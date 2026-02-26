Chấn động: Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò tình mới trẻ đẹp, có so được với Angelababy?

Chiều 25/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh đã lọt vào ống kính của "team qua đường" khi tận hưởng buổi hẹn hò với 1 mỹ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp ở Universal Studios Singapore sau hơn 1 năm chia tay Diệp Kha. Nhìn sơ qua, cô gái trong hình dường như nhỏ hơn nam diễn viên sinh năm 1977 khá nhiều tuổi. Theo tờ 163 cho hay, tình mới có chiều cao gần bằng Huỳnh Hiểu Minh và sở hữu diện mạo xinh đẹp, lôi cuốn. Thế nhưng ký giả từ 163 cũng nhấn mạnh, vóc dáng cô gái này lại kém cạnh hơn so với 2 tình cũ của tài tử họ Huỳnh là Angelababy và Diệp Kha.

Trước ống kính, Huỳnh Hiểu Minh ga lăng che ô cho cô bạn gái mới, tái hiện 1 cảnh phim ngôn tình ngoài đời thật. Cặp đôi đi mua kem và nói chuyện thân mật giống như đang đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của 2 người.

Tính tới thời điểm hiện tại, nam tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin đã có bạn gái mới sau khi chia tay Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh vừa hẹn hò tình mới ở Universal Studios Singapore. Ảnh: 163

Nam diễn viên đình đám ga lăng che ô cho đàng gái, có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ảnh: 163

Bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh được khen sở hữu dung mạo xinh đẹp, cuốn hút. Ảnh: 163

Nhưng theo tờ 163, vóc dáng của cô gái trên lại chưa thể sánh bằng Angelababy và Diệp Kha. Ảnh: 163

Trước khi dính tin hẹn hò mỹ nhân trẻ mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã trải qua khá nhiều mối tình khiến mạng xã hội phải ồn. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tên anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với 2 mỹ nhân Angelababy và Diệp Kha.

Hồi năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 200 triệu NDT (700 tỷ VND) sau 6 năm hẹn hò. Ấy thế nhưng sau 7 năm là vợ chồng và có một cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vàng của Cbiz bất ngờ thông báo ly hôn, gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Khi quá khứ lừa đảo, ngoại tình của Diệp Kha bại lộ, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp dứt khoác chia tay, bất chấp bạn gái hot girl đang mang thai. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha được cho biết đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng tổ chức hôn lễ thế kỷ vào năm 2015 nhưng đã ly hôn sau đó 7 năm. Ảnh: Sohu

Huỳnh Hiểu Minh chỉ nhận con gái út, chứ không nhận Diệp Kha làm vợ. Ảnh: Sohu

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, không chỉ là nam diễn viên nổi tiếng mà còn có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh được yêu thích qua các tác phẩm đình đám như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Lạc Lối Ở Hong Kong...