưng thời gian đứng bếp và dọn dẹp giảm đáng kể.

Điều quan trọng là chọn giải pháp vừa phải. Không nhất thiết đặt đồ ăn bên ngoài mỗi ngày, nhưng có thể sử dụng dịch vụ vào những hôm về muộn, quá mệt hoặc lịch trình dày đặc.

Một bữa ăn đắt hơn vài chục nghìn đồng đôi khi vẫn đáng giá nếu giúp cả gia đình tránh được cảnh cáu gắt vì đói và mệt.

3. Dùng thiết bị gia dụng tự động

Máy rửa bát, robot hút bụi, máy sấy quần áo hay nồi nấu chậm từng bị nhiều người xem là những món "có cũng được, không có cũng chẳng sao".

Nhưng với các gia đình đông người, những thiết bị này có thể tiết kiệm hàng chục phút mỗi ngày. Thời gian tiết kiệm được không quá lớn nếu tính trong một lần sử dụng, nhưng khi cộng dồn trong nhiều năm, con số không hề nhỏ.

Dĩ nhiên, không phải thiết bị nào cũng đáng mua. Trước khi xuống tiền, người dùng cần xem xét tần suất sử dụng, diện tích nhà, chi phí vận hành và khả năng bảo trì.

Một món đồ giúp giảm công việc thực sự là khoản đầu tư. Ngược lại, thiết bị chỉ mua theo xu hướng rồi để phủ bụi vẫn là lãng phí.

4. Trả thêm tiền để chọn dịch vụ thuận tiện hơn

Nhiều người trung niên không còn muốn dành hàng giờ chờ đợi chỉ để tiết kiệm một khoản nhỏ. Họ sẵn sàng trả thêm cho chuyến bay có giờ đẹp, dịch vụ giao hàng nhanh, chỗ đỗ xe thuận tiện hoặc lịch khám theo hẹn.

Điều này đặc biệt rõ trong những chuyến đi gia đình. Một chuyến bay rẻ nhưng khởi hành lúc nửa đêm có thể khiến cả nhà kiệt sức. Một khách sạn xa trung tâm có thể tiết kiệm tiền phòng nhưng làm tăng chi phí và thời gian di chuyển.

Khi cân nhắc đầy đủ, lựa chọn đắt hơn chưa chắc tốn kém hơn. Giá thấp đôi khi đi kèm những chi phí ẩn về thời gian, sức khỏe và sự bất tiện.

5. Chi tiền cho dịch vụ chuyên môn

Tự sửa đồ điện, tự khai báo giấy tờ, tự thiết kế nhà hay tự tìm hiểu một vấn đề pháp lý có thể giúp tiết kiệm phí dịch vụ. Nhưng nếu không có chuyên môn, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người dùng mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn.

Vì thế, nhiều người trung niên sẵn sàng trả tiền cho kế toán, kỹ thuật viên, thợ sửa chữa, huấn luyện viên hoặc chuyên gia tư vấn khi cần thiết. Họ không còn cố tự làm mọi thứ chỉ để chứng minh rằng mình tiết kiệm.

Điều họ mua không chỉ là kỹ năng của người khác, mà còn là sự chính xác và khả năng giảm rủi ro.

Chi tiền mua thời gian không đồng nghĩa tiêu xài thiếu kiểm soát

Không phải cứ bận rộn là có thể hợp lý hóa mọi khoản chi. Muốn biết một dịch vụ có đáng tiền hay không, có thể đặt ba câu hỏi: Nó giúp tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Thời gian đó được dùng vào việc gì? Khoản chi có nằm trong khả năng tài chính hay không?

Nếu số thời gian tiết kiệm được chỉ dùng để tiếp tục mua sắm hoặc lướt điện thoại, lợi ích có thể không nhiều. Nhưng nếu nó giúp một người ngủ đủ hơn, tập thể dục, ở bên con cái hoặc giảm áp lực kéo dài, giá trị nhận lại có thể lớn hơn số tiền bỏ ra.

Sau tuổi trung niên, tiết kiệm không còn đơn giản là giữ lại càng nhiều tiền càng tốt. Đôi khi, tiết kiệm đúng nghĩa là biết dùng tiền để bảo vệ những nguồn lực đang dần trở nên hữu hạn: thời gian, sức khỏe và sự bình yên.