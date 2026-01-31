Ngày 26/1 định mệnh của Cha Eun Woo

Từ "thiên tài gương mặt" vạn người mê, Cha Eun Woo lâm cảnh lao đao sự nghiệp vì nghi vấn trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng). Nam diễn viên đã viết tâm thư xin vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó.

Tuy nhiên, công chúng chưa dễ dàng tha thứ cho anh. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục phân tích ngày 26/1 đánh dấu bước ngoặt quyết định trong vụ việc, khi hàng loạt động thái lớn diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong ngày 26/1, Cha Eun Woo công bố thuê một trong những công ty luật hàng đầu Hàn Quốc, tối cùng ngày đưa ra lời xin lỗi công khai và tiến hành thay đổi địa chỉ đăng ký của một công ty liên quan – những bước đi này cho thấy một phản ứng được phối hợp cẩn thận chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Phía Cha Eun Woo có 3 động thái lớn chỉ trong ngày 26/1. Ảnh: X

Đầu tiên, vào buổi sáng 26/1, các báo cáo tiết lộ rằng Cha Eun Woo đã thuê Shin & Kim (Sejong) - một trong năm hãng luật lớn nhất Hàn Quốc, để chuẩn bị đơn kiện chống lại quyết định đánh thuế của Cục Thuế Quốc gia. Sejong được biết đến rộng rãi với thế mạnh trong lĩnh vực thuế, tài chính và tranh tụng, đặc biệt là xử lý các tranh chấp liên quan đến các tập đoàn và cá nhân có tài sản lớn. Hãng luật này tiếp tục củng cố chuyên môn về thuế vào tháng 9 năm ngoái bằng việc bổ nhiệm Lim Sung Bin - cựu trưởng Cục Thuế Khu vực Seoul - làm cố vấn cấp cao. Đáng chú ý, trước đây Lim Sung Bin từng lãnh đạo Cục Điều tra số 4 – chính đơn vị tham gia vào vụ án thuế của Cha Eun Woo, gây ra tranh luận công khai về khả năng được đối xử ưu đãi.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc lựa chọn luật sư này là dấu hiệu cho thấy nhóm của Cha Eun Woo đang chuẩn bị cho nhiều hơn là những lời giải thích thông thường, mà thay vào đó là những thủ tục pháp lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp đồng thời giữa việc giải thích về thuế và xây dựng chiến lược pháp lý.

Đến tối ngày 26/1, Cha Eun Woo cũng đã lên tiếng sau 4 ngày vụ việc bị khui ra. Trong tuyên bố bằng văn bản, nam thần sinh năm 1997 cho biết đã dành vài ngày để suy nghĩ về cách bày tỏ sự hối tiếc của mình với những người cảm thấy bị tổn thương hoặc thất vọng. "Thiên tài gương mặt" thừa nhận lo ngại rằng một lời giải thích dài dòng có thể nghe giống như một lời bào chữa, nhưng khẳng định rằng việc đưa ra lời xin lỗi trực tiếp là hành động có trách nhiệm. Mặc dù vậy, tuyên bố này lại không làm rõ chi tiết các cáo buộc trốn thuế, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều. Một số nhà phê bình chỉ trích những câu từ phần nhấn mạnh sự nghiệp lâu dài và tình yêu thương mà anh nhận được từ người hâm mộ, cho rằng điều đó thể hiện sự tự cao tự đại trong một thời điểm nhạy cảm.

Cha Eun Woo thuê luật sư và đăng thư xin lỗi trong cùng ngày 26/1. Ảnh: X

Trong khi dư luận tập trung chú ý đến lời xin lỗi, những diễn biến vụ việc đã làm phức tạp thêm dòng thời gian. Cùng ngày 26/1, chính quyền địa phương ở huyện Ganghwa đã tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà hàng lươn từng là địa chỉ đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn có liên quan đến Cha Eun Woo. Nhà hàng này do mẹ nam diễn viên điều hành từ năm 2020 trong khoảng 5 năm, đã ngừng kinh doanh sau với lý do "cải tạo" sau khi các cáo buộc trốn thuế xuất hiện và ngay sau khi Cha Eun Woo nhập ngũ.

Hồ sơ cho thấy công ty này đã chuyển địa chỉ đăng ký từ huyện Ganghwa đến quận Gangnam, Seoul đúng vào ngày diễn ra cuộc kiểm tra. Chuỗi sự kiện gần như đồng thời – việc bổ nhiệm công ty luật, lời xin lỗi công khai, cuộc điều tra tại chỗ và việc thay đổi địa chỉ – đã làm dấy lên suy đoán rằng những hành động này là một phần của chiến lược phản ứng thống nhất.

