Chính quyền chính thức vào cuộc điều tra "công ty ma" của Cha Eun Woo

Vào ngày 26/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các quan chức ở Ganghwa đã nhận được đơn khiếu nại và chính thức tiến hành điều tra Công ty B - công ty trách nhiệm hữu hạn nơi Cha Eun Woo giữ chức điều hành và mẹ anh là CEO. Đơn khiếu nại làm dấy lên nghi ngờ rằng công ty này có thể đã hoạt động như một “công ty ma” và không đăng ký kinh doanh đúng quy định trong lĩnh vực văn hóa đại chúng và nghệ thuật từ năm 2019 đến năm 2022, đồng thời cũng bỏ bê việc cập nhật địa chỉ kinh doanh chính thức.

Theo luật pháp Hàn Quốc, việc không đăng ký thay đổi địa chỉ hoặc hoạt động kinh doanh không có giấy phép hợp lệ có thể dẫn đến đình chỉ hoạt động, phạt tiền lên đến 50 triệu won (909 triệu đồng), hoặc thậm chí là truy tố hình sự. Đơn kiện nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ do tầm ảnh hưởng xã hội của họ, cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật cao nhất, và so sánh với những nhân vật công chúng như Yoo Jae Suk - người thường được ca ngợi vì đóng thuế mẫu mực.

Chính quyền Ganghwa đã nhận được đơn khiếu nại và chính thức tiến hành điều tra Công ty B của Cha Eun Woo và mẹ. Ảnh: Instagram

Cha Eun Woo và mẹ anh bị cáo buộc điều hành Công ty B - một công ty môi giới cá nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn - từ một địa chỉ đăng ký được cho là trùng khớp với nhà hàng lươn do gia đình anh điều hành ở Ganghwa. Việc công ty cổ phần chuyển đổi sang cấu trúc công ty trách nhiệm hữu hạn và chuyển địa điểm đến Ganghwa, một khu vực được coi là “thiên đường thuế” do thuế mua bán bất động sản được giảm theo Đạo luật Quy hoạch Điều chỉnh Vùng Thủ đô, đã làm dấy lên nhiều nghi vấn. Hơn nữa, công ty này được cho là đã bổ sung thêm hoạt động “cho thuê và mua bán bất động sản” vào phạm vi kinh doanh của mình, cho thấy một chiến lược giảm thuế khả thi.

Các chuyên gia nghi ngờ việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm mục đích tránh kiểm toán bên ngoài và tạo điều kiện cho việc trốn thuế. Luật sư Noh Jong Eon giải thích rằng việc thay đổi hình thức công ty để né tránh nghĩa vụ công khai thông tin tài chính là một chiến thuật thường được sử dụng để lách luật thuế và giảm thiểu sự hiện diện trên các nền tảng quản lý như hệ thống công khai của Cơ quan Giám sát Tài chính.

Công ty B chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, và có trụ sở ở nhà hàng lươn nướng của gia đình Cha Eun Woo tại Ganghwa - khu vực được ưu đãi thuế. Ảnh: Koreaboo

Điều đáng lo ngại hơn nữa là mẹ của Cha Eun Woo được cho là đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn thứ hai (Công ty C) vào tháng 12/2025 gần nhà hàng lươn Ganghwa, nhưng lần này đăng ký tại Gangnam, Seoul. Tình trạng đăng ký của công ty mới này trong lĩnh vực quản lý nghệ thuật vẫn chưa rõ ràng.

Dựa trên những phát hiện này, Cục Thuế Quốc gia kết luận rằng Cha Eun Woo đã chuyển hướng thu nhập cá nhân thông qua các công ty gia đình để hưởng lợi từ mức thuế doanh nghiệp thấp hơn thay vì phải nộp mức thuế thu nhập tối đa 45%. Điều này dẫn đến việc anh bị truy thu thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng), trong khi công ty quản lý Fantagio của Cha Eun Woo bị phạt 8,2 tỷ won (149 tỷ đồng) vì bị cáo buộc phát hành hóa đơn giả.

Ngày 22/1, Fantagio đã lên tiếng phản hồi, cho biết: “Vấn đề cốt lõi là liệu công ty do mẹ của Cha Eun Woo thành lập có phải chịu thuế thực tế hay không. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, và chúng tôi dự định sẽ chủ động làm rõ các cách hiểu pháp lý thông qua các thủ tục thích hợp”.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc lợi dụng các kẽ hở thuế liên quan đến các ưu đãi khu vực hoặc các công ty gia đình có thể dẫn đến kết quả không chỉ bị truy thu thuế, mà còn bị truy tố hình sự theo Đạo luật về Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, với các hình phạt tiềm tàng bao gồm cả án tù. Khi cuộc điều tra diễn ra, dư luận xung quanh nghĩa vụ đạo đức của những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội - đang ngày càng gay gắt, tạo áp lực lớn hơn nữa lên những người nổi tiếng trong việc duy trì tính minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật.

Cha Eun Woo lao đao vì nghi vấn trốn thuế số tiền lớn kỷ lục. Ảnh: Fantagio

Sau khi ồn ào bị khui ra, Cha Eun Woo còn bị phát hiện đã yêu cầu bên Cục thuế công khai kết quả điều tra khi anh đã nhập ngũ xong. Do đó, truyền thông đặt nghi vấn nam idol trốn vào quân đội để "né bão" dư luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin tiêu cực này khiến hình ảnh Cha Eun Woo càng thêm hoen ố.

Tờ Nate đánh giá Cha Eun Woo đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sắp bị nhấn chìm vì scandal gian lận thuế thu nhập cá nhân. Nếu việc kháng cáo bất thành, Cha Eun Woo được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, bị xóa sổ khỏi giới giải trí Hàn Quốc vì bê bối trốn thuế. Thậm chí, anh có nguy cơ bị xử lý theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể, đối mặt án tù 5 năm hoặc thậm chí lĩnh án chung thân, đi kèm theo đó là khoản tiền nộp phạt gấp 2-5 lần so với số tiền trốn thuế. Nếu bị kết tội, Cha Eun Woo sẽ phải đối mặt với mức án tù nêu trên, đồng thời bị phạt số tiền khoảng 40-100 tỷ won (715-1788 tỷ đồng).

Đến tối ngày 26/1, nam thần xứ Hàn đã chính thức lên tiếng qua bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Trong tâm thư, Cha Eun Woo xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo sẽ chấp nhận mọi phán quyết của cơ quan chức năng cũng như hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó.

Cha Eun Woo đăng tâm thư xin lỗi vào tối ngày 26/1. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom

MINH HỒNG