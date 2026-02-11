Không phải mê tín! Dọn nhà phải dọn ngay 5 thứ này khỏi phòng ngủ: "Hút cạn" sức khỏe, càng ngủ càng mệt

Chỉ khi được nghỉ ngơi, ngủ đủ thì chúng ta mới có đủ năng lượng. Mọi cơ quan trong cơ thể mới có thể hoạt động bình thường. Nhà thần kinh học Matthew Walker từ Đại học California Berkeley (Mỹ) nhận định ngủ càng ít, vòng đời càng ngắn. Dù thời gian ngủ khác nhau tùy từng cá nhân, hầu hết người trưởng thành vẫn cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng một đêm.

Nhưng một giấc ngủ tốt không chỉ cần đủ thời gian mà còn cần đạt chất lượng, tức là ngủ ngon. Muốn như vậy, bạn cần phải chú ý hơn khi bày trí hay dọn dẹp phòng ngủ. Tuy nhiên, có 6 thứ cản trở giấc ngủ, "hút cạn" sức khỏe rất nhiều người quên khi dọn dẹp nhà cửa, dù là khi tổng dọn dẹp cuối năm:

1. Thảm trải sàn, lau chân gần giường ngủ

Thảm trải sàn giúp phòng ngủ trông ấm cúng hơn, đặc biệt vào mùa lạnh và cũng có thể giúp làm khô chân khi lên giường. Tuy nhiên, đây lại là một trong những vật tích tụ bụi bẩn, nấm mốc nhanh nhất trong nhà.

Ảnh minh họa

Tóc rụng, bụi mịn trong không khí, tế bào da chết đều dễ mắc kẹt trong sợi thảm. Trong khi đó, việc vệ sinh thảm hằng ngày gần như không thể, thậm chí nhiều gia đình cả tháng mới giặt một lần. Lâu ngày, thảm trở thành ổ vi khuẩn, nấm mốc và tác nhân gây dị ứng.

Với người bị viêm mũi, hen suyễn hoặc cơ địa nhạy cảm, ngủ trong phòng có thảm bẩn dễ gây nghẹt mũi, chảy nước mũi, khó ngủ sâu. Ở môi trường ẩm, thảm còn dễ mốc, phát tán bào tử nấm trong không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp. Dọn phòng đón Tết, tốt nhất nên bỏ thảm và lau sàn thường xuyên để giữ không khí sạch.

2. Các loại thú nhồi bông để lâu

Thú nhồi bông trông vô hại và dễ thương, nhưng lại là “nam châm hút bụi” điển hình. Sợi bông mềm là môi trường lý tưởng cho bụi mịn, vi khuẩn và mạt bụi sinh sôi.

Đáng lo hơn, nhiều thú nhồi bông giá rẻ được làm từ sợi tái chế, quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh. Việc đặt quá nhiều thú nhồi bông trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng kín, dễ khiến người ngủ hắt hơi, ngứa mũi, viêm da hoặc khó thở về đêm.

Ngay cả thú nhồi bông chất lượng tốt cũng rất khó vệ sinh triệt để và tăng mức độ gây hại nếu để nhiều năm. Vì vậy, nên hạn chế tối đa số lượng hoặc chuyển chúng ra khỏi phòng ngủ khi dọn dẹp cuối năm.

3. Cây xanh đặt trong phòng ngủ

Cây xanh giúp trang trí và thư giãn thị giác, nhưng không phù hợp để đặt trong phòng ngủ kín. Ban đêm, cây không quang hợp mà hô hấp, tiêu thụ oxy và thải ra carbon dioxide.

Ảnh minh họa

Trong không gian phòng ngủ đóng kín cửa, lượng oxy giảm dần, dễ khiến người ngủ cảm thấy tức ngực, ngủ không sâu, sáng dậy mệt mỏi. Chưa kể, chậu đất trồng cây là nơi trú ngụ lý tưởng của muỗi và côn trùng, làm tăng nguy cơ bị đốt, ngứa ngáy và lây bệnh. Nếu thích trồng cây, nên đặt ở ban công hoặc phòng khách, tránh để trong phòng ngủ và cũng phải chọn loại cây cho kỹ.

4. Đồ trang trí gỗ giá rẻ

Nhiều món đồ decor bằng gỗ giá rẻ trông đẹp mắt nhưng thực chất được làm từ ván ép, ván MDF chứa nhiều keo công nghiệp. Các loại keo này có thể phát tán formaldehyde trong không khí.

Formaldehyde không màu, không mùi rõ rệt, nhưng hít phải lâu dài có thể gây kích ứng hô hấp, đau đầu, mệt mỏi và làm tăng nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng. Phòng ngủ là không gian kín, việc đặt quá nhiều đồ gỗ kém chất lượng ở đây vô tình khiến bạn “ngửi độc” suốt nhiều giờ mỗi đêm.

5. Nước xịt phòng, tinh dầu hóa học

Xịt phòng hay máy tạo mùi giúp che mùi khó chịu nhanh chóng, nhưng phần lớn chứa các hợp chất hóa học dễ bay hơi. Khi hít vào lúc ngủ, chúng có thể gây kích ứng đường thở, ho khan, đau đầu hoặc phản ứng dị ứng.

Ảnh minh họa

Với người có cơ địa nhạy cảm, việc dùng xịt phòng thường xuyên trong phòng ngủ còn khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Nếu phòng có mùi, cách an toàn nhất vẫn là mở cửa thông gió và giữ phòng sạch sẽ.

Phòng ngủ gọn gàng, thông thoáng không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn là cách “reset” sức khỏe trước năm mới. Dọn nhà đón Tết, đừng chỉ lau bề mặt, hãy mạnh tay loại bỏ những thứ tưởng vô hại nhưng đang âm thầm khiến bạn càng ngủ càng mệt nhé!

Nguồn và ảnh: Sina, Aboluowang