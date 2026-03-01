Ngày 28/2 là sinh nhật tuổi 37 của Angelababy. Trên mạng xã hội, ngoài gửi những lời chúc hạnh phúc đến nữ diễn viên, cư dân mạng đã dành cơn mưa lời khen cho nhan sắc "mãi không thay đổi", trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều của Angelababy. Bên cạnh đó, công chúng xứ tỷ dân còn đặc biệt chú ý đến mối quan hệ của minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) và tài tử Lý Thần.

Theo tờ 163, Lý Thần là nghệ sĩ duy nhất ở Cbiz công khai chúc mừng sinh nhật Angelababy vào hôm qua. Đây là năm thứ 2 liên tiếp mà Lý Thần trở thành "ngoại lệ" của cả ngành giải trí gửi lời chúc sinh nhật đến Angelababy. Vào sinh nhật tuổi 36 của Angelababy năm ngoái, anh cũng đăng bài chúc mừng.

Lý Thần gây dậy sóng MXH khi có năm thứ 2 liên tiếp công khai chúc mừng sinh nhật Angelababy. Động thái của nam diễn viên gây đồn đoán. Ảnh: Sina .

Sau khi Angelababy bị cấm sóng ngầm, địa vị lao dốc không phanh, cô bị nhiều đồng nghiệp trong showbiz xa lánh. Do đó, việc Lý Thần bất ngờ chủ động tương tác, trở thành người duy nhất công khai thể hiện sự quan tâm đến minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) vào dịp đặc biệt của cô khiến netizen bàn tán không ngớt.

Trên MXH, nhiều người nghi vấn Angelababy và Lý Thần đã từ bạn thân trở thành người yêu. Cả 2 được cho là muốn thông qua sinh nhật của Angelababy để ngầm công khai tình cảm đã giữ kín 2 năm qua. Từ tháng 4/2024, nghi vấn Angelababy và Lý Thần đang ở bên nhau đã râm ran khắp Cbiz. Thời điểm đó, blogger giải trí đưa tin cả 2 đang bí mật hẹn hò. Dù vướng tin tình ái ầm ĩ, cặp sao vẫn giữ im lặng đến nay.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng Lý Thần chúc mừng sinh nhật Angelababy do họ là bạn thân trong giới giải trí.

Nhiều người nghi vấn Angelababy và Lý Thần đã bí mật hẹn hò 2 năm qua. Ảnh: Sohu.

Angelababy và Lý Thần có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Họ có khoảng thời gian hợp tác với nhau hơn 10 năm khi đều là thành viên của show truyền hình Keep Running. Lý Thần từng cho biết Angelababy chính là người tình trong mộng của anh. Trong khi đó, nữ diễn viên đình đám lại bộc bạch Lý Thần là người bạn, đối tác đáng tin cậy nhất của cô ở showbiz. Dù vậy, trong quá trình làm việc chung, đặc biệt là thời điểm Angelababy chưa kết hôn hay rạn nứt với Huỳnh Hiểu Minh, cả 2 chưa từng dính bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Lý Thần sinh năm 1978, từng tham gia diễn xuất trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Cực Hạn Cứu Viện, Bác Sĩ Trung Quốc... Tên tuổi của Lý Thần chủ yếu được biết đến với danh xưng tình cũ Phạm Băng Băng. Sau khi chia tay "nữ hoàng thảm đỏ" Cbiz vào năm 2019, danh tiếng Lý Thần đi xuống. Những năm qua, anh không có phim gây tiếng vang.

Angelababy và Lý Thần có tình bạn, tình đồng nghiệp thân thiết hơn 10 năm. Mối quan hệ của 2 ngôi sao gắn bó, duy trì lâu dài nhờ cùng quay chương trình Keep Running. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, Lý Thần nổi tiếng đào hoa và cực phũ với bạn gái khi chia tay. Để bảo vệ Phạm Băng Băng khỏi nghi vấn cướp bạn trai đồng nghiệp, anh từng không tiếc lời chỉ trích tình cũ Trương Hinh Dư dựa hơi mình hậu tan vỡ. Nhưng đến khi Phạm Băng Băng dính scandal trốn thuế, Lý Thần phũ phàng tháo chạy.

1 người đàn ông họ Lý từng đăng bài viết dài với tiêu đề "Nhật ký vạch mặt kẻ khốn nạn, đê tiện Lý Thần" lên MXH với lý do bức xúc trước cách hành xử của nam diễn viên. Bài viết đưa ra những lập luận chỉ trích Lý Thần là kẻ trăng hoa, làm màu, ăn bám, dựa vào tình cảm để xây dựng hình ảnh, đối xử không tốt với bạn gái cũ.

Sau đó, Lý Thần đâm đơn kiện người đàn ông họ Lý ra tòa để lấy lại danh dự. Tuy nhiên, nam diễn viên nhận về cái kết ê chề... thua kiện. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên ở showbiz Trung Quốc bị tòa xử thua khi cố bảo vệ danh dự của mình. Điều này khiến hình ảnh của Lý Thần càng xấu đi trong mắt công chúng. Những năm qua, Lý Thần nằm trong danh sách nghệ sĩ bị công chúng ghét bỏ nhất ở Cbiz.

Nam diễn viên bị tố là kẻ trăng hoa, làm màu, ăn bám bạn gái minh tinh, trong đó có Phạm Băng Băng. Ảnh: Sohu.

Về phía Angelababy, cô và Huỳnh Hiểu Minh chính thức thông báo ly hôn vào năm 2022. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang cố lấy lại danh tiếng sau scandal bị "phong sát ngầm" vì xem Lisa biểu diễn ở bar thoát y. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Angelababy rất ảm đạm. Cô bị ghẻ lạnh, ế show, không có phim đóng ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hậu scandal bị cấm sóng ngầm vào năm 2023 .

Do không còn Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn, nữ diễn viên không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Angelababy đang loay hoay lấy lại danh tiếng sau vụ bị cấm sóng ngầm. Ảnh: Weibo.

Nguồn: 163, Sohu, Sina