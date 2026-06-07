“Ban công nửa kín nửa hở”: Cách thiết kế đang khiến nhiều gia đình mê mẩn vì vừa đẹp vừa sống thoải mái hơn

Người thích đóng kín thì muốn sạch sẽ, an toàn, tận dụng được diện tích. Người thích để mở lại mê cảm giác có nắng, có gió, có chỗ uống trà trồng cây như một “khoảng thở” trong căn hộ.

Và gần đây, một kiểu thiết kế đang được nhiều gia đình lựa chọn vì giải quyết được cả hai nhu cầu ấy: Ban công nửa kín nửa hở.

Nghe đơn giản, nhưng sau khi hoàn thiện, nhiều người bất ngờ vì không gian sống thay đổi hẳn: Nhà thoáng hơn, nhiều ánh sáng hơn, mà vẫn đủ tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày.

Chỉ thay đổi một chi tiết, ban công bỗng thành “2 thế giới”

Một gia đình tại Hồ Nam (Trung Quốc) chia sẻ rằng họ từng tranh cãi rất nhiều về việc có nên xây kín ban công hay không.

Người chồng muốn đóng kín hoàn toàn để tránh bụi, an toàn và tận dụng làm khu giặt phơi. Người vợ lại thích ban công mở để trồng cây, uống trà và tận hưởng ánh nắng.

Cuối cùng, cả hai chọn giải pháp trung hòa: Chia đôi ban công.

Phần nối với phòng khách được đóng kín hoàn toàn bằng kính. Khu vực này lát gạch giả gỗ, kê bàn nhỏ đọc sách, làm việc hoặc ngồi thư giãn vào mùa đông.

Trong khi đó, phần nối với phòng ngủ vẫn để mở. Đây là nơi đặt cây xanh, bàn trà nhỏ, ghế thư giãn và máy giặt.

Nhờ một cánh cửa trượt tối giản ở giữa, hai không gian hoạt động độc lập nhưng vẫn kết nối với nhau. Một bên yên tĩnh để làm việc, một bên thoáng đãng để uống trà, hóng gió hoặc ngắm hoàng hôn.

Điều thú vị là sau khi hoàn thiện, chính hàng xóm cũng sang hỏi cách làm vì thấy căn hộ “có gu” và sống động hơn hẳn.

Vì sao kiểu ban công này ngày càng được yêu thích?

Nhiều gia đình hiện nay bắt đầu nhận ra: Ban công không chỉ là nơi phơi đồ.

Nó có thể trở thành góc thư giãn, góc làm việc, nơi đọc sách, uống cà phê hoặc đơn giản là một khoảng không để “thở” giữa nhịp sống đô thị chật chội.

Thiết kế nửa kín nửa hở giúp giữ được cả tính thực dụng lẫn cảm giác sống.

Phần kín giúp giải quyết các nhu cầu thiết yếu như:

- Giặt giũ

- Cất đồ

- Chống bụi

- Chống mưa tạt

- Tăng diện tích sử dụng cho phòng khách

Trong khi phần mở lại mang đến:

- Ánh sáng tự nhiên

- Gió trời

- Không gian trồng cây

- Chỗ thư giãn buổi tối

- Cảm giác nhà “dễ thở” hơn

Nhiều người sau khi sống trong các căn hộ đóng kín hoàn toàn mới nhận ra rằng: Một ngôi nhà quá kín đôi khi tạo cảm giác bí bách, giống như “ở trong hộp”.

Ngược lại, chỉ cần giữ lại một phần ban công mở, cảm giác sống đã khác đi rất nhiều.

Không phải ban công nào cũng phù hợp để làm kiểu này

Dù đang là xu hướng, nhưng không phải căn hộ nào cũng nên “copy y nguyên”.

Theo nhiều kiến trúc sư, kiểu thiết kế này chỉ thực sự hiệu quả khi ban công đủ dài và đủ thoáng.

1. Ban công nên rộng từ khoảng 5m² trở lên

Lý tưởng nhất là dạng ban công dài nối giữa phòng khách và phòng ngủ.

Nếu ban công quá nhỏ mà vẫn cố chia đôi, không gian sẽ trở nên chật chội, thiếu công năng và nhìn rối mắt.

Với các căn hộ mini, đôi khi đóng kín hoàn toàn hoặc để mở hoàn toàn lại hợp lý hơn.

2. Nhà nên có ánh sáng tốt

Ban công hướng Nam hoặc Đông Nam sẽ phù hợp hơn vì có nắng ổn định.

Nếu căn hộ vốn đã thiếu sáng mà lại đóng kín thêm một phần, không gian bên trong dễ tối và bí hơn.

3. Cần chọn kiểu ngăn phù hợp

Hiện nay có khá nhiều cách chia ban công:

- Cửa trượt kính tối giản

- Vách cửa xếp

- Gạch kính

- Cửa trượt toàn phần

- Rèm che nắng điện

Mỗi loại có ưu nhược điểm riêng.

Ví dụ:

- Cửa xếp đẹp và linh hoạt nhưng khá đắt

- Gạch kính đẹp nhưng cố định, khó thay đổi

- Cửa trượt tiện nhưng ray dễ bám bụi

- Rèm điện phù hợp với các chung cư không cho cơi nới

Tùy nhu cầu và ngân sách mà gia chủ có thể lựa chọn.

Nhiều gia đình đang “đổi cách sống” nhờ ban công

Điều đáng chú ý là kiểu thiết kế này không chỉ thay đổi thẩm mỹ căn nhà, mà còn thay đổi cả nhịp sinh hoạt.

- Có người biến nửa ban công mở thành góc uống trà mỗi tối.

- Có người đặt thêm ghế lười để đọc sách cuối tuần.

- Có gia đình tận dụng thành khu trồng rau, chăm cây, giúp trẻ con gần gũi thiên nhiên hơn giữa thành phố.

Một số người còn nói vui rằng: Sau khi sửa ban công, họ bắt đầu thích ở nhà hơn đi cà phê.

Và trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm tới chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và không gian chữa lành, những góc nhỏ như vậy lại càng trở nên có giá trị.

Một kiểu thiết kế nhỏ, nhưng phản ánh cách sống mới

Trước đây, nhiều người cố tận dụng từng mét vuông trong nhà để chứa thật nhiều đồ.

Còn bây giờ, xu hướng đang dần thay đổi: Người ta bắt đầu muốn giữ lại những khoảng trống để nghỉ ngơi, thư giãn và sống chậm hơn một chút.

Ban công nửa kín nửa hở thực chất không chỉ là một giải pháp thiết kế.

Nó còn phản ánh một suy nghĩ rất hiện đại: Nhà không cần quá lớn, nhưng phải khiến mình muốn trở về.