Đối với giới quan sát, tốc độ và sự chính xác của các động thái này làm dấy lên những câu hỏi về mục đích của Cha Eun Woo. Thay vì chỉ đơn thuần làm rõ các cáo buộc, giời quan sát cho rằng chuỗi động thái này dường như nhằm mục đích hạn chế những hậu quả tiềm tàng khi cơ quan thuế tăng cường giám sát Cha Eun Woo. Khi mọi mảnh ghép quan trọng của bức tranh dần được hé lộ vào ngày 26/1, sự hoài nghi của công chúng càng gia tăng, làm dấy lên những nghi ngờ dai dẳng về việc liệu những diễn biến nhanh chóng như vậy từ phía Cha Eun Woo có thực sự có thể được coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

Địa chỉ công ty của Cha Eun Woo cũng được chuyển từ huyện Ganghwa hẻo lánh về Gangnam, Seoul trong ngày 26/1. Ảnh: X

Cha Eun Woo và mẹ anh bị cáo buộc điều hành Công ty B - một công ty môi giới cá nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn - từ một địa chỉ đăng ký được cho là trùng khớp với nhà hàng lươn do gia đình anh điều hành ở Ganghwa. Việc công ty cổ phần chuyển đổi sang cấu trúc công ty trách nhiệm hữu hạn và chuyển địa điểm đến Ganghwa, một khu vực được coi là “thiên đường thuế” do thuế mua bán bất động sản được giảm theo Đạo luật Quy hoạch Điều chỉnh Vùng Thủ đô, đã làm dấy lên nhiều nghi vấn. Hơn nữa, công ty này được cho là đã bổ sung thêm hoạt động “cho thuê và mua bán bất động sản” vào phạm vi kinh doanh của mình, cho thấy một chiến lược giảm thuế khả thi.

Các chuyên gia nghi ngờ việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm mục đích tránh kiểm toán bên ngoài và tạo điều kiện cho việc trốn thuế. Luật sư Noh Jong Eon giải thích rằng việc thay đổi hình thức công ty để né tránh nghĩa vụ công khai thông tin tài chính là một chiến thuật thường được sử dụng để lách luật thuế và giảm thiểu sự hiện diện trên các nền tảng quản lý như hệ thống công khai của Cơ quan Giám sát Tài chính.

Các chuyên gia nghi ngờ việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm mục đích tránh kiểm toán bên ngoài và tạo điều kiện cho việc trốn thuế. Ảnh: X

Điều đáng lo ngại hơn nữa là mẹ của Cha Eun Woo được cho là đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn thứ hai (Công ty C) vào tháng 12/2025 gần nhà hàng lươn Ganghwa, nhưng lần này đăng ký tại Gangnam, Seoul. Tình trạng đăng ký của công ty mới này trong lĩnh vực quản lý nghệ thuật vẫn chưa rõ ràng.

Dựa trên những phát hiện này, Cục Thuế Quốc gia kết luận rằng Cha Eun Woo đã chuyển hướng thu nhập cá nhân thông qua các công ty gia đình để hưởng lợi từ mức thuế doanh nghiệp thấp hơn thay vì phải nộp mức thuế thu nhập tối đa 45%. Điều này dẫn đến việc anh bị truy thu thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng), trong khi công ty quản lý Fantagio của Cha Eun Woo bị phạt 8,2 tỷ won (149 tỷ đồng) vì bị cáo buộc phát hành hóa đơn giả.

Ngày 22/1, Fantagio đã lên tiếng phản hồi, cho biết: “Vấn đề cốt lõi là liệu công ty do mẹ của Cha Eun Woo thành lập có phải chịu thuế thực tế hay không. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, và chúng tôi dự định sẽ chủ động làm rõ các cách hiểu pháp lý thông qua các thủ tục thích hợp”.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc lợi dụng các kẽ hở thuế liên quan đến các ưu đãi khu vực hoặc các công ty gia đình có thể dẫn đến kết quả không chỉ bị truy thu thuế, mà còn bị truy tố hình sự theo Đạo luật về Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, với các hình phạt tiềm tàng bao gồm cả án tù. Khi cuộc điều tra diễn ra, dư luận xung quanh nghĩa vụ đạo đức của những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội - đang ngày càng gay gắt, tạo áp lực lớn hơn nữa lên những người nổi tiếng trong việc duy trì tính minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật.

Cha Eun Woo lao đao vì nghi vấn trốn thuế số tiền lớn kỷ lục. Ảnh: Fantagio

Sau khi ồn ào bị khui ra, Cha Eun Woo còn bị phát hiện đã yêu cầu bên Cục thuế công khai kết quả điều tra khi anh đã nhập ngũ xong. Do đó, truyền thông đặt nghi vấn nam idol trốn vào quân đội để "né bão" dư luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin tiêu cực này khiến hình ảnh Cha Eun Woo càng thêm hoen ố.

Tờ Nate đánh giá Cha Eun Woo đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sắp bị nhấn chìm vì scandal gian lận thuế thu nhập cá nhân. Nếu việc kháng cáo bất thành, Cha Eun Woo được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, bị xóa sổ khỏi giới giải trí Hàn Quốc vì bê bối trốn thuế. Thậm chí, anh có nguy cơ bị xử lý theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, đối mặt án tù 5 năm hoặc thậm chí lĩnh án chung thân, đi kèm theo đó là khoản tiền nộp phạt gấp 2-5 lần so với số tiền trốn thuế. Nếu bị kết tội, Cha Eun Woo sẽ phải đối mặt với mức án tù nêu trên, đồng thời bị phạt số tiền khoảng 40-100 tỷ won (715-1788 tỷ đồng).

Đến tối ngày 26/1, nam thần xứ Hàn đã chính thức lên tiếng qua bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Trong tâm thư, Cha Eun Woo xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó.

Cha Eun Woo đăng tâm thư xin lỗi vào tối ngày 26/1. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom