Ngày cận Tết, trò chuyện cùng Trần Thị Bé Quyên - cô gái gây tiếc nuối nhất Hoa hậu Việt Nam 2022

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 có lẽ là một trong những sự kiện của làng nhan sắc Việt nhận được nhiều sự chú ý của năm qua. Bên cạnh top 3 chung cuộc, Trần Thị Bé Quyên là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất khi dừng chân tại top 10. Sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo ba vòng 77-57-93 cm với khuôn mặt khả ái, ngay từ đầu cuộc thi Bé Quyên đã được dự đoán sẽ góp mặt trong top 3.

Trò chuyện với Bé Quyên sau gần một tháng Hoa hậu Việt Nam khép lại, người đẹp bộc bạch chia sẻ đầu tiên của mình cũng như kế hoạch trong năm tới. Sau Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên dường như bận rộn hơn với nhiều sự kiện, người đẹp nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện cũng như được các nhãn hàng chú ý.

Trên trang cá nhân của mình, Bé Quyên cũng thường xuyên cập nhật về cuộc sống cũng như công việc của mình tới fan hâm mộ. Khi được hỏi về sự thay đổi sau Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên chia sẻ: "Sau Hoa hậu Việt Nam cuộc sống của mình cũng có một chút đảo lộn, nhưng cũng một xíu thôi. Mình được mọi người biết đến nhiều hơn, được cống hiến nhiều hơn và có những đóng góp mang lợi ích cho xã hội".

Nói về điều đáng nhớ nhất trong năm 2022 thì có lẽ với Bé Quyên chính là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và nhận được sự ủng hộ của mọi người: "Hoa hậu Việt Nam là bước thay đổi khá lớn trong cuộc sống của mình".

Chia sẻ về kế hoạch đón Tết, Bé Quyên cũng cho biết năm nay là một năm khá đặc biệt không chỉ vì trở thành top 10 Hoa hậu Việt Nam mà cả bởi vì đã cảm thấy trưởng thành hơn, có thể phụ giúp gia đình.

"Năm nay Quyên sẽ về quê vào cận Tết, khoảng 29 hoặc 30 Tết bởi vì bận một số việc ở Sài Gòn. Tết năm nay thì vẫn như mọi năm, Quyên sẽ đón Tết cùng với gia đình và cùng ba mẹ đi thăm, chúc Tết họ hàng, xôm tụ với đám bạn ở quê. Và đặc biệt, năm nay Quyên cảm thấy mình đã trưởng thành và có thể phụ giúp gia đình có một cái Tết ấm cúng", Bé Quyên chia sẻ.

Chia sẻ về kế hoạch mới trong năm 2023, Trần Thị Bé Quyên hi vọng sẽ tạo dựng một thương hiệu của riêng mình, tìm ra chất riêng của bản thân, định hình phong cách cá nhân. Cũng nhân ngày cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới, người đẹp nhắn nhủ: "Năm mới Quyên chúc fan hâm mộ và quý độc giả có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, công việc thành công thuận lợi, mọi điều may mắn sẽ tới!