Ngày càng nhiều người trung niên bán nhà rồi chuyển sang thuê: Quyết định tài chính khôn ngoan hay một canh bạc nhiều rủi ro?

Với người ngoài, quyết định này có vẻ khó hiểu, thậm chí liều lĩnh. Nhưng dưới góc độ tài chính cá nhân, đây không hoàn toàn là lựa chọn thiếu cân nhắc. Điều quan trọng là nó chỉ phù hợp với một số hoàn cảnh nhất định, thay vì là "công thức" dành cho tất cả mọi người.

Vì sao nhiều người trung niên cân nhắc bán nhà?

Áp lực tài chính ngày càng lớn

Đối với nhiều gia đình, căn nhà cũng chính là khoản tài sản có giá trị lớn nhất, nhưng đồng thời lại là khoản chi lớn nhất.

Không ít người mua nhà vào thời điểm giá cao, phải vay ngân hàng trong nhiều năm. Sau khi cộng thêm chi phí nội thất, sửa chữa, bảo trì..., phần lớn tiền tiết kiệm gần như đã được dồn vào bất động sản.

Khi bước sang tuổi trung niên, những biến động như giảm thu nhập, mất việc, kinh doanh khó khăn hay chi phí nuôi con, chăm sóc cha mẹ tăng lên khiến khoản trả góp hàng tháng trở thành áp lực không nhỏ.

Trong trường hợp đó, bán nhà để thu hồi vốn, giảm nợ và cải thiện dòng tiền là phương án được nhiều người tính đến.

Quan niệm về "an cư" đang thay đổi

Trước đây, nhiều người tin rằng chỉ khi sở hữu nhà mới có cảm giác ổn định.

Ngày nay, không ít người lại coi sự linh hoạt quan trọng hơn.

Thuê nhà giúp họ dễ dàng chuyển nơi ở theo công việc, thay đổi diện tích khi con cái trưởng thành hoặc chuyển sang những khu vực có chất lượng sống tốt hơn mà không phải chịu gánh nặng mua bán bất động sản.

Thay vì để toàn bộ tài sản nằm trong một căn nhà, họ muốn phân bổ tiền vào nhiều mục tiêu khác như đầu tư, kinh doanh hoặc tích lũy cho tuổi hưu.

Muốn giảm sự phụ thuộc vào một loại tài sản

Đối với nhiều chuyên gia tài chính, việc dồn gần như toàn bộ tài sản vào một bất động sản luôn tiềm ẩn rủi ro.

Nếu bán nhà, gia đình sẽ có lượng tiền mặt lớn hơn, tăng khả năng xoay xở trước những biến cố và có cơ hội đa dạng hóa danh mục tài sản.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ khả năng hưởng lợi nếu giá trị bất động sản tăng trong tương lai.

Nhà sở hữu và nhà thuê: Mỗi lựa chọn đều có mặt được và mất

Sở hữu nhà mang lại sự ổn định

Điểm mạnh lớn nhất của nhà ở thuộc quyền sở hữu là sự an tâm.

Gia đình không phải lo chủ nhà tăng giá thuê, lấy lại nhà hay phải chuyển chỗ ở ngoài ý muốn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với những gia đình có con nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Thuê nhà mang lại sự linh hoạt

Ngược lại, thuê nhà giúp người ở dễ dàng thay đổi nơi sinh sống khi công việc hoặc nhu cầu gia đình thay đổi.

Bạn có thể chọn căn hộ gần nơi làm việc, gần trường học của con hoặc chuyển sang khu vực có chi phí sinh hoạt phù hợp hơn mà không phải thực hiện các thủ tục mua bán phức tạp.

Khía cạnh tâm lý cũng rất khác nhau

Ở nhiều gia đình châu Á, sở hữu nhà vẫn được xem là biểu tượng của sự ổn định và thành công.

Vì vậy, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi chuyển từ vị trí "chủ nhà" sang "người thuê nhà", dù xét về tài chính, quyết định đó có thể hợp lý.

Bán nhà có thực sự giúp tài chính gia đình khỏe hơn?

Trong ngắn hạn, việc bán nhà có thể tạo ra nguồn tiền mặt lớn, giúp trả hết các khoản vay, giảm áp lực dòng tiền và xây dựng quỹ dự phòng.

Nếu tiền thuê nhà thấp hơn đáng kể so với khoản trả góp trước đây, phần chênh lệch có thể được dùng để: xây dựng quỹ khẩn cấp; đầu tư dài hạn; bổ sung quỹ hưu trí; nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, đây không phải khoản tiền "được giải phóng" để chi tiêu thoải mái.

Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, số tiền thu được từ bán nhà hoàn toàn có thể cạn kiệt sau vài năm, trong khi gia đình lại không còn tài sản lớn để bảo đảm cho tuổi già.

Không phải gia đình nào cũng nên bán căn nhà duy nhất

Trước khi đưa ra quyết định, người trung niên nên tự trả lời một số câu hỏi quan trọng.

Thứ nhất, cả gia đình có thực sự chấp nhận cuộc sống thuê nhà lâu dài hay không?

Thứ hai, liệu nguồn thu nhập trong tương lai có đủ ổn định để duy trì việc thuê nhà trong nhiều năm?

Thứ ba, nếu tuổi già đến, gia đình sẽ ở đâu khi không còn sở hữu bất động sản?

Thứ tư, số tiền bán nhà sẽ được sử dụng như thế nào? Nếu không có kế hoạch đầu tư hoặc quản lý rõ ràng, việc bán nhà có thể chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt nhưng tạo thêm rủi ro về sau.

Có những phương án "ở giữa" thay vì bán nhà

Nếu mục tiêu là giảm áp lực tài chính, người trung niên vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

Một là bán căn nhà lớn để đổi sang căn nhỏ hơn, vừa giảm chi phí sinh hoạt vừa giữ được quyền sở hữu.

Hai là chuyển đến khu vực có giá nhà thấp hơn nếu công việc và điều kiện gia đình cho phép.

Ba là khai thác giá trị của bất động sản thông qua việc cho thuê một phần hoặc chuyển sang căn nhà có chi phí thấp hơn, thay vì bán hoàn toàn.

Kết luận

Bán căn nhà duy nhất để chuyển sang thuê không phải là quyết định đúng hay sai tuyệt đối.

Nếu việc sở hữu nhà đang khiến cả gia đình kiệt quệ vì nợ vay, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và không còn phù hợp với khả năng tài chính, thì bán nhà có thể là một giải pháp đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu gia đình vẫn đủ khả năng duy trì khoản vay, căn nhà đáp ứng nhu cầu lâu dài và là nền tảng cho kế hoạch tuổi già, việc tiếp tục sở hữu vẫn mang lại nhiều giá trị.

Suy cho cùng, mục tiêu của tài chính cá nhân không phải là bằng mọi giá phải có một căn nhà đứng tên mình, mà là xây dựng một cuộc sống ổn định, an toàn và đủ linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của tương lai. Một căn nhà có thể là tài sản quý giá, nhưng chỉ khi nó phục vụ cuộc sống, chứ không biến cuộc sống thành gánh nặng.