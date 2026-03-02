Ngày buồn của Angelababy

Theo Thời báo Hoàn Cầu , mới đây Angelababy đã tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 37 bên đông đảo bạn bè. Tuy nhiên, những người này chủ yếu là ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội, những người không được công chúng biết tới. Trong khi đó, giới giải trí chỉ có nam diễn viên Lý Thần chúc mừng sinh nhật Angelababy.

Đáng nói, những nghệ sĩ từng thân thiết với Angelababy như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Đặng Siêu, Trịnh Khải... đều không gửi lời chúc mừng sinh nhật cô. Sự xa lánh của các ngôi sao với Angelababy khá rõ ràng, thể hiện rõ tính chất phù phiếm trong mối quan hệ của các nghệ sĩ.

Sinh nhật tuổi 37, vây xung quanh Angelababy là những người bạn mới, kém danh tiếng hơn xưa.

Thời còn nổi tiếng, chưa vướng phải scandal, Angelababy từng khoe các mối quan hệ với ngôi sao lớn, trong đó Dương Mịch từng gọi điện chúc mừng sinh nhật Angelababy.

Danh tiếng Angelababy tụt dốc so với trước khi xảy ra scandal. Angelababy không phải là diễn viên giỏi, cô thường tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, tham dự Fashion Week... những hoạt động này được công chúng bàn tán sôi nổi, nhan sắc của nữ diễn viên cũng được ca ngợi là đẹp bậc nhất showbiz.

Thế nhưng, hiện tại tin tức về Angelababy không còn được quan tâm như trước. So với các ngôi sao bị cấm sóng hoàn toàn, Angelababy cũng đang "chết dần", và điều này càng khiến những người yêu mến cô cảm thấy buồn.

Angelababy nỗ lực quay lại vị thế xưa, nhưng cô ít cơ hội đóng phim, tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Angelababy từng bị hạn chế hoạt động tại Trung Quốc vào cuối năm 2023 khi người đẹp xem Lisa (BlackPink) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp). Dù lệnh cấm phát ngôn (đăng bài trên các trang mạng xã hội) chỉ diễn ra khoảng 3 tháng, nhưng từ đó sự nghiệp và danh tiếng của Angelababy sụp đổ nhanh chóng.

Dư luận cho rằng Angelababy luôn thách thức các lệnh cấm. Khi Trung Quốc cấm không cho tổ chức các buổi concert của nghệ sĩ Hàn Quốc, Angelababy tới khu vực khác để xem. Việc tới câu lạc bộ thoát y vốn không được ủng hộ tại Trung Quốc, nhưng Angelababy vẫn tới. Đòn trừng phạt khiến các chương trình giải trí không mời người đẹp tham gia. Thậm chí, những show đã quay còn làm mờ mặt Angelababy.

Hai tác phẩm của Angelababy là Tương tư lệnh và Mạn ảnh tầm tung lên sóng không những không giúp ích nữ diễn viên vì cô diễn quá dở, khiến danh tiếng của cô thảm hại hơn.

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài nguyên. Khi trở lại Hong Kong hoạt động, cô bị quản lý mắng trên phố.