Diễn viên Ở Nhà 1 Mình đột ngột qua đời

Sáng 31/1, tờ People đưa tin, nữ diễn viên người Mỹ gốc Canada Catherine O’Hara vừa đột ngột qua đời, hưởng dương 72 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nữ minh tinh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người yêu điện ảnh. Còn nhớ, nữ diễn viên nổi tiếng khắp thế giới khi hóa thân thành mẹ của nam chính trong bộ phim điện ảnh kinh điển Ở Nhà 1 Mình.

Theo nguồn tin, trước đó, Catherine O’Hara đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Nguồn tin cho biết thêm, nữ nghệ sĩ đã mắc phải 1 căn bệnh cấp tính.

Lúc sinh thời, Catherine O’Hara phải chống chọi với căn bệnh đảo ngược phủ tạng - 1 tình trạng hiếm gặp khi vị trí của các cơ quan nội tạng bị đảo ngược so với cấu trúc giải phẫu bình thường.

Catherine O’Hara đột ngột qua đời, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Ảnh: People

Catherine O’Hara đảm nhận vai mẹ của nam chính trong Ở Nhà 1 Mình. Ảnh: People

Thông tin Catherine O’Hara đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông thế giới. Từ lâu nữ diễn viên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ sự đa năng, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Trên các diễn đàn, người yêu điện ảnh khắp thế giới không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên tài năng. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên tới các thành viên trong gia đình của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể vơi đi phần nào nỗi đau mất mát người thân.

Catherine O’Hara sinh năm 1954, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Nữ minh tinh khẳng định tên tuổi với các vai diễn ấn tượng ở loạt phim như Home Alone, Coming Up Rosie, Second City Television, Frankenweenie,... Catherine O’Hara từng được vinh danh ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng, Emmy cho những đóng góp nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình. Nữ diễn viên có hôn nhân hạnh phúc với nhà sản xuất Bo Welch, cặp đôi có 2 người con trai.