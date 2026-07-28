Mẹ 2 con ở TP.HCM không chia đều tiền chợ cho 4 tuần: Cách phân bổ “ngược” giúp tiết kiệm 1 triệu đồng mỗi tháng mà không phải cắt giảm thức ăn

Là mẹ 2 con và đang sinh sống tại TP.HCM, chị Lan từng có khoảng thời gian luôn băn khoăn vì một câu hỏi quen thuộc của rất nhiều gia đình: "Tiền kiếm được không ít, nhưng cuối tháng nhìn lại chẳng biết đã tiêu vào đâu". Chính vì từng trải qua cảm giác đó nên chị hiểu rằng, quản lý chi tiêu không phải là chuyện dễ, đặc biệt khi phải cân đối mọi khoản cho cả gia đình.

"Từ nhỏ mình đã quen với cuộc sống tiết kiệm. Ngày còn ở quê, có những vụ giáp hạt, nhà hết gạo ăn. Mẹ mình phải đi làm thuê để đổi lấy vài lon gạo hoặc mua từng ít một vì không đủ tiền. Chính những ký ức đó giúp mình biết quý trọng đồng tiền. Thế nhưng khi có gia đình riêng, mình vẫn từng rất lúng túng trong việc quản lý chi tiêu" - chị Lan chia sẻ.

Ngay sau khi nhận lương, chia luôn thành các khoản nhỏ để dễ kiểm soát

Theo chị, điều khiến nhiều gia đình gặp khó khăn không phải vì thu nhập quá thấp mà bởi chưa có một phương pháp quản lý tiền phù hợp. Sau nhiều lần thử và điều chỉnh, chị đã tìm ra cách giúp bản thân tiết kiệm được một khoản đáng kể mỗi tháng mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình. Đó là chia tiền chi tiêu theo tuần.

Chị Lan cho biết, mỗi khi nhận lương hoặc tiền công, việc đầu tiên chị làm không phải là lên danh sách mua sắm mà là phân chia các khoản tiền theo từng mục đích rõ ràng.

Đầu tiên là khoản tiết kiệm hoặc quỹ dự phòng. Theo chị, đây là khoản nên được ưu tiên trước, dù ít hay nhiều.

Tiếp theo là tiền trả nợ nếu có.

Sau đó mới đến quỹ chi tiêu thiết yếu như ăn uống, sinh hoạt, điện nước, học phí và các khoản cố định khác của gia đình.

Với khoản dành cho ăn uống hằng tháng, chị thường chủ động cắt giảm một phần ngay từ đầu.

Chẳng hạn, nếu trước đây gia đình chi khoảng 6 triệu/tháng cho tiền chợ thì chị chỉ giữ lại khoảng 5 triệu để sử dụng, còn 1 triệu sẽ được chuyển ngay vào quỹ tiết kiệm.

"Nếu mới bắt đầu và chưa tự tin, bạn có thể cất riêng khoản tiền đó, chưa cần dùng đến. Sau 1-2 tháng sẽ biết mức chi nào phù hợp với gia đình mình" - chị chia sẻ.

Để riêng tiền đi chợ hàng tháng: Chia làm 4 phần để chi tiêu cho 4 tuần

Sau khi xác định được ngân sách, chị tiếp tục chia số tiền này thành 4 phần tương ứng với 4 tuần trong tháng. Tuy nhiên, thay vì chia đều, chị phân bổ linh hoạt hơn.

Theo kinh nghiệm của chị, tuần đầu tiên sau khi nhận lương luôn là thời điểm mọi người dễ mua sắm theo cảm xúc nhất vì tâm lý thoải mái khi tài khoản vừa có tiền. Chính vì vậy, chị lại dành số tiền chi tiêu ít nhất cho tuần đầu. Hai tuần giữa có thể bằng nhau, còn tuần cuối cùng sẽ có khoản ngân sách lớn hơn để chủ động nếu phát sinh nhu cầu.

Một nguyên tắc quan trọng khác mà chị Lan luôn duy trì là sử dụng tiền mặt cho khoản chi tiêu hằng tuần.

"Khi tiền nằm trong tài khoản, chỉ vài giây chuyển khoản là mình đã tiêu xong mà nhiều khi không kịp suy nghĩ. Nhưng khi cầm tiền mặt, mình sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi mua bất cứ thứ gì" - chị chia sẻ.

Áp dụng quy tắc 3 - KHÔNG trong chi tiêu hàng tháng

Bên cạnh đó, chị cũng đặt ra quy định rất rõ ràng cho bản thân: Chỉ được tiêu trong phạm vi ngân sách của tuần đó. Chị áp dụng quy tắc 3 - KHÔNG: Không ứng trước tiền của tuần sau, không lấy tiền tiết kiệm để bù và cũng không vay mượn nếu lỡ chi quá tay.

Chính giới hạn này khiến chị chủ động tính toán hơn trong từng bữa ăn và từng lần đi chợ.

(Ảnh minh họa)

Thay vì mua thực phẩm theo cảm hứng, chị thường lên thực đơn trước. Những bữa sáng trong tuần được xen kẽ giữa các món đơn giản như mì, cơm chiên, bún hoặc phở tự nấu tại nhà. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo vệ sinh và chủ động thời gian.

Đối với các bữa chính, chị ưu tiên nhiều món ăn bình dân nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng như đậu hũ sốt cà chua, trứng chiên, cá khô, lạc rang, thịt băm hấp trứng hoặc thịt băm chiên cùng lá mơ, lá ngải... Theo chị, đây đều là những món không quá tốn kém nhưng vẫn giúp cả gia đình có bữa cơm ngon và đủ chất.

Ngoài việc kiểm soát tiền chợ, chị Lan cũng hạn chế ăn ngoài. Gia đình vẫn dành thời gian đổi không khí bằng những bữa ăn tại nhà hàng, nhưng thường chỉ khoảng 1 lần/tháng. Nhờ vậy, chi phí ăn uống giảm đáng kể mà mọi người vẫn cảm thấy thoải mái.

Mỗi tháng tiết kiệm thêm được vài trăm, mỗi năm là vài triệu

"Nếu cuối tuần còn lại 50 - 100k, mình sẽ không chuyển sang tuần sau để tiêu tiếp mà bỏ luôn vào quỹ tiết kiệm. Mỗi tuần chỉ dư một ít thôi, nhưng cộng dồn cả tháng sẽ thành vài trăm nghìn, còn cả năm có thể lên đến vài triệu" - chị chia sẻ.

Nhiều người thường nghĩ muốn tiết kiệm phải bắt đầu bằng những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, kinh nghiệm của chị lại cho thấy tài sản thường được hình thành từ những khoản tiền nhỏ được giữ lại đều đặn theo thời gian.

"Cách làm này không có gì phức tạp, cũng không ép bản thân phải sống quá kham khổ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ và kiên trì thực hiện trong một đến hai tháng, bạn sẽ thấy việc tiết kiệm trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều" - chị Lan cho biết.

Đối với chị, bí quyết tiết kiệm tiền chợ không nằm ở việc cắt giảm mọi nhu cầu, mà là biết kiểm soát dòng tiền, chi tiêu có kế hoạch và duy trì kỷ luật. Những thay đổi nhỏ mỗi tuần, theo thời gian, có thể tạo nên một nền tảng tài chính vững vàng hơn cho cả gia đình.

Nguồn: NVCC