5 khoản chi khiến tôi càng nghĩ càng hối hận

Trước đây, tôi từng nghĩ cảm giác hối hận trong chuyện tiền bạc thường đến từ quyết định đắt đỏ và tốn kém, chẳng hạn như vay tiền mua điện thoại trong khi chiếc cũ vẫn đang dùng tốt, cố dành 3-4 tháng lương sắm chiếc túi hiệu cho “bằng người ta”, hay đơn giản hơn là đầu tư bồng bột thành ra lỗ vốn.

Tuy nhiên sau 1 khoảng thời gian theo dõi chi tiêu của bản thân, tôi nhận ra những khoản khiến mình tiếc nhất lại chẳng đáng bao nhiêu tiền, mình vẫn dư sức chi trả, vấn đề chỉ là số tiền bỏ ra không tương xứng với chất lượng nhận lại.

1. Thẻ tập gym 18 tháng, chỉ dùng đúng 3 tháng

Khoản tiền đầu tiên khiến tôi tiếc nhất là chiếc thẻ tập gym thời hạn 1 năm rưỡi. Khi mua, tôi đã rất hào hứng. Tôi nghĩ việc mua thẻ dài hạn sẽ tiết kiệm hơn là mua theo tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng.

Khoảng 2 tháng đầu tiên, tôi đi tập khá đều. Lịch trình lúc đó ổn định, phòng tập cũng gần nhà nên mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng sang tháng thứ 3 - sau khi chuyển nhà, khoảng cách trở thành lý do khiến tôi càng ngày càng lười. Ban đầu là bỏ một vài buổi vì bận, sau đó là một tuần, rồi hai tuần. Cuối cùng, chiếc thẻ còn 15 tháng nhưng gần như bị bỏ quên.

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Nhìn lại, sai lầm của tôi không nằm ở việc mua thẻ tập gym, mà là trả tiền cho một cam kết quá dài khi chưa chắc mình có duy trì được hay không.

2. Những khóa học online đăng ký chỉ để “cho có động lực”

Từng có giai đoạn, tôi đăng ký rất nhiều khóa học online mất phí với suy nghĩ “học không bao giờ là thừa nên chẳng có lý do gì để tiếc tiền”. Từ học ngoại ngữ, kỹ năng công việc đến những khóa liên quan đến sở thích cá nhân, tôi đều mua hết.

Nhưng thực tế không giống như tưởng tượng. Có những khóa tôi học được vài buổi đầu rồi để đó. Có khóa thậm chí mới chỉ mở ra xem thử được đâu đó 15-20 phút rồi cả tháng không thèm mò vào.

Sau này tôi nhận ra, việc mua một khóa học không tạo ra động lực. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ. Nếu bản thân chưa có thời gian, kế hoạch cụ thể hoặc mục tiêu rõ ràng, việc mua khóa học đôi khi chỉ khiến mình có cảm giác “đang cố gắng”, còn lại, chẳng có gì thay đổi hết.

3. Quần áo, túi xách “siêu rẻ”

Đây là khoản chi tôi đã lặp lại cả trăm lần. Tôi từng bị hấp dẫn bởi những món đồ có giá rất rẻ, đặc biệt là quần áo hoặc phụ kiện nhìn khá ổn so với số tiền bỏ ra. Lúc mua, cảm giác rất vui vì nghĩ rằng mình vừa “săn được món hời”. Nhưng vấn đề là nhiều món trong số đó không được sử dụng lâu. Có món chất lượng không tốt, nhanh xuống cấp. Có món mua về xong đột nhiên chẳng thấy thích nữa.

Sau một thời gian, tôi nhận ra mua nhiều món rẻ chưa chắc đã tiết kiệm. Đôi khi một món đồ có giá cao hơn một chút nhưng phù hợp, bền và dùng thường xuyên lại là lựa chọn kinh tế hơn.

4. Đồ điện tử giá rẻ

Đồ điện tử là một trong những nhóm sản phẩm tôi từng nghĩ có thể tiết kiệm bằng cách chọn phương án rẻ nhất. Tai nghe, ổ sạc, nồi cơm, quạt hơi nước,... cứ phương án rẻ nhất mà chọn. Nhưng sau nhiều lần phải thay mới, tôi nhận ra đồ điện tử giá rẻ đôi khi khiến mình tốn nhiều tiền hơn. Một chiếc tai nghe nhanh hỏng, một thiết bị hoạt động không ổn định hay một món đồ có trải nghiệm sử dụng kém đều dẫn đến chung kết cục: Thay cái mới.

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Điều khiến tôi tiếc không chỉ là số tiền bỏ ra, mà là việc phải mất thời gian tìm kiếm, thay thế và xử lý những món đồ không còn dùng được.

5. Thực phẩm sơ chế, tẩm ướp sẵn

Tôi từng nghĩ mua thực phẩm sơ chế sẵn là cách tiết kiệm thời gian rất hợp lý. Những phần rau đã rửa, thịt đã ướp, mua về chỉ cần bỏ vô nồi giúp việc nấu ăn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra lựa chọn này chỉ được cái tiện chứ chưa chắc đã hợp miệng hay hợp túi tiền của mình.

Giá đắt hơn là 1 chuyện, nếu ngon thì cũng đáng tiền nhưng quan trọng là không phải lúc nào cũng thấy ngon. Khẩu vị mỗi người 1 khác, đôi khi mua đồ sơ chế, tẩm ướp sẵn nhưng về vẫn phải thêm gia vị này, nguyên liệu kia,... thành ra cũng chẳng tối ưu hơn là mấy.

Nhìn chung, tất cả những khoản chi khiến tôi hối hận đều không phải những thứ quá đắt. Không phải món đồ rẻ nào cũng là món hời, và không phải khoản đầu tư nào nghe có vẻ tốt cũng phù hợp với cuộc sống hiện tại. Đôi khi, cách tiết kiệm hiệu quả nhất là dừng lại vài phút trước khi mua và tự hỏi: “Mình có thật sự cần thứ này không, hay chỉ đang muốn cảm giác mình đã làm một điều gì đó có ích cho bản thân?”.